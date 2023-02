Hoe Roosje Pool als een Amsterdamse Forrest Gump overal was waar wereldgeschiedenis werd geschreven

Rosa Eva Pool (1905-1971) gaf les aan Anne Frank, was voorvechter van de Afro-Amerikaanse poëzie en activist in de burgerrechtenbeweging in de VS. Lonneke Geerlings ontrukt deze markante Amsterdamse, geboren in een Joods en rood nest, aan de vergetelheid in de biografie De vele levens van Rosey Pool.

Ze werd op 7 mei 1905 geboren in de Nieuwe Hoogstraat, waar haar ouders op nummer 18 een sigarenwinkel hadden. Op haar geboorteakte stond Rosa Eva Pool, thuis werd ze Roosje genoemd of Ro. Maar ze ging de wereld over en de geschiedenis in als Rosey Pool. Joodse socialist, lesbienne, docent van Anne Frank, voordrachtskunstenaar, verzetsstrijder, radio- en televisiepersoonlijkheid, schrijver, voorvechter en vertaler van Afro-Amerikaanse poëzie en activist in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.

Lonneke Geerlings (37) ontrukt deze markante vrouw met bijna duizelingwekkende staat van dienst nu aan de vergetelheid. Geerlings studeerde Algemene Cultuurwetenschappen en Geschiedenis aan de Vrije Universiteit, de Universiteit Leiden en de University of Dundee (Schotland) en promoveerde in 2020 aan de VU op het leven van Rosey Pool. Op haar promotieonderzoek baseerde ze de nu verschenen biografie De vele levens van Rosey Pool.

Als je ziet wat Rosey allemaal gedaan heeft in haar leven denk je bijna: too much! Hoe was dat voor u als onderzoeker?

“Toen ik hiermee bezig was, had ik op de VU een groepje collega-promovendi. Die hadden vaak heel duidelijk afgebakende onderwerpen, bijvoorbeeld hoe we hier met de Duitsers omgingen in de periode 1945-46. Bij mij blééf het maar komen. Rosey is als een Forrest Gump door de geschiedenis gegaan, ze was overal bij. Dat betekende dat ik me in sneltreinvaart bekend moest maken met onder meer de arbeidersbeweging in de jaren twintig, het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, Afro-Amerikaanse poëzie en de burgerrechtenbeweging. Heel veel dingen waren eerst nog een ver-van-mijn-bedshow. Als dit een roman zou zijn, zouden mensen zeggen: onwaarschijnlijk.”

Uw onderwerp had ook haar eigen geschiedenis ‘gepolijst’. Niet alles wat Rosey zelf over haar leven meldde, bleek te kloppen.

“Dat was ook zo fascinerend. In het begin was ik harder voor haar, dat ze had gelogen dat ze was gepromoveerd was wel een gevoelig puntje voor mij. Dat dóe je niet. Later begreep ik het beter. Die fictieve doctorstitel was voor haar een middel om haar carrière te kunnen opstarten en op bepaalde plekken te kunnen komen. Aan de ene kant is het opportunistisch, maar het was ook haar drive om zoveel mogelijk uit het leven te halen. Om zich door niets of niemand dwars te laten zitten, ook niet door haar eigen cv.”

Met name haar strijd tegen segregatie in het Amerikaanse Zuiden maakte op u indruk, schrijft u. Als Holocaust-overlevende legde ze verbanden die niemand eerder zag.

“In bijna ieder artikel dat ze heeft gepubliceerd, maakte ze de vergelijking tussen de segregatie in de Verenigde Staten en de Jodenvervolging. Zoals hier de bordjes ‘Voor Joden verboden’ verschenen, had je in het Zuiden de ‘Whites only’. Ze vond de systemen een-op-een op elkaar lijken. Onderzoekers hebben het later ook uitgeplozen. De segregatie ontstond na de afschaffing van de slavernij in 1865; als ze dan niet meer tot slaaf gemaakt mochten worden, werd van alles bedacht om te zorgen dat zwarte mensen geen volwaardige burgers konden zijn. In de jaren dertig zijn nazi-afgevaardigden naar de VS gegaan om inspiratie op te doen. Rosey legde het verband op persoonlijke gronden.”

Die persoonlijke gronden, laat u zien, zijn best ingewikkeld. Rosey zat in het verzet, ze ontsnapte uit kamp Westerbork, maar u ontdekte dat ze daar ook voor de Joodse Raad had gewerkt.

“Als biograaf moet je een puzzel maken met de stukjes die je hebt, maar je krijgt die puzzel nooit compleet. Het blijft ongelooflijk dat ze in Westerbork deportatielijsten overtypte en tegelijk in het verzet zat. Ik heb er met veel historici over gesproken, ze speelde duidelijk een dubbelrol. Maar als je het systeem van binnenuit kapot wilt maken, moet je je erin omhoog werken en word je toch ook onderdeel van het systeem.”

En dat heeft ze altijd verzwegen.

