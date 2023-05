Hoe Escher de artistieke nalatenschap van zijn leermeester De Mesquita redde

M.C. Escher redde 136 afdrukken van 69 verschillende prenten van zijn leermeester Samuel Jessurun de Mesquita. Van het beroemde ‘Zelfportret’ met bolhoed uit 1935 nam hij zelfs negen afdrukken mee. Beeld Kunstmuseum Den Haag

De schrik slaat hem om het hart als Maurits Cornelis Escher op 28 februari 1944 de voordeur van Linnaeuskade 24 wagenwijd open ziet staan. Binnen is het een ravage. Duitse soldaten hebben alle kasten omver getrokken en de vloer ligt bezaaid met prenten. Geen spoor van de bewoners: kunstenaar Samuel Jessurun de Mesquita, zijn vrouw Betsie en zoon Jaap. Escher handelt snel. Hij raapt zoveel prenten op als hij kan dragen en verlaat het pand voordat iemand hem kan tegenhouden.

“In latere interviews vertelde Escher dat hij slechts vijf minuten binnen was en dat zijn reddingsactie snel en intuïtief was, maar in werkelijkheid ging hij heel gericht te werk,” vertelt Mireille Linck, assistent-conservator van museum Escher in Het Paleis en samensteller van de tentoonstelling De ontdekker van Escher: Samuel Jessurun de Mesquita. “Hij redde 136 afdrukken van 69 verschillende prenten, van het beroemde zelfportret met bolhoed zelfs negen afdrukken. Daarnaast koos hij unica en bijzondere drukken, liefst gesigneerd. En hij selecteerde breed uit het oeuvre, van het experimentele werk uit 1880 tot de laatste prenten uit 1939.”

Tekenen in Artis

Het is aan Eschers reddingsactie te danken dat we een vollediger beeld hebben van De Mesquita’s oeuvre. Maar de meestergraficus staat op zijn beurt te boek als ontdekker van Escher. Zonder hem was Escher waarschijnlijk zelfs nooit kunstenaar geworden. Hij had zich namelijk ingeschreven voor bouwkunde aan de School voor Bouwkunde en Sierende Kunsten in Haarlem, waar De Mesquita lesgaf. De docent herkende het grafisch talent van de aspirant-architect en overtuigde hem te switchen.

Zo werd Escher een van de leerlingen die regelmatig door De Mesquita werden meegetroond naar Artis, waar ze middagenlang dieren tekenden. Hier ontstond hoogstwaarschijnlijk ook de prent van de lama, die Escher in 1944 uit het atelier meenam en die nu te zien is in Den Haag. Het is een typische De Mesquita. De essentie van het dier is neergezet in krachtige lijnen die met een vloeiende beweging in die met een vloeiende beweging in een zinken plaat zijn geëtst en een afdruk opleveren met een bijna karikaturale directheid.

Als beginnend kunstenaar imiteerde Escher zijn leermeester. Maar na zijn afstuderen reisde hij naar Italië en Spanje, waar hij kennismaakte met islamitische decoraties, en ontwikkelde hij een eigen stijl, met wiskundig geïnspireerde vlakverdelingen.

Kippenvelbriefje

Ook na zijn studie bleef Escher contact houden met De Mesquita. Dat werd moeilijker met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Escher weigerde lid te worden van de Kultuurkamer en zegde zijn lidmaatschap op van kunstenaarsvereniging Pulchri. Hij had weinig inspiratie en zijn productie stond op een laag pitje. Als er wat geld over was, toog hij naar de Linnaeuskade met een paling of een paar appels voor zijn oude leermeester.

Die was tegen die tijd behoorlijk ziek en kwam het huis niet meer uit. Grafiek kon hij niet meer maken, veel te inspannend, maar hij tekende nog iedere dag. In Den Haag ligt een van De Mesquita’s laatste schetsboeken in een vitrine naast Eschers agenda waarin de bezoekjes staan genoteerd, met een briefje dat De Mesquita op 11 januari 1944 aan zijn vriend stuurde. “Bij iedere rondleiding krijg ik er weer kippenvel van,” zegt Linck. “Hij zegt niet letterlijk vaarwel, maar het lijkt erop dat hij het einde voelde naderen.”

Als Portugese Jood van een vooraanstaande familie dacht De Mesquita deportatie te ontlopen. In de Watergraafsmeer waren tot 1944 bovendien geen razzia’s geweest. Maar dat veranderde op 1 februari van dat jaar toen de SS overging tot het oppakken van alle Sefardische Joden.

Duitse soldatenlaars

De redding van De Mesquita’s prenten was niet zonder risico. Als Escher was gesnapt, hadden de Duitsers hem gearresteerd. Dat dreigde te gebeuren toen hij de volgende dag terugkeerde met de bedoeling nog meer kunst in veiligheid te brengen. Er stond een vrachtwagen voor de deur en het pand werd systematisch leeggehaald. Escher keerde onverrichterzake huiswaarts en borg de prenten op, op eentje na, waar de afdruk van een Duitse soldatenlaars op stond. Die hing hij op in zijn atelier, ter herinnering aan De Mesquita.

Na de bevrijding wachtte Escher tevergeefs op zijn terugkeer. De Mesquita en zijn vrouw waren vermoord in Auschwitz, zoon Jaap in Theresienstadt. Op zoek naar een gepaste bestemming voor De Mesquita’s artistieke nalatenschap nam Escher contact op met Willem Sandberg, directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam. Die wijdde in 1946 een herdenkingstentoonstelling aan de vermoorde kunstenaar, in combinatie met zwager Joseph Mendes da Costa.

Nooit vergeten

Hier ontmoette Escher Daniel Jo da Silva, de achterneef van De Mesquita en het enige familielid dat de Holocaust had overleefd. Aan hem gaf hij de geredde prenten, die in de jaren daarna over de hele wereld verspreid zijn geraakt. Een belangrijk deel bevindt zich nu in de National Gallery of Art in Washington D.C. Het Kunstmuseum Den Haag heeft er vijf in zijn omvangrijke collectie met werk van De Mesquita.

Escher slaagde erin na de oorlog de draad van het leven weer op te pakken. In de jaren vijftig maakte hij de werken die hem later wereldberoemd zouden maken. Zijn leermeester vergat hij echter nooit. In een interview zei hij: “Ik heb alle reden om hem, eerst als leraar en daarna als vaderlijke vriend, mijn hele verdere leven dankbaar te blijven.”

De ontdekker van Escher: Samuel Jessurun de Mesquita, t/m 1 oktober in Escher in Het Paleis in Den Haag