Hoe kampschilder Maria Hofker in het jappenkamp over het prikkeldraad heen kon kijken

Willem Hofker: ‘Krijttekening van twee gevangenen van het interneringskamp die tuinarbeid verrichten onder toezicht van een ‘Heiho’ (Indonesische soldaat)’, 1944. Beeld Pictoright Amsterdam/Willem Hofker

Kampcommandant Yamaji Tadashi vindt het ‘wel grappig’ om de vrouwen en kinderen alle kanten op te zien stuiven voor de dolle honden die in het vrouwenkamp doordringen. Maar Jan Brokkens oudste broer Boris verandert levenslang ‘in een zoutpilaar‘ als hij door een hond verrast wordt. Zijn jongste broer Michiel valt nog op zijn 55ste flauw als een hond op hem af komt stuiven. En zelfs op Jan, die nooit in het kamp verbleef, dragen zij hun angst over.

‘Zo woekert oorlog voort,’ schrijft Brokken over de latere nachtmerries van ‘Michieltje.’ ‘J haalt gebeurtenissen door elkaar, weet niets meer zeker, wat blijft is de angst die tempert en dan weer oplaait, als het janken van de wind bij een storm.’

Na de Japanse inval van 1942 worden die jongens met hun moeder Olga geïnterneerd in het ‘jappenkamp’ Kampili op Celebes. Hun man en vader Han wordt met 650 anderen niet ver daarvandaan opgesloten in Parepare aan de kust, maar in de laatste fase van de oorlog wordt zijn kamp overgeplaatst naar hoog in het binnenland, waar het klimaat onbarmhartig is.

Sadistisch

We kennen meer literaire beschrijvingen van jappenkampen, met als toppunten die van Jeroen Brouwers en Rudy Kousbroek (die er zeer verschillend over oordeelden) en als oerboek Het pannetje van Oliemans van C. van Heekeren uit 1966. Het is met de kampen al net als met de oorlog in Europa, aldus Leo Vroman (ook een oud-kampingezetene): je kunt er verhalen over blíjven vertellen.

De straffen van de geïnterneerden zijn niet zelden sadistisch: ze moeten elkaar tot bloedens toe afrossen, uren in de brandende zon staan om geteld te worden of ze krijgen de opdracht honderd vliegen te vangen, en anders een week geen suiker.

Het ergst is wel de wispelturigheid en onberekenbaarheid van Tadashi: nu eens poeslief en soepel, dan weer hard en meedogenloos. Hij ontbiedt telkens vrouwen uit het kamp bij zich en wat er dan precies gebeurt, wordt ook in het boek knap in het beangstigende midden gelaten.

De dagelijkse vernederingen, het voortdurend diep moeten buigen voor ‘de Jap’, maar ook de onderlinge solidariteit van de geïnterneerden, kennen we uit die andere boeken, maar Brokken geeft er een nieuwe wending aan. Hij ontdekt in beide kampen, van zijn moeder en van zijn vader, een ‘kampschilder’, het echtpaar Willem en Maria Hofker. Tijdens hun internering blijven die twee schilderen. Willem maakt niet minder dan honderdvijftig portretten, die een zwaar gereformeerde dominee op gewiekste wijze voor hem aan Japanse officieren weet te slijten.

Diepblauwe hemel

Beiden verbeelden ze een andere wereld dan die waarin ze moeten leven. Hij zet alles in een ‘humane gloed’, zij schetst de hen omringende natuur. “Zag Maria wel hetzelfde als zij?” vraagt Olga zich af. “Ongetwijfeld, maar ze lette op andere dingen, zag het mooie over het lelijke, keek over het prikkeldraad heen, over het kawat (de omheining).”

Maria Hofker werkt met houtskool dat ze onder de kookpotten in het kamp haalt en geeft les aan oudere meisjes. Ze wijst op de ‘diepblauwe hemel’, ‘de kruin van een oude mangoboom’, een reiger op de hoogste tak en de nevels in het gebergte. “Niemand sprak zo in het kamp, niemand zag in de natuur de wonderen van de schepping.”

De Hofkers komen van Bali, net als hun bekende collega Rudolf Bonnet. Brokken tekent dat eiland als een idylle, voor de oorlog een trekpleister voor kunstenaars en de jetset uit de hele wereld. Het lijkt (voor die buitenlanders dan) een paradijs, en dat geeft het boek, tegenover de gruwelijke kampverhalen, een sterke contrastwerking.

Nachtmerries

Olga is al in Brokkens vorige boek De tuinen van Buitenzorg van zijn ouders de sterkste, een initiatiefrijke vrouw. Na de oorlog terug in Nederland wil ze nooit naar de reünies waar oud-ingezetenen van de jappenkampen bijeenkomen. Ze is ‘verbolgen’, voelt het als verraad dat veel van haar kampgenoten een petitie tekenden die clementie bepleit voor Tadashi, die er met een paar jaar gevangenisstraf van afkomt.

Han vindt, verbannen uit Indië, in Nederland nooit meer zijn draai. Op alle foto’s van na 1949 zit de pasgeboren Jan op zijn schoot. “Ik werd zijn reden om er toch maar het beste van te maken.” Maar zijn vader verzinkt allengs in een moeras van stilzwijgen, drank en ‘het inktzwarte water van zijn nachtmerries’, dat we nu een concentratiekampsyndroom noemen.

Terug naar hun familie Ontwikkelen reisschrijvers met het klimmen der jaren een neiging om terug te keren naar hun familie? De laatste boeken van zowel Lieve Joris als Jan Brokken – van dezelfde generatie, respectievelijk van 1953 en 1949, beiden als verslaggever geschoold bij de Haagse Post – gaan alle vier over het gezin waarin zij opgroeiden. Ze reisden beiden lang over de hele wereld, maar Joris schrijft nu over haar geboortedorp, het Vlaamse Neerpelt – eerst over haar ‘bewonderde en verguisde’ broer Fonny, die verslaafd is, nu over haar zus Hildeke, die lijdt aan het syndroom van Down en het gezin bijeenhoudt door de zorg die ze vraagt. Brokkens vorige boek, De tuinen van Buitenzorg, beschrijft het leven van zijn ouders in Nederlands-Indië, waar zijn vader Han studies verricht voor de zending en zijn moeder Olga een spil is in de lokale gemeenschap van Makassar. In De kampschilders zijn die twee opnieuw de centrale figuren. Waar Joris echter kon ‘terugkeren’ naar Neerpelt, is Brokken pas geboren nadat zijn ouders tegen hun zin gerepatrieerd zijn uit Indonesië, dat niet meer ‘van ons’ is. Hij verkent een land waar hij, anders dan zijn twee oudere broers, nooit ‘thuis’ was, maar dat hij via het verhaal van zijn ouders toch tot zijn ‘land van herkomst’ maakte.