Hoe gaat de culturele sector om met de stijgende energieprijzen? ‘Bezoekers mogen het niet koud krijgen’

Het Bijlmer Parktheater aan het Anton de Komplein in Zuidoost. Beeld Maarten Brante

De kachel staat nu nog uit, maar het Bijlmer Parktheater weet dat de kosten voor energie dit jaar drie keer zo hoog zullen zijn als in 2019: 75.000 euro zal er eind 2022 worden afgeschreven. Theater DeLaMar gaat volgend kalenderjaar zelfs 400 procent meer betalen aan energie. Paradiso ziet met angst en beven het energiecontract dit jaar aflopen en de Ziggo Dome is maar vast begonnen met extra besparingen om de kosten te drukken.

Amsterdamse culturele instellingen gaan huiverend de herfst en winter tegemoet. Energiecontracten lopen af, en met de huidige prijzen voor gas en elektra zal er een grote hap uit de begroting worden genomen. En dat in een tijd dat de sector de wonden van de coronacrisis nog aan het likken is.

Paradiso heeft een monumentaal gebouw dat niet makkelijk te verwarmen is. De Kleine Komedie, ook zo’n monumentaal pand, zou het liefst het enkel glas vervangen en andere duurzame maatregelen nemen, maar in een gebouw dat eigendom is van de gemeente, is dat nog niet zo makkelijk. Directeur Jörgen Tjon A Fong vreest de komende maanden met exorbitante prijzen te maken te gaan krijgen.

Uit de markt

Het Stedelijk Museum heeft te maken met strenge richtlijnen voor het binnenklimaat om kunstwerken te beschermen. Toch onderzoekt directeur Rein Wolfs wat er aan besparingen mogelijk is, met het oog op de nieuwe energieprijzen. “’s Winters minder verwarmen, ‘s zomers minder koelen, binnen de bandbreedte van de museale eisen.”

Culturele instellingen vragen werknemers al vaker thuis te werken en extra te letten op verbruik. Maar werknemers kunnen nog zoveel proberen de lichten uit te doen in ruimtes waar ze niet zijn, uiteindelijk moeten de zalen toch worden verwarmd. “Bezoekers mogen het niet koud gaan krijgen,” stelt DeLaMardirecteur Andreas Fleischmann.

De deuren sluiten

Theaters, musea en concertzalen zijn huiverig om de extra kosten aan het publiek door te rekenen. Woordvoerder Jurry Oortwijn zegt dat Paradiso eerder kijkt naar het vergroten van de baromzet of het verkopen van extra tickets om de klap van de hogere gasprijzen te compenseren. Zakelijk directeur Jorien Waanders van het Bijlmer Parktheater wil absoluut geen hogere prijzen: “Wij willen bezoekers met een kleine beurs niet beperken. En we willen juist meer, niet minder publiek.” Tjon A Fong verhoogt de entree liever ook niet, maar sluit niet uit dat het op termijn kan gebeuren. “De supermarkt, horeca en niet te vergeten in huizen zelf: alles wordt duurder. Maar ik probeer een prijsverhoging zo lang mogelijk uit te stellen.” Hij hoopt dat er vanuit de overheid of de gemeente compensatieregelingen zullen komen, zoals een energietoeslag.

Wethouder Touria Meliani (cultuur) is op de hoogte van de dreigende energiecrisis bij culturele instellingen en maakt zich zorgen. Ze hoopt op een extra bijdrage vanuit het Rijk om de prijsstijgingen op te vangen, maar ze weet ook dat compensatie niet eindeloos zal zijn. “Ik heb geprobeerd dit probleem te agenderen, bijvoorbeeld bij het jaarlijkse Paradisodebat laatst, over cultuur; dat de sector écht compensatie nodig heeft. Want anders dreigt wéér een nachtmerriescenario. Ik zeg niet dat instellingen het moeten doen, maar het zou een consequentie zijn dat er een fte ingeleverd moet worden of dat er een productie minder gemaakt kan worden om de gasrekening te betalen, of dat je zelfs even de deuren helemaal moet sluiten. Het is een belachelijk scenario, zeker na corona, en het tegenovergestelde van wat ik wil, maar ik vrees dat het de realiteit is.”

Ondanks alles ziet DeLaMardirecteur Andreas Fleischmann een lichtpuntje. “We worden met zijn allen gedwongen echt duurzamer te zijn.”