Hoe kijken Oekraïense jongeren naar de toekomst? ‘In een stad als Kyiv gaat het leven ook gewoon door’

Programmamaker Simone Timmer (links) in gesprek met een beleidsmedewerker van de Oekraïense president Zelensky. Beeld Roel van Hees

Olga (31) is moeder van een kleuterzoontje en werkte als advocaat. Nu is ze commandant van een mortierbataljon aan het oostfront van de oorlog in Oekraïne. Taisiia (22) studeerde psychologie. Ze vluchtte naar Nederland en vervolgde haar studie aan de VU in Amsterdam en later in Tilburg. Maar, zegt ze: “Ik voel me schuldig. Het voelt alsof ik mijn principes verkoop voor mijn loopbaan.”

De eerste aflevering van de vijfdelige AvroTros-serie My Generation @War toont de tweestrijd die jongeren in een door oorlog overvallen land vrijwel allemaal (zullen) doormaken. Programmamakers Simone Timmer en Roel van Hees, beiden ruim ervaren in verslaggeving in oorlogsgebieden, reisden dit jaar twee keer naar Oekraïne om tien portretten van jongvolwassenen te maken, daarbij geholpen door het materiaal dat de geïnterviewden zelf filmden voor sociale media.

Jullie filmden af en toe dicht bij de frontlinie. Hoe gevaarlijk was het maken van deze serie?

Simone Timmer: “Zonder risico is het nooit, maar als je je goed voorbereidt, kun je redelijk veilig je werk doen. In aflevering twee volgen we de jonge hospik Daniil, die tot de inval van Rusland aspiraties had als zanger in een blackmetalband. Toen was het front bij Lyman echt in de buurt. We verzamelden vooraf veel informatie over potentieel gevaar en bleven nooit lang op een locatie. En uiteraard namen we overal een kogelvrij vest en een helm mee.”

Hoe ontstond dit idee?

“Als verslaggever van EenVandaag was ik in de zomer van 2022 in Oekraïne. Er viel me iets op dat niet zozeer met mijn geplande oorlogsreportages te maken had. Ik keek naar de jongeren op straat in Kyiv en zag precies de jongvolwassenen die in Nederland ook rondlopen. Ik dacht: zij zullen hetzelfde soort dromen hebben als mijn kinderen, die dezelfde leeftijd hebben. En ik vroeg me af hoe ze nu naar de toekomst kijken. Het maffe daarbij: in een stad als Kyiv gaat het leven ook gewoon door. Jongeren zitten er op het terras, laten elkaar grappige filmpjes op hun mobieltjes zien. Dat intrigeerde me.”

Jullie portretteren ook een jongen wiens geboortestad door bommen verwoest is en die vervolgens naar Kyiv trekt en daar de wereld van de dragqueens ontdekt. Hoe vind je in oorlogstijd tien jongeren met zulke uiteenlopende verhalen?

“We hebben veel hulp gekregen van Taisiia, die hielp als een soort intermediair. Verder was het vooral veel zoeken op sociale media. Ik wilde vooral verhalen die aansluiten bij die van jongvolwassenen in Nederland.

“Iedereen wilde graag meedoen. De jongeren vinden allemaal dat Oekraïne in het middelpunt van de belangstelling van de wereld moet blijven.”

Wat viel je het meeste op in je gesprekken?

“Vooral de flexibiliteit en vitaliteit van de jongeren trof me. Dat ze in zo’n afschuwelijke situatie toch perspectief weten te vinden, vond ik hoopvol. Ik verwachtte toen ik voor de eerste keer naar Oekraïne reisde alleen maar ellende aan te treffen. Maar veel van de jongeren verbazen zichzelf en doen dingen die ze voorheen nooit zouden durven. Ze komen echt in hun kracht te staan. Olga vertelt zichzelf te zien als de heldin in een nog te maken spannende film. Ze heeft een nieuwe bestemming gevonden.”

Wat deed het maken van deze interviews persoonlijk met je?

“Aan de ene kant ben ik vrij zakelijk met mijn werk bezig geweest, aan de andere kant raakt het je onvermijdelijk als je ziet hoe levens uit elkaar worden getrokken. Op mijn telefoon heb ik nog steeds de app die aangeeft waar in het land het luchtalarm loeit. Elke keer als die afgaat, denk ik toch: hoe is het nu met hen?”

My Generation @War, woensdag, 21.00 uur, NPO 3