“Ja, dat snap ik ook. De Joodse Raad was zo’n beladen onderwerp na de Tweede Wereldoorlog. Bijltjesdag was niet maar één dag, er werd veel gezocht naar schuldigen en Joodse Nederlanders die hadden meegewerkt werden het allerhardst aangepakt.”

Rosey Pool, ongeveer 24 jaar oud (ca. 1930), tijdens een bijeenkomst van de AJC, de Arbeiders Jeugd Centrale. AJC’er Wim Gaffel, die later dirigent zou worden, begeleidt haar op de luit. Beeld iisg

Rosey’s grote liefde, de Duitse Lena Fischer die openlijk lesbisch was en die Rosey in haar Berlijnse periode in de Goldene Zwanziger Jahre had leren kennen, werd gearresteerd en verdween tijdens een heksenjacht van de nazi’s op homoseksuelen eind jaren dertig. Haar ouders en broertje werden tijdens de oorlog vermoord. Rosey vertrok naar Londen, waar ze ‘salon’ hield voor de zwarte kunstenaars wier werk ze propageerde – een radicale omslag.

U geeft als een verklaring voor die nieuwe entourage het feit dat ze als meisje al dik was en zich daardoor zelf ook een buitenstaander had gevoeld in de maatschappij.

“Ze heeft het zelf geschreven: dat ze zich bijzonder kon identificeren met zwarte mensen omdat ze een uitzonderlijk dik kind was. Na de oorlog en haar onderduik bleek ze op mysterieuze wijze heel veel aangekomen. Ze weet het zelf aan een ‘defecte schakel’ in haar spijsvertering. Als er één moment in haar leven was dat ze zich uitgesloten zou voelen vanwege haar gewicht, dan was het in 1945. Maar ook haar oorlogstrauma speelde een grote rol. Over de Jodenster schreef ze dat ‘dat gele stukje katoen’ haar zwarte huid werd.”

Zwarte literatuur en emancipatie werden haar passie, een vriend noemde haar zelfs ‘een Nederlandse bonbon’ – wit van buiten, zwart vanbinnen. Nu zouden we het culturele toe-eigening noemen.

“Het was echt een andere tijd, zwarte mensen waren zo achtergesteld dat witte medestanders toen zeer welkom waren. Eind jaren zestig, begin jaren zeventig kreeg je de overgang naar de Black Panthers, zeg maar van Martin Luther King naar Malcolm X. Toen werd de focus meer naar binnen gericht en was er geen behoefte meer aan ‘betuttelende’ witte mensen.”

“Pools laatste jaren waren bijzonder tragisch. Het was ziekenhuis in, ziekenhuis uit, ze had leukemie. Haar zwarte vrienden hadden het te druk met de burgerrechtenbeweging of bleven weg uit overtuiging, die cancelden de witte mensen uit hun leven. En toen kwam het verwijt dat ze carrière had gemaakt ‘over de ruggen van zwarte dichters’. Dat klopt deels ook wel, als er een bloemlezing werd gepubliceerd stond háár naam op het omslag. Ze had daarin wat bescheidener kunnen zijn – maar ze was óók een merk.”

Haar grote missie, die zwarte emancipatie, werd ook altijd overschaduwd door het feit dat ze op het Joods Lyceum Engelse les had gegeven aan Anne Frank. Dáár wilden haar toehoorders over horen.

“Niemand had kunnen verwachten dat het verhaal van Anne Frank zo’n impact zou hebben. Rosey vond haar geen opvallende leerling en het dagboek ook niet zo bijzonder, al heeft ze daarover haar mening later bijgesteld. Maar ze zag Anne ook wel als een manier om ergens een voet tussen de deur te krijgen, daarmee kon ze ook ergens binnenkomen en dan ging ze weer snel over tot haar echte doel.”

Rosey Pool was betrokken bij grote emancipatiebewegingen van de twintigste eeuw, ze ontmoette iedereen van Nina Simone tot Nelson Mandela, maar raakte in de vergetelheid. Google: niks! Uitgewist uit het collectieve geheugen, uitgewist uit het digitale geheugen. Hoe verklaart u dat?

“De meeste mensen worden vergeten, 99 procent. En qua statistiek is het heel handig ook om een witte man te zijn, heteroseksueel en bekend van één ding. De eerste man op de maan, bijvoorbeeld. Op Rosey viel geen labeltje te plakken. Voor zover ik weet was ze als enige Nederlandse actief in de zwarte burgerbeweging in het Zuiden. Dat vind ik het belangrijkste, als ik haar in één zin moet duiden. Ze was haar tijd ver vooruit als het gaat om acceptatie ongeacht huidskleur, seksuele oriëntatie of gender. Het voelt als rechtvaardigheid dat ik haar nu weer onder de aandacht kan brengen.”

Lonneke Geerlings: ‘Het voelt als rechtvaardigheid dat ik Pool nu weer onder de aandacht kan brengen.’ Beeld Fjodor Buis

Lonneke Geerlings - De vele levens van Rosey Pool, Uitgeverij Atlas Contact, €22,99. 288 blz.