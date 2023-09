Hoe oprecht prima het is dat ‘oprecht’ de taal is ingeslopen

Op het schoolplein, op een voetbalveldje: het is allemaal oprecht. Beeld Koosje Koolbergen

Toets in de online versie van de Dikke Van Dale het woord ‘oprecht’ in en de betekenis ervan wordt onmiddellijk duidelijk: ‘eerlijk’. Hoe anders is de praktijk. Daarin wordt ‘oprecht’, met name de laatste maanden, als een soort stopverf gebruikt om taalgaatjes mee te dichten. Als blijk van enthousiasme. Van overdrijving. Of gewoon zomaar. Loop een willekeurig schoolplein op en het ‘oprecht’ vliegt je om de oren.

Het is een ontwikkeling die ook aan Onze Taal niet voorbijgaat. “Grofweg kun je zeggen dat mensen boven de dertig in hun taalgebruik nog uitgaan van de oorspronkelijke betekenis van het woord,” stelt Fieneke Jochemsen, taaladviseur van Het Genootschap Onze Taal . “De jeugd hanteert de term veel meer als versterkend effect. In die zin heeft ‘oprecht’ een transformatie ondergaan.”

Er zijn talloze woorden die, afhankelijk van de generatie die ze in de mond neemt, hun eigen betekenis hebben. Neem ‘bizar’. Veel veertigplussers zullen de term hooguit gebruiken wanneer ze zojuist een wolkenkrabber voor hun neus hebben zien instorten. Sommige jongeren daarentegen vinden het al ‘bizar’ als hun elektrische tandenborstel na een maand toe is aan een nieuw borsteltje. Of wat te denken van ‘ziek’. Vraag senioren naar wat ze onder deze noemer verstaan en grote kans dat ze met hun bedlegerige buurvrouw op de proppen komen. Bij een doorsnee puber op zijn beurt komt de term over de lippen wanneer hij vertelt over zijn opgevoerde scooter.

Aanwinst voor de taal

Wat dat betreft is de opmars van het ‘oprecht’ in de meer informele zin niet eens extreem spectaculair te noemen, vindt schrijver Ronald Giphart. Juist omdat de meesten wel zullen begrijpen wat ermee bedoeld wordt en zinnen er taalkundig niet onder lijden. Ter illustratie: bij het woord ‘letterlijk’ is dit vaak wél het geval: ‘Ik ben letterlijk door het oog van de naald gekropen’. Hoe dan?!

Wat volgens Giphart vaststaat: het ‘nieuwe oprecht’ is een aanwinst voor de taal. Zoals elk gemoderniseerd woord, dan wel de straattaalvariant van een bestaand woord dit volgens hem is. “Het is een verrijking van ons dagelijks leven.”



Ook al gaat dat soms met enig ongemak gepaard. Giphart ziet zichzelf jaren terug nóg zitten in een Leids eetcafé, met wijlen Remco Campert tegenover zich. Beide schrijvers hadden net de lokale dagsoep besteld, toen Campert een jongedame aan het tafeltje naast hen hoorde verkondigen hoe ‘gruwelijk’ de soep haar gesmaakt had. “Ik denk dat we beter iets anders hadden kunnen nemen, Ronald,” fluisterde Campert met een vies gezicht naar zijn overbuurman. Giphart nu, lachend: “Dit voorbeeld geeft nou precies de schoonheid van fluïditeit in taal aan. Die creativiteit hebben we als samenleving nodig.”