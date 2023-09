Hoe moet Henny Huisman verder zonder de dagelijkse kijkcijfers?

Henny Huisman en zijn vrouw Lia. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP/Kippa

Tumult in huize Henny Huisman. Het ochtendritueeltje van de voormalig quizmaster en chronisch bekende Nederlander is ‘naar de klote’. Het was vaste prik: de slaap uit de ogen wrijven, kopje koffie zetten en dan op weg naar de computer om de kijkcijfers van de avond ervoor te bekijken. Die getallen golden toch als de uitslag van een wedstrijdje tv maken: wie voerde de top 25 van de dag ervoor aan? Naar welk programma keek geen hond?

Op het vaste publicatietijdstip van 7.30 uur blijft het sinds deze week echter rustig bij Huisman thuis in Bakkum. Reden: de laatste kijkcijfers blijven voortaan geheim. Pas na een week worden ze openbaar, wanneer de resultaten van het uitgesteld kijken bij de eerste getallen kunnen worden opgeteld.

Vrijheid der kijkcijferuiting

Een ogenschijnlijk administratieve maatregel die niettemin tot een storm van verontwaardiging leidde. Ook ver buiten de villa van de Huismannetjes: behalve voor intern Hilversums gebruik waren de cijfers ook in trek bij, vooral online, medianieuwskanalen. Het signaleren van tops en flops was, doorgaans slechts een uur of tien na de eerste uitzending, een businessmodel geworden.

Website Mediacourant bouwde er een deel van zijn faam mee op en Tina Nijkamp, voormalig programmadirecteur van SBS6, wijdt er een in Hilversum veel gelezen Instagramkanaal aan. Haar ronkende analyses leverden de mediaconsultant eretitels als ‘kijkcijferkoningin’ en ‘kijkcijferfluisteraar’ op en daarbij een rentree als tv-deskundige aan de talkshowtafels.

Niet vreemd dus dat Nijkamp zich deze week opwierp als strijder voor de vrijheid der kijkcijferuiting. Op de eerste dag van het nieuwe regime gooide ze de cijfers, gekregen van ‘een kennis in medialand’, gewoon online. ‘Ik voel me net Frits Wester vlak voor Prinsjesdag,’ schreef ze erbij. Een PVV-Kamerlid viel haar meteen briesend bij. Kortom: ophef.

Goochelen

Met haar actie wilde Nijkamp aantonen dat het systeem niet houdbaar is, zei ze. Aannemelijker is dat ze haar broodwinning in gevaar ziet komen, nu de NPO, RTL en SBS – een Noord-Koreaanse meerderheid kortom – een nieuwe meetmethode hebben afgedwongen.

Laf, zo was de stemming op Mediacourant, waar werd vermoed dat de programmabazen louter pr-bedrijven en alle negatieve publiciteit willen smoren. Immers: met een beetje goochelen met getallen is je programma straks altijd wel ergens in een niche een succes te noemen.

De waarheid is dat de kijkcijfers op de dag van uitzending simpelweg steeds minder zeggen over de populariteit. Gemiddeld ziet 21 procent van de kijkers een programma na het originele uitzendtijdstip. Voor series en jongerenprogramma’s is dit percentage nog hoger. Veel logischer dus om die cijfers erbij op te tellen.

De kijkcijfers worden nu dus zeven dagen later als één getal gepubliceerd. Om 13.00 uur precies, zo wordt beloofd. Misschien kan Henny Huisman er een nieuw ritueel boven de lunchbammetjes van maken.

