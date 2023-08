Hoe Sinéad O’Connor ook in de hilarische film The Butcher Boy de kerk op de korrel nam

Er gebeuren wonderen! Een uit de dood herrezen worm is ouder dan God en de betreurde Sinéad O’Connor heeft het eeuwige leven als de maagd Maria in The Butcher Boy.

Het regent dagelijks rampspoed en ellende. Je zou onderhand denken dat werkelijk alles naar de verdoemenis gaat. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Vorige week werd bekendgemaakt dat wetenschappers erin zijn geslaagd 46.000 jaar oude wormpjes tot leven te wekken. De minuscule beestjes lagen morsdood op veertig meter diepte in de permafrost van Siberië. Na hun ontdooien en wederopstanding deden de nematoden wat we van dieren mogen verwachten: ze aten en produceerden nageslacht. Is dat geen wonder?

Over die vraag doet het Vaticaan doorgaans uitspraken die dan officieel door de paus gesanctioneerd worden. Maar Rome zwijgt in alle talen. Allicht: die wormpjes degraderen Jezus van Nazareth tot een amateur. Drie dagen dood in de grot liggen en dan weer opstaan is leuk en aardig. Maar die Siberische nematoden hadden er op dat moment al 44.010 jaar opzitten en hielden hun adem vervolgens nog bijna twee millennia in. Om daarna ook nog doodleuk nageslacht te produceren!

Terwijl het Vaticaan doet alsof de roomse neus bloedt, geven de wetenschappers ruiterlijk toe dat ze die wormpjes nooit eerder dood of levend hadden opgemerkt. Het waren onbeschreven en uitgestorven dieren maar dat zijn ze nu niet meer. Ze werden ontdekt in 2018. Sindsdien zijn er door ongeslachtelijke voortplanting al honderd generaties aan nazaten geboren. Er is vijf jaar onderzoek aan de publieke openbaring voorafgegaan. De wetenschap ging niet over een nacht ijs, het onderste wormpje moest boven komen.

De club van Jezus kan niet beweren dat dit weer een of ander pseudowonder van likmevestje is. Zwijgen en het wonder negeren is verstandig, want die hardnekkige wormpjes zijn volgens de meeste orthodoxe schattingen pakweg veertigduizend jaar ouder dan de schepping! Hoe bestaat het? Hoe is het in hemelsnaam mogelijk?

Verklaar U nader, Vaticaan!

Zwijgen kunnen ze wel

Zwijgen is de rooms-katholieke kerk wel toevertrouwd. Je kunt om tal van redenen gefundeerde kritiek hebben op de woorden en daden van de papen en hun priestervolkje. Maar zwijgen? Daar zijn ze heel goed in. Er zijn monniken en nonnen die na hun gelofte van stilte geen kik meer geven. Dat kunnen ze lang volhouden, al moeten we hierbij noteren dat die wormpjes ook daarin heer en meester zijn. Vielen die minuscule langslapertjes ons ooit lastig met decreten, exegesen, geboden of de collectebus? Welnee! Nematoden eten en planten zich voort in stilte en dat doen ze dermate discreet dat ze zesenveertig millennia onopgemerkt bleven.

Dat kun je over de clerus niet zeggen. De papen beieren hun suprematie van de torens die ze hoogstpersoonlijk door hun goedgelovige volgelingen lieten bouwen. Hun huis van God bevindt zich niet op veertig meter diepte in het afgelegen en ijskoude Siberië. Het staat in elke uithoek van ons continent kaarsrecht overeind als een baken voor vertwijfelde en dolende zielen. Hier moet je wezen, hier is het te doen. Het werd een succes: zij kwamen in groten getale en brachten hun kinderen mee. Dat was geen goed idee.

Het kan verkeren

Er zijn in de afgelopen twintig jaar heel wat boekjes opengegaan over wat er onder het dak van de rooms-katholieke kerk met kinderen misdaan werd. Maar dat ging niet van harte of vanzelf. Daar was een Sinéad O’Connor voor nodig. De betreurde Ierse zangeres en activiste werd door Amerikanen verguisd toen ze in 1992 voor de camera van Saturday Night Live een foto van de paus verscheurde. Nu wordt die protestdaad opportuun en moedig genoemd en tot haar grote verdiensten gerekend. Het kan verkeren.

Vijf jaar na de Amerikaanse pausverscheuring verscheen O’Connor als de maagd Maria aan de Ierse slagersjongen Francie Brady in The Butcher Boy. Haar optreden in Neil Jordans zwierige verfilming van de briljante roman van Patrick McCabe is gepast provocerend en ronduit hilarisch. McCabe en Jordan waren ook niet blind voor de misdaden van de clerus en rekenen er voortvarend mee af. Iedereen wist ervan, het was een publiek geheim en niet alleen in Ierland. Maar de kerk was machtig, de kerk ging over leven en dood.

Intussen lagen de nematoden in Siberië nog ijskoud onder de zoden. Zij wisten daadwerkelijk van niets. God, de schepping en de clerus; het was allemaal onopgemerkt aan hen voorbijgegaan. Het maakte geen bal uit wat de mensen daarboven deden. Beschavingen kwamen en vielen. Er waren oorlogen en hongersnoden. Er liepen mannen op de maan. Er was geluk en domme pech.

En toen begon het te dooien.

The Butcher Boy (1997) verscheen op dvd (Warner Home Video).