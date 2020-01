Hoe opa en oma sociale media ontdekten

Senioren met ambities beginnen gewoon op Instagram. Beeld Valery Matytsin/TASS

In het nieuwste onderzoek naar ict-gebruik door huishoudens in 2019 constateren de CBS-onderzoekers een forse online inhaalslag door senioren. Vooral in de leeftijdscategorie 65 tot 75 jaar is de stijging enorm: in 2014 was 40 procent van deze groep actief op sociale media, in 2019 was dat al 76 procent.

En vier op de tien 75-plussers whats­appen, facebooken of twitteren tegenwoordig, dat percentage lag in 2014 nog op 13 procent. Het uitwisselen van berichten via diensten als WhatsApp is daarbij het meest populair.

Harry van Deelen (70) uit Druten snapt de toename onder leeftijds­genoten wel. Zelf is hij al een online ‘veteraan’: op zijn 53ste stopte hij met werken en stortte hij zich op computers, tablets en sociale media: “Het is zo makkelijk om alles te volgen, je netwerk te onderhouden, activiteiten te delen. Ik heb WhatsApp, Facebook en drie verschillende twitter­accounts. Je moet sommige zaken wel gescheiden houden hè.”

Wereld wordt groter

Inmiddels maakt hij leeftijds­genoten online wegwijs met de Senior Digi Club waarin hij zeer actief is. “Laatst belde een vrouw van 94. Ze zegt: ‘Harry, ik lees van alles over tablets en zo, wat is dat?’ Ik zeg: nou mevrouw, dat heeft niks met medicijnen te maken, dat is een apparaat waar veel mee kan. Ik nodigde haar uit bij de Digi Club en nu kan ze facetimen met haar kinderen en kleinkinderen. Haar wereld is daarmee zo veel groter geworden.”

Maar er zijn ook risico’s, waarschuwt ouderenbond KBO-PCOB. “Ouderen zien niet altijd het gevaar van online activiteiten. Denk aan internet­fraude. Het komt nogal eens voor dat via Facebook of WhatsApp oplichters zich voordoen als familie en om geld vragen,” zegt een woordvoerder.

Zo is de schade door Whats­App-­fraude aanzienlijk gestegen: in 2019 ging het om ruim 1 miljoen euro, meldde de Fraudehelpdesk vorige week, in 2018 was dat nog 260.000 euro.

Sociale controle

De ouderenbond heeft daarom ‘tabletcoaches’. “Het zijn ouderen die anderen helpen om ze vaardiger te maken. Op zich is het positief dat ouderen vaker online zijn. Contacten gaan makkelijker, ze blijven op de hoogte van het nieuws en je kunt ook zien wanneer iemand voor het laatst online was, die socialecontrolefunctie is er ook.”

Van Deelen: “Dat is mooi. Laatst nog, een vrouw van 83 had griep. Ze stuurde een appje in de groep: ‘gaat er nog iemand naar de supermarkt?’ Zo krijg je makkelijk hulp.”

Al moeten de ouderen uitkijken dat ze de jeugd niet uit het digitale oog verliezen: terwijl senioren massaal op Facebook zitten, kiezen jongeren veel vaker voor Instagram, merkt ook Van Deelen. “Die zaten eerst ook op Facebook, totdat ze merkten dat die opa’s en oma’s ook steeds in de gaten hielden wat zij allemaal deden… Of ik zelf aan Instagram ga beginnen? Misschien ooit, maar ik heb nu al bijna een dagtaak aan mijn eigen vrijwilligerswerk en andere sociale media.”