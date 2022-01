Hoe leugens, een opgehitste menigte en geweld een democratie op haar grondvesten konden doen schudden

Four Hours at the Capitol blikt terug op de bestorming van het Amerikaanse Capitool. Beeld TMDb

Het was oorlog, zegt een van de agenten die op 6 januari 2021 voor zijn leven vocht. “Het idee dat zoveel van mijn collega’s daar op een haar na doodgingen maakt me nog steeds woedend,” zegt een ander.

In hun ogen is nog steeds de angst, de woede en het verdriet zichtbaar, over wat er die dag gebeurde en over de meute die Het Capitool bestormde en urenlang met hen vocht. Terroristen, noemt een van de politiemannen ze.

Kogelvrije vesten

Zelf noemen de Trumpaanhangers die aan het woord komen in de indrukwekkende documentaire Four hours at the Capitol zich ‘patriotten’. Vaderlandslievende mannen en vrouwen die opkwamen voor ‘hun‘ Donald Trump, bestolen van de verkiezingswinst. Ze zijn lid van de Proud Boys, de vaak bewapende extreemrechtse militie die vooraan liep.

Een man die aan het woord komt hoort bij de ‘Cowboys for Trump’. Voor hem was Trump een ‘door God gezalfde’, en een ‘heiland, naast Jezus Christus’. Dus toen Trump opriep om naar Het Capitool te gaan, liep zijn aanhang, getooid met maskers, kogelvrije vesten en vlaggen naar Het Capitool.

Wat daar gebeurde was live op televisie te zien, en is nauwkeurig vastgelegd door de vele duizenden mensen die zelf opnamen maakten. Dat leverde al de huiveringwekkende reconstructie Day of Rage op, gemaakt door The New York Times en te zien op YouTube.

Hoofdrolspelers aan het woord

Four Hours at the Capitol toont niet alleen de beelden, maar laat ook de hoofdrolspelers aan het woord. De agenten, van wie velen nog steeds zijn getraumatiseerd, journalisten die aanwezig waren, politici die doodsangsten uitstonden en agenten die voor hun leven vochten. Het was een ‘middeleeuws strijdveld’ zegt een van hen. Een agent overleed ter plaatse, vier pleegden later zelfmoord. Ook kwamen vier relschoppers om.

Democraten en geharnaste Republikeinen hebben inmiddels een totaal andere visie op wat er die dag is gebeurd. De ‘Cowboy for Trump‘ die in de film aan het woord komt beweert met droge ogen dat het niet de aanhangers van Trump waren die geweld pleegden, want dat waren immers vreedzame demonstranten die opkwamen voor hun rechten.

En zo toont de film hoe leugens, een opgehitste menigte en het niet terugdeinzen voor geweld een democratie op haar grondvesten kunnen doen schudden. Een beangstigende boodschap.

Four Hours at The Capitol is 6 januari om 22.09 te zien op NPO 2 en op 2DOC