Hoe Let it Be van The Beatles een nieuwe mix kreeg: ‘De harp is op verzoek van Paul afgezwakt’

The Beatles tijdens een opnamesessie in Twickenham Film Studios, waar tegelijkertijd een documentaire werd gedraaid. Beeld Ethan A. Russell

Onvoorstelbaar, maar toen Giles Martin, de zoon van de in 2016 overleden Beatlesproducer George Martin, te kennen gaf dat hij ook de muziek in wilde, waren zijn ouders daar tegen. “Ze vonden dat ik een fatsoenlijke baan moest zoeken. Ook mijn vader, ja. De muziekindustrie was ook best fragiel. Mijn vader dacht dat de Beatles voor hem het begin waren van een lange reeks samenwerkingen met even succesvolle bands. Hij had succes na The Bealtes, maar het werd nooit meer zoals toen.”

Giles Martin (1969) ging zijn eigen gang. Als muzikant wist hij de kantlijn nooit te ontstijgen, maar als producer werd hij wel degelijk succesvol. Net als zijn vader, ja, en ook net als bij zijn vader staat zijn werk voor een groot deel in het teken van The Beatles. De nu verschenen heruitgave van Let it Be is het vierde album van de groep dat door hem van een nieuwe mix werd voorzien.

“Nooit had ik gedacht ook nog eens voor de groep te werken, maar hier zit ik,” zegt Giles Martin tijdens een zoominterview vanuit Abbey Road, de studio die tegenwoordig zijn voornaamste werkterrein is. Hij lijkt niet alleen uiterlijk op zijn vader, maar praat ook met een zelfde, licht bekakt accent.

Een album van The Beatles remixen, het lijkt nogal een verantwoordelijkheid, maar Martin is er nuchter over. “Ik probeer het gewicht van het verleden niet te veel op mijn schouders te laten rusten. Paul en Ringo vertrouwen me, de nabestaanden van John en George ook. Vooral met Paul heb ik veel contact. Er zullen bij dit soort uitgaves altijd mensen zijn die zeggen: het origineel klonk beter. Dat is prima. Het goede is dat door deze nieuwe mix mensen weer aandachtig naar Let it Be gaan luisteren. Mensen horen ontzettend veel muziek tegenwoordig, maar wanneer luisteren ze nog echt?”

Let it Be, dat verscheen in mei 1970, is níet het laatste album van The Beatles. Het werd wel als laatste uitgebracht, maar de opnames werden gemaakt vóór die van Abbey Road, dat al in september 1969 verscheen. Geen Beatlesalbum kwam zo chaotisch tot stand als Let it Be. Er werd opgenomen in verschillende studio’s en zelfs op het dak van Apple, de eigen platenmaatschappij van de groep. En er kwamen, voor het eerst in het bestaan van The Beatles, diverse producers aan te pas.

Op de originele hoes van Let it Be stond dat het album werd geproduceerd door Phil Spector. De Amerikaan, die pas laat werd ingeschakeld, voegde aan de opnames de van hem welbekende bombast toe. Paul McCartney, wiens pianoballad The Long and Winding Road aldus een orkestarrangement kreeg, was daar allerminst ingenomen mee, maar ook George Martin was beledigd. Volgens hem had op de hoes van Let it Be moeten staan: ‘Produced by George Martin, overproduced by Phil Spector’.

Maakte die achtergrond het remixen van Let it Be anders?

“Dit is het vierde album waarvan ik de remix heb gedaan. The Beatles ontwikkelden zich zó snel. Als een soort Forrest Gumps vlogen ze door de muziekgeschiedenis. Dat maakt dat hun albums allemaal heel veel van elkaar verschillen. Dat mijn vader indertijd werd gepasseerd, maakte werken aan Let it Be was voor mij niet anders. Ik werk voor The Beatles, niet voor mijn overleden vader.”

Giles Martin. Beeld Alex Lake

Op McCartney’s initiatief verscheen in 2003 Let it Be... Naked, waarop Spectors bemoeienis was weggehaald. Wat vindt McCartney van de huidige heruitgave?

“Ik heb het er uitgebreid met hem over gehad en heb hem gevraagd of hij er eigenlijk wel voor was het album opnieuw uit te brengen. Dat was hij, maar we konden de geschiedenis niet veranderen, net als bij de remixen van die andere albums, dus ja, Spectors toevoegingen bleven gehandhaafd, hoezeer Paul ze ook verafschuwt. In overleg met hem heb ik alleen een wel heel nadrukkelijk aanwezige harp wat afgezwakt.”

Martin zegt met zijn remix van Let it Be het album vooral meer te willen laten klinken als een eenheid. “In feite waren er drie producers: behalve mijn vader en Spector ook geluidstechnicus Glyn Johns. Je hoorde ook dat het album op verschillende plekken is opgenomen. Let it Be is heel fragmentarisch tot stand gekomen. Mijn streven was al die losse onderdelen meer tot een geheel te maken. Anderen moeten maar beoordelen of ik daar in ben geslaagd.”

Martin was nog maar net geboren toen Let it Be verscheen en leerde het album pas in zijn late tienerjaren kennen. “The Beatles speelden geen grote rol in ons leven. Mijn vader luisterde thuis echt niet naar hun muziek, zoals ik dat thuis nu ook niet doe. Pas later werd ik me bewust van de grote rol die mijn vader speelde in de muziekgeschiedenis.”

Was George Martin een goede vader?

“Ik heb maar één vader gehad, dus ik heb geen vergelijkingsmateriaal, maar ik denk dat hij het goed heeft gedaan. Misschien dat hij zijn werk wel héél belangrijk vond, maar ik ben bang dat mijn dochters het zelfde over mij kunnen zeggen. Ik heb als kind altijd wel aangevoeld hoe gepassioneerd hij over dat werk was. Mijn dochters voelen dat nu ook bij mij aan. De jongste zei tegen me: ‘Ik wil later het zelfde worden als jij, al heb ik geen idee wat je doet.’”

Was hij een vader voor The Beatles?

“Zeker, dat hoor ik ook altijd van Paul. Mijn vader was in de studio heel georganiseerd. Bij Let it Be was zijn rol veel kleiner en ging het in de studio losjes toe: de jongens wisten soms niet eens of ze aan het opnemen of aan het repeteren waren. Bij Abbey Road had mijn vader weer de rol die hij altijd had gespeeld bij The Beatles. Ik weet zeker dat hij dat als eerherstel heeft ervaren.”

