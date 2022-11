Hoe Hendrik Werkman op zijn drukpers de vrijheid voor zijn autonome kunst vond

‘Amsterdam-Castricum 2’ (1941). Beeld Hendrik Werkman, het druksel en de kunst

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog verwierf Willem Sandberg, toen hoofdconservator van het Stedelijk Museum, veel werk van Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945). Hij bezorgde de boekdrukker en kunstenaar uit Groningen in 1939 zijn eerste solotentoonstelling in Amsterdam. Ook nam hij Werkman in 1941 mee naar de speciaal gebouwde bunker in het Geversduin in Castricum waar tijdens de oorlog kunstschatten uit het Stedelijk en het Rijksmuseum werden opgeslagen.

Voor Werkman een directe aanleiding voor een reeks van wat hij zijn ‘druksels’ noemde, getiteld Amsterdam-Castricum. In november 1945 was het ook Sandberg die met de tentoonstelling H.N. Werkman, drukker-schilder een hommage bracht aan de kunstenaar, die drie dagen voor de bevrijding van Noord-Nederland gefusilleerd werd in de bossen bij Bakkeveen.

Ook het onlangs verschenen boek Hendrik Werkman, het druksel en de kunst is een hommage aan Hendrik Werkman – al is het in de zeer uiteenlopende en niet altijd even toegankelijke bijdragen een beetje zoeken naar het verhaal van Werkman zelf. Het gaat over de geschiedenis van typografie als toegepaste kunst, over constructivistische drukkunst, over de navolgers van Werkman en zijn invloeden op andere kunstenaars, over zijn materialen en de letterassortimenten die hij verwierf om in januari 1908 in de Groningse Peperstraat zijn Electrische Boek- en Handelsdrukkerij te openen.

Tovenaar met vorm en kleur

Een ‘tovenaar met vorm en kleur,’ werd hij genoemd, met zijn vernieuwingsdrang en durf. Wie niet of minder bekend is met Werkman en zijn werk, beginne achterin het boek – bij die drukkerij waarover kunsthistoricus Marije Sennema schrijft. Zij voltooide in 2021 een onderzoeksproject naar de relaties tussen de drukkersmaterialen en het vrije werk van Werkman. Hij was zijn loopbaan begonnen als drukker van onder meer kranten, affiches en folders. ‘Een handwerk dat een mooi handwerk op zich is,’ zoals hij in 1942 in een brief zou schrijven, maar ‘gezegend zij het oogenblik dat mij werd ingefluisterd om het handwerk nog meer te eigenen.’

Werkmans drukkerij in de Groningse Peperstraat. Beeld Hendrik Werkman, het druksel en de kunst

Werkmans contacten met kunstenaarsvereniging De Ploeg waren aanvankelijk zakelijk van aard, in februari 1919 drukte hij de catalogus voor de eerste expositie die de nieuwe Groningse kunstkring organiseerde. Later dat jaar werd Werkman zelf lid, aanvankelijk als niet onverdienstelijk amateurschilder. Als gevolg van een steeds slechter wordende economische situatie moest hij de drukkerij afschalen en verhuizen naar de bovenverdiepingen van een pakhuis aan de Lage der A.

Daar begon hij te experimenteren met een vorm van typografische drukkunst, geïnspireerd door een tentoonstelling met onder meer werk van Stijlkunstenaars Theo van Doesburg en Bart van der Leck. Werkman gebruikte daarbij ‘alle mogelijkheden die hem als drukker gegeven waren,’ schrijft samensteller van het boek Peter Jordens, zoon van Ploegleden Jan Jordens en Jet Jordens-Luchsinger. Aanvankelijk het materiaal van zijn letterkast zoals cijfers, letters, tekens en blokken. Later ook de inktrol, de handpers, sjablonen en stempeltechnieken.

Een roepende in de woestijn

Bij De Ploeg nam Werkman actief deel aan het verenigingsleven, schrijft Conny Schumacher, die in 2020 de tentoonstelling Werkman werkt door samenstelde in het grafisch museum Grid in Groningen, in een bijdrage over Werkman, zijn Ploeggenoten en zijn navolgers. Werkman ontwierp en verzorgde het drukwerk, maar vond de groep als geheel teveel in zichzelf gekeerd en te weinig gericht op wat er in de wereld gaande was.

In 1921 stuurde hij een pamflet naar zijn mede-Ploegleden om in actie te komen zoals beeldende kunstenaars, schrijvers, dichters en andere makers internationaal hun engagement ventileerden als reactie op de Eerste Wereldoorlog. ‘Er MOET getuigd en gesproken worden (...) KUNST is overal.’

Burgerlijkheid

In het manifest The next call, waarvan tussen 1923 en 1926 negen nummers verschenen, keerde Werkman zich af van de burgerlijkheid en het provincialisme van de kunstenaars in zijn omgeving. Bevrijding wilde hij van de alledaagse bekrompenheid, en vernieuwing in de vrijheid van kunst.

Ook in The next call experimenteerde hij volop met het samenspel van constructivistische composities, typografische middelen en soms naar het Dadaïsme neigende teksten. Maar hij bleef binnen De Ploeg een roepende in de woestijn.

‘Gevel’ (1925). Beeld Hendrik Werkman, het druksel en de kunst

Geestelijk verzet tegen de bezetting

De vroegste druksels van Werkman verschenen nog in een kleine oplage, maar voor het overgrote deel gaat het om unica. De meeste daarvan, zo’n vierhonderd, stammen uit de oorlogsjaren. Het bezoek aan Willem Sandberg en de kennismaking met diens relaties in Amsterdam in 1941 hadden hem gestimuleerd weer aan het werk te gaan. In de jaren 1939 en 1940 had hij zich verlamd gevoeld door de oorlog en de dreigende situatie die daaraan vooraf was gegaan.

Maar een periode van grote productiviteit en creativiteit brak aan. Naast de map Amsterdam-Castricum ontstonden ook zijn beroemdste werken, de twintig druksels van Chassidische legenden I en II, geïnspireerd op de bundel Joodse vertellingen Die Legende des Baalschem (1932) van Martin Buber. Ze maakten deel uit van een reeks illegale uitgaven, verschenen onder de naam De Blauwe Schuit, en waren bedoeld als geestelijk verzet tegen de Duitse bezetting.

Het Stedelijk heeft na een schenking in 2013 van de Stichting H.N. Werkman de grootste collectie Werkmans ter wereld. Zoals Sandberg, die de eerste reeks van de Chassidische legenden had aangekocht voor het Stedelijk, schreef in De Vrije Kunstenaar in juli 1945: ‘De bezetter ontnam ons de man – het werk blijft.’