Hoe een Vikingkrijger een vrouw bleek, en meer misverstanden over vrouwen in de middeleeuwen

Femina van Janina Ramirez.

Ramirez is niet de eerste die naar middeleeuwse vrouwen wijst. In haar inleiding schrijft ze dat de suffragettes van de eerste generatie feministen in de middeleeuwen een periode zagen waarin mannen en vrouwen gelijkwaardiger waren. Jeanne d’Arc was een icoon voor de Britse en later ook de Amerikaanse suffragettes.

Let wel: het is onmogelijk een middeleeuwse vrouw als ‘feminist’ te bestempelen. Die politieke stroming bestond nog niet. Ramirez betoogt dat we de degradatie van vrouwen tot ‘de tweede sekse’ toch vooral te danken hebben aan de Reformatie. Kijk maar naar de gereformeerde kopstukken Maarten Luther en Johannes Calvijn, die beiden verklaarden dat de plek van de vrouw thuis was.

Controversiële teksten

Vanaf de Reformatie liep men bibliotheken na op controversiële teksten en noteerde men in catalogi wat moest worden gesignaleerd en mogelijk vernietigd. Boeken die door vrouwen waren geschreven en daarmee minder waard om te worden bewaard kregen het predicaat ‘Femina’. Vandaar de titel.

Hoeveel boeken van vrouwelijke auteurs er zijn vernietigd is niet te achterhalen, maar Ramirez vermoedt dat het toch een aanzienlijke hoeveelheid geschriften moet zijn geweest, aangezien er door de eeuwen heen zo weinig over middeleeuwse vrouwen in boeken is terug te vinden. In Femina probeert ze geschiedenissen van belangrijke middeleeuwse vrouwen – strijders, (religieuze) leiders, wetenschappers en kunstenaars – te reconstrueren en in ere te herstellen aan de hand van ook andere bronnen, zoals archeologische vondsten.

Ramirez wijst er heel terecht op, dat we ‘eraan gewend zijn om over vrouwen in de geschiedenis te lezen als aanhangsel van hun familie en echtgenoot’. Hoe deze vooringenomen instelling onderzoekers op het verkeerde been heeft gezet, blijkt bijvoorbeeld uit de overblijfselen van de ‘Birka-strijder’ die op het eiland Björkö in Zweden werd gevonden. Dit tiende-eeuwse skelet werd aangetroffen met een bijl, pijlkoker, speren en een zwaard. Allemaal ‘mannelijke’ attributen, dus archeologen gingen ervan uit dat het een man betrof. Een Zweeds dna-onderzoek in 2017 bewees echter dat de krijger met haar XX-chromosomen een vrouw was.

Vikingvrouwen als krijger

Die uitkomst kwam het onderzoeksteam op de nodige kritiek te staan. De botten zouden verkeerd gelabeld zijn of verward zijn met die uit een ander graf. Maar aanvullend bewijsmateriaal uit andere vakgebieden ondersteunde op overtuigende wijze het idee dat Vikingvrouwen als krijger konden worden begraven: de Vikingcultuur moest opnieuw worden bezien.

Omdat er weinig tekstuele ondersteuning is voor de verhalen van middeleeuwse vrouwen, leunt hun geschiedenis regelmatig op andere bronnen die hiaten in kennis moeten dichten. Zo kijken onderzoekers bijvoorbeeld naar mythen en sagen die iets zouden kunnen prijsgeven over de mores in de Vikingtijd. Om vrouwenlevens te schetsen beroept Ramirez zich regelmatig op bronnen die vertellen wat aannemelijk of waarschijnlijk is. Soms belandt ze in de sfeer van speculaties, gemeenplaatsen en een voorstellingsvermogen, zoals: ‘In allerlei opzichten zat het leven voor Vikingvrouwen vol met dezelfde problemen waarmee vrouwen in alle tijden hebben gekampt.’

Dat de cultuurhistoricus genuanceerd en voorzichtig wil zijn in haar formuleringen, wreekt zich stilistisch: de geschiedenis is soms wat stroperig, met veel omhaal en met een grote woorddichtheid opgetekend.

