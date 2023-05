Hoe het Met Gala in New York uitgroeide tot het belangrijkste mode-evenement van het jaar

Hiphopfenomeen Cardi B op het Met Gala 2019. Beeld Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum

Je hebt bijzondere feestjes, best bijzondere feestjes en super-bijzondere feestjes, zoals het Met Gala. Het jaarlijkse evenement in het Costume Institute in New York is volgens stylist en modekenner Bastiaan van Schaik zelfs zó bijzonder dat de grootste sterren met de grootste mond en grootste ambities nagelbijtend op een uitnodiging wachten.

Van Schaik: “Je kan wereldberoemd zijn, maar dat zegt nog niets. Nee, om erbij te zijn, moet je ‘relevant’ zijn: hip, cool, er op dít moment toe doen. De media maken ieder jaar een heel ding van de uitnodigingslijst. Wie mogen komen, wie niet?”

Hoe ‘relevant’ iemand is: dat bepaalt de befaamde en beruchte Vogue-hoofdredacteur Anna Wintour, sinds 1995 ook het brein achter het gala. Wintour en haar strikte policy tilden het evenement naar een heel hoog niveau, stelt Van Schaik. “Het was vóór haar aantreden al een feest met een hoog glamourgehalte, maar zij heeft er een belangrijk modegebeuren van gemaakt: een ‘showcase’ waar modehuizen, ontwerpers en sterren het beste van het beste laten zien. Ik weet ook zeker dat er geen outfit op de rode loper verschijnt vóór Wintour ’m persoonlijk gezien heeft.”

Vips die zich niet genoeg uitsloven, verdwijnen geruisloos van de genodigdenlijst, zo wil het verhaal. Sterren die wél voor spektakel zorgen, mogen er opnieuw op.

Het thema dit jaar: Karl Lagerfeld

Wat bijdraagt aan de status van het ‘Met’: het kent elk jaar een specifiek thema en dat thema is dan weer ontleend aan de publieksexpositie die na het gala in het Costume Institute van start gaat. Van Schaik: “Het zijn stuk voor stuk prachtige aanknopingspunten die uitnodigen tot veel fantasie, tot veel creativiteit.”

Een greep uit de onderwerpen van de afgelopen decennia: camp, katholicisme, China, punk, superhelden, kubisme, Chanel, Jacqueline Kennedy. Rode draad dit jaar: Karl Lagerfeld, de modelegende die vier jaar geleden overleed.

Dat het Met Gala zo’n naam heeft, heeft volgens Ninke Bloemberg (modeconservator Centraal Museum Utrecht) ook te maken met het brede palet aan genodigden. “De modeweken in New York, Londen, Milaan en Parijs zijn vanzelfsprekend ook heel belangrijk, maar vooral belangrijk voor de modewereld zélf. Dit gala is breder. Je vindt er sterren uit Hollywood maar ook grote namen uit het bedrijfsleven, de politiek. En dat betekent dat het ook een plek is voor maatschappelijke en politieke statements, waar vervolgens weer van alles om te doen is.”

Voorbeeld: Met-genodigde Alexandria Ocasio-Cortez, het beroemde Democratische congreslid, kreeg de wind van voren toen ze in 2021 in een jurk met de tekst ‘Tax the Rich’ (leg de rijken meer belasting op, red.) rond paradeerde. Wat had iemand die armoede bestrijdt te zoeken op zo’n poenig gebeuren als het ‘Met’, vroegen critici zich af. Het relletje had zelfs dit jaar nog een staartje. Ocasio-Cortez zou de regels voor politici aan haar laars hebben gelapt door dure jurk en styling als gratis ‘gift’ te accepteren.

Alexandria Ocasio-Cortez. Beeld AFP

Dat juist dit gala in New York zo’n fenomeen is, is geen toeval. Bloemberg: “Wij kennen in Europa niet zo’n cultuur van gala’s, feesten en andere ‘fundraisers’ omdat musea en culturele instellingen hier ook financieel gesteund worden door het Rijk, de gemeente en algemene fondsen. In Amerika zijn ze bijna geheel afhankelijk van particulieren en bedrijven en moeten dus alles op alles zetten om via dit soort grootse evenementen geld binnen te halen.” Anna Wintour en haar team zouden in al die jaren maar liefst 200 miljoen dollar voor het Costume Institute bij elkaar hebben gesprokkeld.

Hoewel zo’n ‘fundraiser’ dus een op en top Amerikaans gebeuren is, denkt Van Schaik dat zoiets hier op kleine schaal best kan. “Het zou toch prachtig zijn als we één keer per jaar ook zo’n bijzonder gala organiseerden in, ik noem maar, het Groninger Museum dat ook prachtige mode-exposities heeft? Waarom niet? Nederland heeft genoeg ontwerpers en modebedrijven.” Een alternatief ‘Met’ in Nederland? Ook Bloemberg lijkt het wel wat, dan wel op een andere locatie: “Waarom niet bij ons? In het Centraal Museum in Utrecht?”