Hoe mater familias Fatna zich ontpopt tot zelfstandige en krachtige vrouw – maar de generaties na haar worstelen

Aya Sabi (1995) is zich ervan bewust dat het moeilijk is om een migrantenverhaal te vertellen zonder terug te vallen op clichés. Ze schrijft: ‘Ik zit gevangen in de representaties van mijn gemeenschap.’ Vaste ingrediënten zijn: (moslim)vrouwen die worden onderdrukt door hun man, eerstegeneratiemigranten die de taal niet machtig zijn houden krampachtig vast aan de thuiscultuur, de eigen cultuur botst met de nieuwe cultuur en het thuisland wordt verheerlijkt.

Mater familias

Al deze ingrediënten zijn in meer of mindere mate aanwezig in Half leven, maar toch leest de roman als een intiem en oorspronkelijk verhaal. Ieder personage heeft haar eigen vertelvorm: verhaal, brief en essay. De geschiedenis van mater familias Fatna staat centraal. De lezer maakt kennis met haar in 1955 op het moment dat Lalla Touria – een spil in een verzetsbeweging die de Franse kolonisator uit Marokko wil verdrijven – haar als kokkin opneemt in haar huishouden. Bij Lalla Touria krijgt ze de kans zich aan een verleden met twee gedwongen huwelijken te onttrekken.

Huwelijk

Haar geschiedenis ontvouwt zich middels sprongen terug in de tijd. Van haar huwelijk met een man die aanvankelijk goed leek (maar tot haar ergernis babbelziek was) naar haar eerste huwelijk met een geweldenaar tot haar jeugd in het dorp waar ze opgroeide bij een vader met meerdere vrouwen. Aangezien Fatna’s geschiedenis de meeste ruimte krijgt en in een verhalende vorm is gegoten, leert de lezer haar het beste kennen. De daaropvolgende generaties geven veel minder van zichzelf prijs.

Hoewel Fatna zich ontpopt tot een zelfstandige en krachtige vrouw – voor zover de mores en de tijdsgeest het toelaten – bewandelt haar dochter Hamouda een veel minder vrijgevochten pad. Ze is in 1979 net geëmigreerd naar Nederland en verliefd op een kleermaker in Marokko, aan wie ze brieven schrijft. Omdat een aanzoek uitblijft, trouwt ze met een ver familielid van haar moeder; een nare, gierige man. Maar alleen als haar beminde kleermaker in Marokko wil trouwen, zal ze scheiden.

Postkoloniaal en feministisch discours

Hamouda’s dochter Shams, opgeleid tot historicus, begrijpt haar moeder niet. Ze heeft zichzelf de taak gegeven de geschiedenis van haar moeder en grootmoeder te duiden en in een breder, hedendaags postkoloniaal en feministisch discours te plaatsen. Hiermee schept ze afstand. Tegelijkertijd doet ze een poging zich te verzoenen met haar familiegeschiedenis. (Ze gebruikt in haar essays de woorden ‘helen’ en ‘verbinden’ en ‘zelfliefde’).

Hoewel haar analyse scherp is – de Marokkaanse vrouw wordt bewonderd en gevreesd door mannen, het patriarchaat is gestoeld op angst – doet die ook afbreuk aan het verhaal. De schrijver die haar eigen verhaal duidt, is meer iets voor een interview over het boek. Waarom mag de lezer het verhaal zelf niet duiden? Of is dit een greep naar de macht over een vrouwengeschiedenis die zich niet laat koloniseren door de lezer?