Hildegard van Bingen

Tegelijkertijd slaagt Ramirez er met verve in om het beeld van de middeleeuwen aan te passen. Ook prijst ze de (veelal vrouwelijke) wetenschappers die hier een belangrijke rol in hebben gespeeld, zoals Mediëvist Margarete Kühne die haar leven waagde om de Riesencodex (ca 1200) met de verzamelde teksten van mystica Hildegard van Bingen uit de handen van de Russen te stelen. Mede hierdoor is Van Bingen een van de weinig wereldberoemde vrouwen van de middeleeuwen geworden.

Van Bingen schreef theologische en wetenschappelijke verhandelingen, bedacht haar eigen taal – de Lingua Ignota – schreef muziek en stichtte twee kloosters. Ze onderhield contacten en correspondeerde met bijna alle westerse (religieuze) kopstukken uit haar tijd. Ze werd bekend omdat ze visioenen had, die later door wetenschappers werden uitgelegd als verschijnselen van migraine.

Wat haar als bron interessant maakt is dat ze in haar geschriften de nadruk legde op de vrouwelijke ervaring. Zo beschreef ze het vrouwelijke orgasme: ‘Wanneer een vrouw de liefde bedrijft met een man, brengt een gevoel van warmte in haar hersenen, dat sensueel genot met zich meebrengt, de smaak van dat genot over tijdens de daad en wekt het uitstoten van het zaad van de man op.’

Vrouwen met machtige posities

Ook gaf ze een uitvoerig recept voor het opwekken van een abortus. Zaken waarvan je verwacht dat ze in de taboesfeer zouden liggen, maar, schrijft Ramirez: ‘Hildegard heeft nooit de grenzen van de discussies in haar tijd overschreden en [dat] de paus zelf haar geschriften goedkeurde.’

En zo slecht Ramirez veel vooroordelen: niet alleen over vrouwen, maar ook over de middeleeuwen an sich. Ze laat zien dat binnen het christendom – toch vaak aangemerkt als de aanstichter van het patriarchale denken – vrouwen vaak belangrijke posities bekleedden. Het betrof dan wel voornamelijk vrouwen uit een gegoede klasse die aan het hoofd van een klooster stonden of middels overerving de troon toebedeeld kregen, maar deze vrouwen genoten veel macht en aanzien.

Hekserij en misogynie

Maar om nu te concluderen dat mannen en vrouwen gelijkwaardig waren, is geen correcte voorstelling van zaken. Vrouwen liepen het risico te worden beschuldigd van hekserij en ketterij. Ramirez benadrukt dat Hildegards grootste angst was dat haar visioenen als ‘duivels’ werden geoormerkt, waardoor ze op de brandstapel zou belanden.

Daarbij was misogynie (of jaloezie) ook de middeleeuwse man niet vreemd. De broer en opvolger van de tiende-eeuwse koningin Aethelflaed liet haar geschiedenis herschrijven en liet haar naam uit documenten verwijderen om de rechten van haar mannelijke verwanten te ondersteunen. Dat terwijl Groot-Brittannië, zoals we dat nu kennen, gevormd is door het diplomatieke optreden van Aethelflaed.

Tijdens haar bewind, en eeuwen na haar dood, vonden velen Aethelflaed ‘vermaarder dan Caesar’. Maar volgens Ramirez werd ze niet zozeer een slachtoffer van middeleeuwse vooroordelen, ‘maar van moderne opvattingen over vrouwelijk leiderschap. Als we naar haar kijken zoals haar tijdgenoten deden, zien we dat vrouwen invloed konden uitoefenen, en hun stemmen, nu uit de berichten geschreven, kunnen we nog altijd horen. Het is beslist tijd dat men haar erkent als ‘Aethelflaed de Grote’.’

Ramirez’ indrukwekkende ‘nieuwe geschiedenis van de middeleeuwen via de vrouwen die daaruit geschrapt zijn’, zal hier zeker een bijdrage aan leveren.