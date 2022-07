Hoe keihard de thrillers van S.A. Cosby ook zijn, ze raken ook een gevoelige snaar

S.A. Cosby: ‘Ik vind het belangrijk te laten zien dat de goede keuze er vaak niet is in een omgeving waar racisme de norm is.’ Beeld Sam Santos Sauter

Beauregard ‘Bug’ Montage is automonteur met een hang naar snelheid en probeert een wankel bestaan overeind te houden met illegale autoraces. Huurachterstand, bril voor zijn zoon, studiekosten dochter, tehuis voor zijn moeder – als het water hem aan de lippen staat, laat Bug zich overhalen om nog één keer mee te doen aan een overval. Ooit stond hij te boek de beste vluchtautobestuurder van de oostkust.

Kan niet misgaan. Gaat mis. Gaat heel erg mis.

En nog erger en nog erger, in de thriller Een laatste uitweg waarmee S.A. Cosby in 2020 internationaal doorbrak. Ook in de opvolger Razorblade Tears – een nog grotere hit, die volgend jaar in Nederlandse vertaling verschijnt als Vlijmscherpe tranen – is sprake van een ongekende geweldsspiraal als de politie aanklopt bij Ike ‘Riot’ Randolph. Vijftien jaar is hij uit de gevangenis, zestien jaar heeft hij niemand meer gedood, sindsdien zelfs geen boete voor te snel rijden; hij runt een goedlopend hoveniersbedrijf. Maar dan blijkt zijn zoon te zijn vermoord.

Zijn zoon, van wie Ike vervreemd was geraakt, én diens man, wiens vader Buddy Lee ook zijn handen van zijn zoon heeft afgetrokken. Twee homofobe vaders, de een zwart, de ander white trailer trash, beiden gestraft voor zware misdrijven – die samen de jacht op de moordenaar(s) openen. Overpeinzing bij de hakselaar: je eerste lijk aan mootjes hakken is walgelijk, je tweede vermoeiend, je vijftiende gewoon spiergeheugen.

Dikke wesp

Maar hoe keihard de thrillers van Cosby ook zijn, ze raken ook een gevoelige snaar. Hij zet zijn personages neer in al hun trauma’s en worstelingen – en met grote harten waarin het verlangen om het juiste te doen het aflegt tegen die andere passie. Zoals Bug Montage bij de voorbereiding van de ‘klus’ beseft dat hij meer lijkt op zijn criminele vader dan hij had willen geloven: ‘Hij was niet zoals Anthony Montage. Dus vanwaar die opwindende onrust in zijn lijf, alsof er een dikke wesp achter zijn ribben gevangen zat?’

“Ik gebruik actie en geweld als honing om mijn lezers naar grotere thema’s te lokken,” zegt S.A. (Shawn) Cosby (48) vanuit zijn woonplaats Shacklefords, een dorpje niet ver van Matthew County waar hij zelf in een trailer en in grote armoede opgroeide. Hij schrijft hoe het is om als Afro-Amerikaan te leven in een staat waar na de Amerikaanse Burgeroorlog lang de Ku Klux Klan huishield. Hoe moeilijk het is om als Afro-Amerikaan aan de criminaliteit te ontstijgen.

“Ik heb in mijn jeugd zo veel arme mensen gezien die de verkeerde keuzes maakten. Daarom vind ik het belangrijk om in mijn boeken te laten zien dat de goede keuze er vaak niet is in een omgeving waar racisme de norm is. Dat maakt het moeilijk de beste versie van jezelf te zijn. Ik zie iemand als Bug als Sisyphus uit de oude Griekse mythe, die telkens opnieuw dat rotsblok die steile berg moet op duwen.”

Naar de bieb

Daarom heeft hij niet het voorbeeld gevolgd van de Afro-Amerikaanse schrijver Chester Himes, die Missouri verruilde voor New York om daar zijn Harlem detectives te schrijven over twee zwarte politiemannen. Bewust is zijn eigen staat de setting van zijn boeken. ‘Southern noir’ worden Cosby’s thrillers genoemd.

“Zo veel boeken met Afro-Amerikaanse personages in het Zuiden waren er niet toen ik als kind het lezen ontdekte,” zegt Cosby vanonder de pet die zijn ogen goeddeels afdekt. “We hadden geen geld om leuke dingen te doen, maar de bibliotheek was gratis en je mocht zoveel boeken lenen als je wilde. Ik las van Agatha Christie tot hardboiled thrillers, maar ook autobiografieën. En de Griekse mythologie, daar was mijn moeder ook dol op. In dat arme plattelandsstadje was ik de enige 12-jarige die wist wie Herodotus en Afrodite waren. Het heeft mijn horizon verbreed. Maar je wil toch ook graag lezen over mensen met wie je je meer verbonden voelt.”

Begrafenisonderneming

Het bewustzijn groeit, zegt Cosby, maar tot voor kort was er in de rest van de Verenigde Staten weinig besef dat in het Zuiden zo veel Afro-Amerikanen wonen. “Ik ontdekte dat er mede-Amerikanen zijn die denken dat het Zuiden wordt bevolkt door louter witte racisten die zijn blijven steken in tijden van burgeroorlog. Maar er is een grote multiculturele samenleving, met mensen van onder meer inheemse en Spaanse afkomst. Ik had gedacht dat mijn boeken door die setting maar een select publiek zouden aanspreken. Ik ben nog steeds in shock door de nationale en internationale respons.”

