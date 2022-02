Hoe Schots zijn Schotten? Tom Egbers vraagt het gewoon elke Schot die hij spreekt

Lips zag doedelzakken en kilts voorbijkomen in Toms Schotland. Beeld NTR

Het duurde 25 minuten, toen hoorde Lips dan eindelijk de eerste doedelzak in Toms Schotland, een zesdelige serie waarin Tom Egbers door Schotland reist. Beproefd concept: hij ging eerder al voor de NTR naar Engeland en Ierland. Hij heeft er wortels – Engelse moeder, Ierse stamboom – en voelt zich er thuis.

Lips weet nog hoe hij Toms Engeland een schot in de roos vond. Egbers was invoelend en vol liefde over het land van zijn voorouders, maar ondertussen lukte het hem om de tragiek van het huidige Engeland over te brengen. Een land in verwarring, de Brexit toen nog voor de boeg.

Daarna Ierland, en nu dus Schotland. Thema: voelen Schotten zich tegenwoordig meer Schots of Brits? Egbers vraagt het maar gewoon aan elke Schot die hij spreekt.

Een bejaarde visser bijvoorbeeld, met wie Egbers op een 117 jaar oud vissersbootje de zee op gaat. De man zet even puntig uiteen hoe de Europese inmenging de lokale visindustrie naar de verdoemenis helpt, vangt twee makrelen en gooit ze weer terug met de woorden: live another day. Mooie scène.

Aan wal staan er nog twee vissers: vader en zoon, die laatste met een Schotland-tattoo. En nog meer anti-Europa sentiment, over krab die tegenwoordig binnen een dag in China is, maar door alle regelgeving pas na drie dagen in Frankrijk.

Doedelzakken en kilts zag Lips voorbijkomen op de Highland Games in Oban, een soort traditionele sportdag waar alle sociale klassen vertegenwoordigd zijn. Egbers voxpopt verder, allemaal in prachtig Brits, zonder zijn kenmerkend hakkelen. En al pratend ontvouwt zich langzaam een beeld van wie de Schot is en wie hij wil zijn.

Knap, vond Lips, maar niet verrassend, omdat Egbers in de Engelse en Ierse serie ook al zo fijn uit de verf kwam. Onverwachte uitsmijter: Egbers in de zon met een minigitaartje terwijl hij een gedicht voorleest van de Schotse dichter en volksheld Robert Burns. Nou ja, dacht Lips, vooruit dan maar.

