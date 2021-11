Hoe ging de moordenaar van Zweedse premier Palme vrijuit? Het maakt een intrigerende serie

Robert Gustafsson als Stig Engström, de vermoedelijke moordenaar van Olof Palme, op de achtergrond te zien met zijn vrouw. Beeld -

Op 28 februari 1986 werd de Zweedse premier Olof Palme neergeschoten, nadat hij met zijn vrouw Lisbet in het centrum van Stockholm naar de film was geweest. De dader is nooit gepakt, hoewel er op deze vrijdagavond veel getuigen waren. Het politieonderzoek rammelde aan alle kanten en complottheorieën over de mogelijke daders tierden al snel welig. Allerlei meer of minder terroristische groeperingen werden genoemd, van rechts-extremisten tot de extreem-linkse Rote Armee Fraktion en van Zuid-Afrikaanse pro-apartheidsympathisanten tot Koerdische vrijheidsstrijders. Dat een ‘lone wolf’ de aanslag kon hebben gepleegd, werd onwaarschijnlijk gevonden, al kwam één naam herhaaldelijk naar boven in het onderzoek: die van Stig Engström, een man die op de plaats delict aanwezig was en daar tegenstrijdige verklaringen over had gegeven. Pas in 2020, bijna 25 jaar later, werd geconcludeerd dat de inmiddels overleden Engström inderdaad de dader geweest moet zijn van de moord op Palme.

Kleurloze grafisch ontwerper

Over deze moordzaak en het politieonderzoek is een vijfdelige Zweedse serie verschenen, getiteld The Unlikely Murderer. Aan het begin van elke aflevering wordt gesteld dat de serie ‘is gebaseerd op een onopgelost misdrijf’ en aan het eind stelt een disclaimer: ‘Het is niet bewezen dat Stig Engström Olof Palme heeft vermoord, maar de Zweedse politie en het OM verdenken hem.’

De makers van de serie winden er echter geen doekjes om en laten al in de eerste scène Palme neerschieten door Engström. Een whodunit is de serie dus allerminst en een klopjacht met een bevredigend einde, waarbij de dader wordt opgepakt, evenmin. Dat maakt de serie echter niet minder intrigerend, want de belangrijkste personages zijn sterk uitgewerkt.

Dat geldt allereerst voor Engström zelf, een kleurloze grafisch ontwerper die bij de Skandia verzekeringsbank werkt, op loopafstand van de plek waar Palme werd vermoord. Engström is een narcistische alcoholist, die zich miskend voelt en de schijnwerpers opzoekt, zelfs wanneer hij daardoor zichzelf in gevaar brengt. Want terwijl hij voldoet aan het signalement van de dader, legt hij voortdurend contact met de pers om uit te leggen dat hij toevallig op de plaats des onheils was, sterker nog: hij heeft Palme nog proberen te reanimeren. Zo fabuleert hij op fascinerende wijze.

Incompetente politie

Tegenover deze hoofdverdachte staan twee rechercheurs die een tegenstrijdige rol spelen. Allereerst hoofd moordzaken Arne Irvell, een bekwame speurder die vlak voor zijn pensioen staat en Engström op het spoor is. Hij wordt echter buitenspel gezet door de ijdele Hans Homèr, die via de moordzaak carrière probeert te maken doch het speurdersinstinct van zijn voorganger ontbeert. Het is mede door zijn incompetentie dat Engström de dans voortdurend ontspringt. Zo wordt de hoofdverdachte weliswaar ondervraagd, maar de eerste keren gebeurt dat telefonisch: een onbegrijpelijke misser, zeker in een politieke moordzaak die het hele land ten diepste had geschokt.

De sombere serie is ook een aanklacht tegen de incompetentie van de politie die de dader liet ontkomen. Het was dankzij het speurwerk van journalist Thomas Petterson, op wiens boek de serie is gebaseerd, dat Engström in 2020 uiteindelijk als hoogstwaarschijnlijke dader kon worden aangemerkt. Maar omdat deze lone wolf in 2000 zelfmoord had gepleegd kon hij niet meer worden berecht.

