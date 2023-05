Hoe een kleine Groningse uitgever een megasucces binnenhaalde: ‘Wat Anjet Daanje doet heb ik nog nooit gezien’

Een jaar geleden stond het allemaal nog te gebeuren: op 12 mei 2022 zou haar nieuwe, grote roman Het lied van ooievaar en dromedaris verschijnen. Maandagavond wordt bekend of Anjet Daanje als eerste schrijver de dubbelslag wint en na de Boekenbon Literatuurprijs ook de Libris Literatuur Prijs mee naar Groningen neemt.

De vrouw die liever kluizenaar dan ster is, en niet mee wilde dingen naar de Belgische literaire prijs De Boon omdat ze dan in Gent aanwezig zou moeten zijn, komt wél naar het diner in Felix Meritis.

Uitgever Anton Scheepstra heeft een chauffeur geregeld die hen op en neer rijdt, want aan een hotel gaat ze echt niet beginnen. Haar hondje wordt ondergebracht bij haar broer Dieb, die tien minuten verderop woont. De onrust rondom het beest is voor Daanje (58) een grotere zorg dan het al dan niet winnen van de prijs.

Vertelkunst in optima forma, besefte Scheepstra (64) toen hij het manuscript van Het lied van ooievaar en dromedaris uit had. Hij had het laten printen, een heel pak. “Dubbelzijdig, bij de kopieerzaak, op boekformaat afgesneden, met een rugbandje. Elf hoofdstukken, elf grote verrassingen, elk een boek op zich. Ik heb er elf dagen over gedaan en elf maanden nodig gehad om bij te komen. Wat zij in dit boek doet heb ik bij niemand gelezen, waar dan ook.”

Anton Scheepstra: 'Anjet had van mijn uitgeverij Passage gehoord, en bedacht: waarom zou ik een uitgeverij in Amsterdam willen als er ook een in Groningen zit?'

Waaier aan technieken

‘Ieder hoofdstuk is als een goudklompje en gezamenlijk vormen ze een literaire tour de force,’ oordeelde de jury van de Boekenbon Literatuurprijs. ‘Een kaleidoscopische roman van grote klasse,’ staat in het juryrapport dat begin maart werd voorgelezen bij de presentatie van de shortlist van de Libris Literatuur Prijs. ‘Een fascinerende literaire zoektocht die de lezer meevoert van het 19-de eeuwse Yorkshire, via de Eerste Wereldoorlog in Picardië en dan weer terug naar Engeland om ten slotte te eindigen in het 21ste-eeuwse Groningen.’

Verbindende factor in de verhalen is Eliza May Drayden, geïnspireerd op Emily Brontë, de Britse schrijfster van het wereldberoemde boek Wuthering Heights. Drayden is al gestorven als de roman in het jaar 1847 begint in het dorpje Bridge Fowling in Yorkshire. Over het voortleven van haar en haar gezusters gaat het, in de levens van de personages die Daanje in de 655 bladzijden met een waaier aan literaire technieken ten tonele voert: dorpsgenoten, biografen, lezers, verzamelaars, natuurkundigen.

Vier romans had Daanje gepubliceerd bij uitgeverij Thomas Rap toen het stil werd. Scheepstra: “Haar boek Delle Weel had helemaal niets gedaan. Maar Anjet trok zich nergens wat van aan, ze schreef gewoon door voor zichzelf. Toen ze een nieuw manuscript had ingestuurd, voor de roman Jl., werd daar niet op gereageerd. He-le-maal niet. Maar ze had van mij gehoord, van mijn uitgeverij Passage, en bedacht: waarom zou ik een uitgeverij in Amsterdam willen als er ook een in Groningen zit?”

Scheepstra kende haar werk al. Het eerste boek dat hij van haar las was Gezel in marmer uit 2006. “Ik was hogelijk verbaasd dat ik van een schrijfster wier werk ik bewonderde een manuscript in de mail kreeg. Maar ik ging het lezen en Jl. was een goed boek, al is het nog steeds het meest ondergewaardeerde in haar oeuvre. Dat was 2016, en drie jaar later kwam De herinnerde soldaat. We deden een literair programma in sociëteit De Harmonie. Ik had gezegd: nodig iedereen uit die je kent. Er waren twaalf mensen. We moeten er nog steeds om lachen. Op 12 mei vorig jaar met Het lied was de belangstelling wel wat groter.”

Onuitputtelijk inlevingsvermogen

Want ineens prijkte De herinnerde soldaat op de longlist van de Libris Literatuur Prijs 2020. “Tot ieders verbazing, ook de mijne. Niet dat ik het onterecht vond, maar het boek had nauwelijks aandacht gekregen. Die nominatie heeft wel wat belletjes doen rinkelen. Er kwam een enthousiaste recensie in NRC en toen is het gaan lopen. Want als iemand met een zekere statuur een boek oppikt, gaan meer mensen zich ermee bemoeien.”

