Hoe lang kan de male gaze van Het mooiste meisje van de klas nog mee?

Nancy in Het mooiste meisje van de klas.

Het mooiste meisje van de klas trekt zich weinig aan van de grillen van de moderne tijd. Anno 2023 zou geen zenderbaas het in zijn of haar hoofd halen om een programma met zo’n naam op tv te brengen, maar na 16 seizoenen is Het mooiste meisje van de klas een vaste waarde bij de NPO, en vraagt niemand zich nog af of het jonge vrouwenlichaam niet iets te veel wordt geobjectiveerd.

Sowieso deinzen de makers niet terug voor de male gaze. Steevast komt er een vergeelde vakantiefoto in badpak in beeld, en zegt Jaap Jongbloed, terwijl langzaam wordt ingezoomd op de prille puberrondingen iets als: ‘Haar ontluikende schoonheid ontgaat ook de jongens uit haar klas niet...’ Behoorlijk cringy allemaal, maar het programma komt ermee weg.

Dat zal deels komen doordat het precies de juiste balans vindt tussen alledaagse herkenbaarheid en onbereikbare glamour. Meestal volgt er ergens halverwege een dramatische wending, die het belang van de schoonheid volledig tenietdoet. Levensles: geluk zit hem niet in uiterlijk.

Deze aflevering ging over Nancy, opgegroeid in de Van Woustraat, en volgens een klasgenoot een ‘echte black beauty’. Uiteraard had ook dit huisje zijn eigen kruisje: Nancy’s jeugd was niet veilig, er was verdriet om een scheiding, en ze werd geregeld geconfronteerd met discriminatie. In 1984 werd ze de eerste niet witte Miss Nederland, waarna ze vertrok naar New York en de muze werd van modeontwerpster Oleg Cassini, bevriend raakte met Mike Tyson en Robert de Niro en figureerde in de videoclip van Billy Oceans hitje ‘Mystery lady.’

Vast onderdeel van het programma is het snoepreisje van Jaap Jongbloed, die wars van de tijdgeest ook geen enkele vliegschaamte lijkt te kennen. En dus werden er opnamen gemaakt aan de oever van de Hudson en op een wolkenkrabber in Manhattan. Voegde allemaal weinig toe, net als de ontmoeting na 38 jaar tussen Nancy en Billy Ocean. “Hier is je mystery lady,” zei Jongbloed, staand naast de twee. “Je bent nog steeds mooi,” zegt Ocean.

Hoelang kan Het mooiste meisje van de klas nog mee? De formule is nog altijd ijzersterk, het kijkt heerlijk weg, en toch voel je het wringen.

