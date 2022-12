Hoe sadistisch kun je zijn? Met The Exorcist haal je de duivel het klaslokaal in

De twaalfjarige Regan (Linda Blair) gaat niet naar school in ‘The Exorcist’ (1973). Beeld Alamy

Kent u die mop van de exorcist die naar de basisschool ging? Ik ook niet. Maar er was een overblijfkracht op een basisschool in Amsterdam die kinderen van zeven tot negen jaar met The Exorcist (1973) confronteerde. Ik stikte afgelopen zaterdag bijna in mijn ontbijt toen ik het verhaal in deze krant las. Uitgerekend The Exorcist. Wat een sadistische rotstreek!

De romanverfilming van de Amerikaanse regisseur William Friedkin behoort tot de succesvolste en hoogst gewaardeerde horrorfilms uit de geschiedenis. Het is ook een persoonlijke favoriet, maar ik zie er altijd tegenop als ik eraan begin. De klassieke film over een duiveluitdrijving bij een bezeten meisje is bloedserieus, indringend en angstaanjagend. Het is geen kinderspel maar een slopende ervaring. Dat roept wellicht vragen op. Waarom kijk je er dan naar? Ben je soms een masochist of misschien een hardnekkige flagellant?

Nee hoor. Ik kijk om de zoveel maanden naar een slopende film van dit kaliber omdat het louterend werkt. Waaghalzen springen aan een elastiek of met een parachute de diepte in. Heethoofden met een sterke maag eten ondraaglijke pepers. Liefhebbers van horrorfilms kijken naar The Texas Chain Saw Massacre of The Exorcist. Daarna hebben ze allemaal hetzelfde gevoel: ik leef! Je kunt met dit doel ook het brute album Reign In Blood van de trashmetalband Slayer beluisteren. Dan ben je zonder kleerscheuren, darmbezwaren of klam zweet in 29 minuten klaar en schreeuw je het uit: ik leef!

Huilend achter het bankstel

Het staat iedereen vrij om dat soort louterende rituelen te cultiveren. Ze dragen bij aan de identiteit en het welbevinden. Je kunt natuurlijk ook een sport beoefenen, een wandeling maken of mediteren. Daar ben ik niet vies van. Maar de slopende films en de brute plaat van Slayer neem ik mee naar mijn onbewoond eiland. Die drietrapsraket zou ik echter niet in mijn eveneens hypothetische klaslokaal ontsteken. Er zijn dingen die je kinderen niet moet opdringen. Kinderen moeten zelf kunnen kiezen welke films ze willen zien. Films kunnen je vormen en je een leven lang bijblijven.

In 1972 vertoonde de VPRO zes klassieke horrorfilms uit de Universal-studio in een reeks die De Zenuwen Gieren door mijn Keel! was gedoopt. Er waren destijds slechts twee Nederlandse televisiekanalen en de serie kreeg veel publiciteit. Het was een gebeurtenis. Een klasgenootje had Frankenstein gezien en gaf er hoog van op. Na weken smeken mocht ik ook aan een veertig jaar oude griezelfilm beginnen, maar als het te eng werd was het afgelopen. Ik was acht jaar en zat na tien minuten Dracula huilend achter het bankstel. De vampier bezocht me nog jaren in nachtmerries tot ik als puber het monster opzocht en omarmde, om er nooit meer afstand van te doen. Oh, heerlijke gruwel!

Monster in een kinderlijfje

Omdat ik weet wat een horrorfilm met een achtjarige kan doen, leek het gepast om nu eens naar The Exorcist te kijken met de blik van het jochie dat zich vijftig jaar geleden achter het bankstel verstopte. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de overblijfkracht de hele film vertoonde. Friedkin werkt gedurende anderhalf uur heel beheerst naar de gruwelen toe, waarbij ernstige gesprekken met artsen, priesters en een detective de toon zetten. Hij schept daarmee een geloofwaardig realistisch kader, dat de impact van de bovennatuurlijke horrorscènes enorm verhoogt. Maar dat geklets zal een achtjarige niet boeien.

De scènes waarin het twaalfjarige meisje bezeten raakt en tot een vuil spuwend monster in een kinderlijfje wordt getransformeerd hebben niets aan kracht ingeboet. Linda Blair was tijdens de opnamen zelf ook twaalf en het blijft schokkend om haar in gewelddadige en blasfemische razernij te zien ontbranden. Bij een bloederige masturbatie met een crucifix gromt ze met een monsterlijke bariton: ‘Let Jesus fuck you!’ Je hoeft geen devote christen te zijn om niet te kunnen geloven wat je daar ziet. Holy shit! Deed ze dat echt? Zei ze dat echt?

Blair had een stuntdubbel voor de gewelddadige scène en haar monsterstem werd door een andere actrice ingesproken. Alles is nep. Maar die 50 seconden vergeet je nooit meer omdat The Exorcist twee uur lang bloedserieus ingaat op het geloof in goed en kwaad, God en de duivel. Buiten dat theologische kader werken de gruwelscènes als het spookhuis op de kermis: het is even schrikken maar beklijft niet. Ik kan me echter heel goed voorstellen dat een ongevraagde kennismaking met het vuilbekkende monstermeisje een achtjarige nachtmerries bezorgt. Wat een narigheid. Uitgerekend The Exorcist.

Wat een sadistische rotstreek!

The Exorcist (1973) verscheen in twee versies op blu-ray, kies het origineel (Warner Bros).