Ondertussen was Daanje gewoon weer aan het schrijven. Scheepstra vroeg waar ze aan werkte, en Daanje antwoordde iets als: dat merk je wel. “En tweeënhalf jaar later was er Het lied. Ik vind het zo mooi dat iemand die zo in zichzelf is gekeerd, die twee keer per dag de hond uitlaat, verder niet de deur uitkomt en alles laat bezorgen, ondertussen zo’n onuitputtelijk inlevingsvermogen heeft.”

Dit keer was er wel van meet af aan belangstelling. Daanje werkte ook mee aan enkele interviews – op voorwaarde dat iedereen naar Groningen kwam. Toch was het niet vanzelfsprekend dat het boek zo’n klapper zou worden. “De herinnerde soldaat was een succes, maar ik ben van de boekhandels afhankelijk. Die moeten intekenen, en dat ging minder massaal dan verwacht. Ze waren net uit coronatijd en heel voorzichtig, en ik wilde het juist pontificaal en eervol uitgeven. Gebonden, in de vormgeving van Anjets broer. Ik dacht: dit wordt misschien wel een klassieker.”

Toen hij offertes aanvroeg, schrok hij. Scheepstra ging de boekhandels langs, vroeg wat zo’n boek zou mogen kosten. De prijs werd 37 euro. “Maar op een enkeling na heeft er helemaal niemand over geklaagd. Je kunt het ook zien als elf films, had ik bedacht, dan ben je in de bioscoop veel duurder uit. Maar die smoes heb ik niet hoeven gebruiken. We hebben hier de vaste boekenprijs. Waar je nu bij herdrukken alleen mee zit, is dat het papier intussen stukken duurder is geworden. Maar dat kun je weer compenseren door de oplage te vergroten.”

Eindejaarslijstjes

Het duurde even voordat het begon te lopen, zegt Scheepstra, maar toen ging het snel. Er kwam een uitzonderlijke zesballenrecensie in NRC. Scheepstra: “Dat verbaasde mij dan weer niks, omdat recensent Thomas de Veen het vorige boek ook al zo goed vond.” Toen volgde de Boekenbon Literatuurprijs, en moesten de eindejaarslijstjes van kranten en bladen nog komen.

“Wat betreft de Librisprijs kan ik niet objectief zijn, niet alleen omdat ik de uitgever ben, maar omdat ik dit een uniek boek vind. Niet alleen het beste van dit jaar, maar van de afgelopen tien jaar. Maar een jury kiest wel vaker anders dan je verwacht. Het scheelt dat we er tamelijk relaxed instaan. Het is in het verleden voorgekomen dat een boek een succes werd omdát het de Librisprijs kreeg. Maar dit boek is al een succes.”

Daanje is zijn bestverkopende schrijver (‘maar dan ook verreweg’) waardoor Scheepstra kritischer kan zijn op wat hij verder wil uitgeven. En met haar succes is uitgeverij Passage ineens ook een belangrijke internationale speler geworden. Er liggen Duitse, Franse, Engelse en zelfs Bulgaarse vertalingen in het verschiet; eerst van De herinnerde soldaat, Het Lied van ooievaar en dromedaris dan enkele jaren later.

“Het duurt nog wel even, het zijn dikke boeken en we hebben niet per se haast want ze zijn ook tijdloos. En werken met Anjet is ook wel even wennen voor de buitenlandse uitgevers. Op de Buchmesse in Frankfurt kwam de Amerikaanse uitgever enthousiast bij mijn stand vertellen dat het Letterenfonds haar reis naar New York wel wilde financieren. Anjet gáát niet naar New York.”

Groninger klokkentoren

Hij heeft nog nooit zo vaak ‘nee’ moeten zeggen namens een auteur uit zijn fonds. “Maar het is ook helder: leesclubs, bibliotheken, literaire organisaties, ze dóet het niet. De redactie van Eus’ Boekenclub belde of ze naar Deventer kon komen. Dat moet ze niet doen, dat ligt haar niet. Ze heeft wel het boekenprogramma Brommer op Zee gedaan, die hebben haar gefilmd bij een kerkhof – de dood speelt nogal een grote rol in Het lied. Vragen over het boek vindt ze goed, maar liever niets persoonlijks. Bij het eerste grote kranteninterview dat ze deed werd beschreven hoe ze woont. Dat vond ze niet prettig. Dus als er echt iets moet, doen we het op de uitgeverij.”

Of in de kerk van Klein Wetsinge, waar zich het uurwerk bevindt dat een belangrijke rol speelt in het elfde, Groningse hoofdstuk van Het lied van ooievaar en dromedaris. Voor de uitzending van Nieuwsuur, waarin de winnaar maandag bekendgemaakt wordt, is daar een kort filmpje met Daanje opgenomen. “Ze bleek er nog nooit te zijn geweest! Het is een kilometer of tien, vijftien van haar huis. Ík was allang eens op de fiets gestapt, je bent er zo. Maar het was niet eens in haar opgekomen om het te bekijken. Ze heeft alles online opgezocht en zelf uitgedacht. Ik ken niemand die dat zo doet en kan.”