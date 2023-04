Hoe het jongerentheater van HNTjong succesvol in de grote zaal terechtkwam

Scenebeeld uit Trojan Wars. Beeld Bowie Verschuuren

Een van de grootste theaterevenementen van de afgelopen jaren was zonder twijfel Trojan Wars. Een epische, vijf uur durende voorstelling die zich uitstrekte tot in de foyer en speelde in de grote theaters van Nederland. Het is de voorlopige kroon op het werk van HNTjong, een gezelschap dat de laatste jaren consequent opvalt met ambitieuze en hoogstaande producties. Hun voorstellingen spreken een breed publiek aan en belanden geregeld op eindejaarslijstjes.

Waarin schuilt het succes van het jeugdtheatergezelschap achter voorstellingen als Queer Planet, De Gebroeders Leeuwenhart en Erik of het klein insectenboek? Op zoek naar antwoorden kom je al gauw uit bij 1 januari 2017. Op die datum fuseren de Koninklijke Schouwburg, het Nationale Toneel, NTjong en Theater aan het Spui tot Het Nationale Theater. In meer grote steden kozen theaters en gezelschappen er de laatste jaren voor om zich onder één dak te verenigen. Maar wat HNT uniek maakt is dat er een jeugdtheatergezelschap onder dat dak zit.

Vijf mensen

Noël Fischer, sinds 2013 artistiek leider van (H)NTjong, beschrijft Het Nationale Theater als ‘een omgeving waarin groot gedacht kan worden.’ Wat overigens niet betekent dat het gezelschap zelf groter is geworden. Het kernteam van HNTjong bestaat uit vijf mensen. “We passen met z’n allen om één tafel.”

“Het potje is hetzelfde gebleven, maar de denkkracht is groter”, beaamt Leo Sterrenburg, die als educatiemaker tegelijk met Fischer bij NTjong kwam en sinds 2019 hoofd is van de afdeling Educatie & Interactie bij Het Nationale Theater. Dat financiële potje waar Sterrenburg aan refereert is grofweg even groot als dat van De Toneelmakerij, Theater Artemis en Maas theater en dans. Drie jeugdtheatergezelschappen die actuele en aansprekende thema’s aanpakken, die een ontwikkelde educatietak hebben.

Maar die andere gezelschappen staan op zichzelf. En dat maakt deels het verschil, denkt ook Fischer. “Met Het Nationale Theater achter je kom je bij programmeurs geloofwaardiger over als je met een extreem idee komt als Trojan Wars, dan durven ze eerder het risico te nemen”, legt Fischer uit. “En als zij erin geloven gaan ook kleinere subsidiënten en partners dat doen. Daardoor krijg ik meer een beweging op gang dan me gelukt was met een op zichzelf staand jeugdgezelschap.”

En die beweging kan een weerslag hebben op het Nederlandse theaterlandschap. Dat kent een vrij strikte scheiding tussen jeugd- en volwassentheater. Jeugdtheater heeft eigen programmeurs, eigen prijzen, eigen theaters. En die vermaledijde leeftijdscategorieën, die vaak onbedoeld het publiek meer afkaderen dan nodig. “We zijn dat leeftijdsetiket bij jongerenvoorstellingen die voor een breed publiek zijn steeds meer aan het loslaten,” legt Fischer uit. “En daarmee hebben we dat publiek enorm vergroot.”

Impact maken

HNTjong wisselt grote producties als Trojan Wars en Erik of het klein insectenboek af met kleinere, persoonlijke voorstellingen als Stom en A Country Inside My Head. “De kleine voorstellingen mogen ook echt klein zijn,” benadrukt Fischer. Maar ze pleit er wel voor om jongerenvoorstellingen vaker te programmeren in de grotere zalen. “Minimaal in de middenzaal. Dat betekent dat schouwburgen mee moeten bewegen om impact te maken. Dat je als gezelschap niet alleen met een voorstelling komt, maar ook expertise inbrengt en contacten, zodat theaters de bezoekers en scholen in hun stad weten te bereiken.”

Een grote rol daarin is weggelegd voor Educatie & Interactie, die tracht ‘een omkadering te geven die bij de voorstelling en de doelgroep past, maar wel steeds een andere vorm heeft. Zoals bij Erik of het klein insectenboek, waarbij de foyers omgebouwd werden tot een insectenrijk en er verschillende activiteiten waren voor bezoekers en ons schoolpubliek’, aldus Sterrenburg. Dat is niet wezenlijk anders dan andere gezelschappen doen, maar, legt Sterrenburg uit, ‘omdat we dat en op scholen en in onze huizen en de theaters in het land kunnen doen heeft dat bijzondere vormen aan kunnen nemen’.

Kruisbestuivingen

En dat is wellicht de kern. HNTjong kan structureel jeugdtheater voor een grote zaal maken, omdat ze die grote zaal voorhanden hebben. Kan een educatieprogramma bedenken dat ruim baan krijgt in de schouwburg, omdat die schouwburg in het pakket zit. Het Nationale Theater vormt zo een infrastructuur, die kan bestaan omdat er door velen gebruik van wordt gemaakt. Wat ook weer leidt tot kruisbestuivingen. Zoals acteurs uit het volwassen ensemble die in jeugdvoorstellingen spelen. “Die muurtjes zijn door de jaren heen steeds meer verdwenen,” stelt Fischer.

Natuurlijk zijn er meer delers in de optelsom. Zonder sterke artistieke visie ben je alvast nergens. En de structuur van Het Nationale Theater werkt omdat Den Haag een grote stad is met een (potentieel) brede basis aan publiek en een hoop scholen. Het is geen blauwdruk die kan worden uitgerold door het hele land, los van of je dat moet willen. En het is ook geen garantie op succes.

Maar wat HNTjong de laatste jaren heeft laten zien, is dat het mogelijk is om jeugdtheater, en vooral jongerenvoorstellingen, in grote zalen te programmeren en die ook vol te krijgen. Dat het mogelijk is om die leeftijdscategorieën enigszins los te laten en zelfs de scheiding tussen jeugd- en volwassentheater te vervagen. Dat jeugdtheater zich niet kleiner hoeft te maken. En dat 10+ of 14+ ook echt betekent dat het geschikt is voor iedereen boven die leeftijd.