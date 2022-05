Hoe flitsbezorgers razendsnel het straatbeeld van Amsterdam veranderden

Gorillas, Zapp, Flink, Getir – ineens waren ze er: flitsbezorgers. Jonge mannen en vrouwen die met een gekleurde tas door de stad racen om jouw boodschappen binnen 10 minuten te bezorgen. Ze hebben het straatbeeld in korte tijd flink veranderd. Waar komen deze bedrijven ineens vandaan? Moeten we ze wel willen in de stad? En zijn ze überhaupt te stoppen?

In een nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad, een nieuwe podcast van Het Parool, zoomt presentator Lorianne van Gelder met Paroolverslaggever Marc Kruyswijk en UvA-onderzoeker Niels van Doorn in op het fenomeen flitsbezorging: boodschappen die binnen 10 minuten aan huis worden geleverd.

Van Doorn, die al jaren onderzoek doet naar de platformeconomie, legt uit waarom Amsterdam zo'n logische vestigingsplek is voor flitsbezorgingsbedrijven. Ook vertelt hij over het enorme kapitaal achter deze bedrijven en legt hij uit waarom het onvermijdelijk is dat de prijzen van flitsbezorging zullen stijgen. En welke behoefte vervult flitsbezorging eigenlijk?

Met Kruyswijk, gaat Van Gelder onder meer in op de overlast die de fietskoeriers veroorzaken rondom darkstores en op de weg. “Die darkstores zitten over het algemeen niet in winkelstraten, maar juist in kleine straten. Het is voor de mensen die daar wonen best afschuwelijk als daar ieder uur een vrachtwagen komt lossen. Het is een distributiecentrum, waar ook de hele dag mensen af- en aanfietsen.”

De gemeente heeft maatregelen genomen, onder meer door darkstores te sluiten, maar is dat voldoende? “Het is symptoombestrijding”, denken Kruyswijk en Van Doorn. “De grote maatschappelijke problemen die dit soort diensten tot gevolg hebben, daar hebben we het nu nog helemaal niet over.”

Hoe het verder moet met flitsbezorging en of deze bedrijven uberhaupt toekomst hebben in de stad hoor je in de nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad.

