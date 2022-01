Hoe poep je met een harnas aan en wat deden Vikingen met hun oorsmeer? Deze tv-serie maakt de middeleeuwen leuk en toegankelijk

Kruisridders onder leiding van Godfried van Bouillon (Stefan de Walle, midden) op weg naar het Heilige Land. Beeld Martijn van Gelder

Leuk al die actuele talkshows, maar er is nog een parel van een ‘praatprogramma’ verstopt op NPO 3. In Welkom in de Middeleeuwen voelt talkshowhost Dorine Goudsmit (Plien van Bennekom) historische figuren aan de tand. “Onze gast is al dood sinds – even spieken hoor – 754, maar speciaal voor ons maakt hij een uitzondering. Hier is Bonifatius!’’

Gelardeerd met komische, educatieve filmpjes leren we de persoon Bonifatius (gespeeld door Rogier in ’t Hout) kennen als fanatieke christen. “Maar hoe bekeerde je mensen? Met praten, bidden, geld geven?” vraagt Goudsmit. Bonifatius: “Néé, je moet hun heiligdommen kapotmaken... BAM!” Goudsmit schrikt. “Nou dat kun je toch niet maken! Dan ben je toch een soort Taliban, een christenterrorist?”

Even een uurtje aankleden

Bonifatius is een van de historische figuren die bedenker, schrijver en regisseur Niek Barendsen uitlicht in de jeugdserie van de NTR met zijn slimme knipogen naar de actualiteit. “Als je moet lachen om iemand als Godfried van Bouillon (Stefan de Walle), de leider van de eerste kruistocht, dan onthoud je hem beter. Ik zie humor als een schoenlepel voor kennis,” legt Barendsen uit, die ook al 25 jaar Het Klokhuis maakt.

Franciscus (Gijs de Lange) en de leprozen, van wie hij – echt waar – allemaal hield. Beeld Martijn van Gelder

In filmpjes tussen zo’n interview door wordt onder meer getoond hoe ridders zich aankleden: tuniek, gewatteerde wambuis, een maliënkolder en dan een harnas van 25 kilo. Ze hebben daar een hulpje bij nodig en het duurt een uur voor alles aan is. Moet zo’n ridder poepen, dan moet de hele uitrusting weer uit: zo ben je weer een uur verder. Plassen is eenvoudiger: dat kan via een speciaal klepje.

Viking Tutorials

In de Viking Tutorials horen we dan weer dat de Vikingen zeer schone types waren, die hun kleding streken met een strijksteen en speciale lepeltjes hadden voor oorsmeer. Bij feitjes die te gek lijken om waar te zijn, verschijnt een bordje in beeld met de tekst ‘echt waar’, zoals bij Franciscus van Assisi die een lepralijder op de mond kust om te bewijzen dat hij van alle mensen houdt. Ook daar die link naar het heden: de lepralijders eromheen kermen ‘MeToo! MeToo!’.

Barendsen maakte tien jaar geleden zijn eerste ‘Welkom in’: destijds stond de Gouden Eeuw centraal. Daarna kwamen de Romeinen, het interbellum en de jaren zestig voorbij. Hij won de Cinekid Kinderkast Publieksprijs, een Gouden TV-beeld en een eervolle vermelding van de jury van de Zilveren Nipkowschijf.

Barendsen verdiept zich maandenlang in het tijdperk dat hij wil behandelen in de serie. Hij leest talloze boeken, pen en papier erbij om meteen al scènes die hij bedenkt op te schrijven. Ook al zit er veel humor in, het moet wel historisch accuraat zijn. Daarom sparde hij voor deze reeks bijvoorbeeld met emeritus-hoogleraar Herman Pleij, deskundige in Middel-Nederlandse letterkunde.

Keer op keer kan hij rekenen op een sterrencast. Aan deze middeleeuwenserie doen onder anderen Pierre Bokma, Ilse Warringa, Frank Lammers , Loes Luca, Gijs Scholten van Aschat, Alex Klaasen en Ellen Pieters mee. “Thomas Acda belde me zelfs op: ik wil meedoen. Veel van de acteurs ken ik van de toneelschool en ik zet ook graag bevriende acteurs bij elkaar. Het is eigenlijk een vriendenclub die zich mag verkleden. Ik heb niemand meer op mijn verlanglijstje. Maar als André van Duin mee wil doen, zou ik dat erg leuk vinden.”

Welkom in de Middeleeuwen, iedere zondag om 18.20 uur op Zapp (NPO 3).