Het succes heeft zijn leven overhoop gegooid. Eerst waren er banen van 9 to 5, later ging hij werken binnen de begrafenisonderneming van zijn vrouw Kimberly Redmond Cosby. “Toen we gingen trouwen zei ze: waarom kom je niet bij mij werken, dan ben ben je flexibeler en heb je meer tijd om te schrijven. Ik vond het best moeilijk om haar steun te accepteren. Ik zei: maar wat als het niet lukt met dat schrijven? Haar antwoord: wat als het wél lukt?”

Toen hij zijn eerste royalty’s ontving voor Een laatste uitweg, was het bedrag substantiëler dan hij had durven dromen. “Ik zei tegen mijn vrouw: we kunnen een nieuwe auto kopen. Zij: I told you so!”

En nu kan hij zich fulltime wijden aan zijn boeken, is hij bevriend geraakt met schrijvers die hij als kind bewonderde. “En blijkt dat hele book thing veel intenser dan ik dacht. Ik krijg emotionele fanmails, en het zakelijke aspect had ik ook onderschat. Onderhandelingen over buitenlandse rechten, distributie, filmplannen, contracten en papierwerk. Soms is het overweldigend voor iemand die schrijven belangrijker vindt.”

Zwart en gay

Nog meer dan bij Een laatste uitweg laaien de emoties bij lezers op over Razorblade Tears. Hij was zelf nerveus toen hij aan het boek begon met een plot waarin de lhbtq-gemeenschap een belangrijke rol heeft. En waarin hij een inkijk geeft in de homofobie binnen de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Ben je zwart én gay in een klein plattelandsstadje, zo laat hij een van zijn personages zeggen, dat zit je gevangen tussen een leeuw en een alligator. En: zwarte mensen haten gays meer dan racisten.

Ike en Buddy Lee vinden elkaar In hun verdriet om de gemiste kansen met hun zoons. “Ze maken samen in hun jacht op de moordenaars een reis – een redneck en een zwarte homohater, ik was bang dat de lezers ze niet genoeg tijd zouden geven en zouden afhaken. Maar gaandeweg groeit hun bewustwording. Uiteindelijk is het een verhaal over verlossing. Over met nieuwe ogen naar de wereld gaan kijken. Ik ben een groot fan van de actie die het verhaal voortstuwt. Ik wist: als ik die actie en emotie samen kan brengen, ben ik waar ik wil zijn. En ik wist dat ik mijn hart op de goede plaats had.”

Het geweld in Ike en Buddy Lee is diepgeworteld. “Ze hebben alleen dat, ze hebben geen woorden om hun verdriet of berouw te uiten. Er is geen grens aan tot wat ze in staat zijn. Toch worden ze gedwongen met elkaar te praten – alleen al omdat je in het Zuiden uren onderweg bent om ergens te komen. Ze leren met elkaar te communiceren.”

Vader-zoonthema

En zo krijgt Buddy Lee naast begrip voor de levensovertuiging van zijn zoon ook een flinke les over white privilege. Want hij, die alcoholistische redneck uit die trailer, blijkt altijd nog een streepje voor te hebben op de zwarte hovenier die met zijn zaken op orde en zijn keurige gezinnetje meer te vrezen heeft van de politie.

“Met Buddy Lee wilde ik laten zien hoe witte Amerikanen hun privilege niet herkennen en hun racisme niet erkennen. Zoals ik met Ike laat zien hoe, ik schaam me het te zeggen, conservatief zwarte gemeenschappen op het platteland zijn als het gaat om homoseksualiteit. Ik wil er niet de hele tijd op hameren, maar ik wil wel eerlijk zijn en de confrontatie aangaan.”

Beide thrillers hebben ook een sterk vader-zoonthema – dat is persoonlijk, zegt Cosby. Zijn ouders trouwden jong en hadden het zwaar. “Er gebeurden veel slechte dingen. Mijn moeder was gehandicapt, mijn vader kreeg een drankprobleem. Ze gingen uit elkaar toen ik klein was en mijn vader verdween uit mijn leven. Toen hij gestopt was met drinken, nam hij contact op. Ik was eerst heel argwanend, dat gevoel van het gewonde kind van vroeger heb ik in vooral in Een laatste uitweg verwerkt.”

Zijn moeder, vorig jaar overleden, was degene die hem stimuleerde te gaan schrijven en heeft zijn succes nog meegemaakt. En zijn vader – het contact is hersteld en Een laatste uitweg is geïnspireerd door het verwerkingsproces en aan hem opgedragen – heeft zijn boeken in de kast staan. “Hij kan niet goed lezen. Maar, zei hij tegen me, jouw boeken zijn een deel van mij. Ik kan niet onder woorden brengen hoe gelukkig me dat maakt.”

Doorgebroken met ‘Een laatste uitweg’ S.A. Cosby (1973) groeide op in Virginia, waar hij nog altijd woont. Hij publiceerde verhalen en de roman My Darkest Prayer voor hij 2020 doorbrak met Blacktop Wasteland (Een laatste uitweg), bekroond met onder meer de Los Angeles Times Book Prize en een Anthony Award. The International Thriller Writers, genootschap van meer dan 4500 thrillerauteurs uit 49 landen, riepen het boek uit tot Best Hard Cover Fiction Novel van 2021. Razorblade Tears kwam bij verschijnen in 2021 binnen op nummer 10 van de New York Times Bestseller List. Het verschijnt in 2023 in Nederlandse vertaling als Vlijmscherpe tranen. Van beide boeken zijn de filmrechten verkocht.