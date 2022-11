Hoe het perverse universum van de juicekanalen ons justitiële apparaat uitkleedt

Famke Louise. Beeld Brunopress / Patrick van Emst

Het personeelstekort bij rechtbanken is dusdanig groot dat jaarlijks vele duizenden strafzaken geseponeerd worden. Verontrustend nieuws, maar niet van het soort dat je snel zou verwachten in een rubriek waarin het wel en wee van BN’ers doorgaans meer aandacht krijgt dan de staat van de zittende magistratuur. Deze zaken zijn echter niet helemaal los van elkaar te zien.

Het justitiële apparaat wordt namelijk in toenemende mate belast met talkshowperikelen en juicekanaalgedoetjes. De een zegt wat over de ander, die ander pikt dat niet en doet aangifte en een paar weken later zie je in de showbizzrubrieken de betreffende ster, geflankeerd door een sterrenadvocaat, voor de ingang van een rechtbank de toegestroomde pers uitleggen dat er ‘een grens is gepasseerd’.

Zo werd deze week musicalproducent, VVD-politicus en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Albert Verlinde door het Openbaar Ministerie een boete opgelegd. Begin dit jaar beweerde hij in Shownieuws dat Humberto Tan ongepaste berichten stuurde naar vrouwen die te gast waren geweest in zijn talkshow. Tan deed aangifte van smaad en werd in het gelijk gesteld. Of het door Verlinde zo vurig verlangde ‘verzoeningsgesprek’ (zo rollen katholieken nu eenmaal) tussen de twee nog plaats zal vinden is niet bekend.

Aandacht gelijk aan inkomsten

Vorige week was het Famke Louise die het in de rechtszaal opnam tegen de non-valeurs van Roddelpraat, Jan Roos en Dennis Schouten, vanwege een verhaal dat te ingewikkeld en oninteressant is om hier uit te leggen, maar voor de rechter een uitgemaakte zaak was: Roos en Schouten zaten fout. Maar omdat in het perverse universum van de juicekanalen aandacht gelijk staat aan inkomsten, gingen de twee schoolpleinpesters in hoger beroep, waardoor Famke Louise opnieuw snikkend haar verhaal moest doen, wat de Roddelpraatmannen dan weer reuze grappig vonden.

Ernstige zaken op de plank

En dinsdag werd Johan Derksen verhoord op het politiebureau in Den Haag, vanwege zijn opmerking op televisie over het ‘liquideren’ van Thierry Baudet, van wie Derksen tot een paar jaar geleden trouwens nog groot fan was. Het OM is een onderzoek gestart na aangifte van de FvD-voorman, die ook nooit om een relletje verlegen zit, omdat er mogelijk sprake is van opruiing. Hoe lang het gaat duren is nog onduidelijk.

Johan Derksen. Beeld ANP / Kippa / Tobias Kleuver

Natuurlijk, de rechtsstaat is een groot goed, en we zijn gezegend in een land te wonen waar iedereen die zich aangetast voelt in zijn goede naam en eer juridische middelen ter beschikking heeft om zijn gelijk te halen. Tegelijkertijd is het toch ook wrang dat ernstige zaken op de plank blijven liggen omdat de dames en heren in toga het te druk hebben met wat Jantje over Pietje zei in een of andere talkshow of roddelvlog. Zoals Cicero het zo treffend verwoordde: lus summum saepe summa iniuria (het hoogste recht is dikwijls het grootste onrecht).