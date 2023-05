Hoe die iconische foto van Jan Cremer op zijn motor tot stand kwam

Het ruim vijfhonderd pagina’s dikke boek Icoon vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het boek Ik Jan Cremer. Centraal staat de iconische foto op het omslag: Jan op zijn motor. Het boek werd ‘’n onverbiddelijke bestseller’. Precies zoals Cremer het had bedacht.

Lezers herinneren zich van een boek vooral het verhaal, niet zozeer het omslag.

Nou ja, er is die roman met dat rode stofomslag en het vliegende engeltje erop. De ontdekking van de hemel van Harry Mulisch. Of Turks Fruit van Jan Wolkers met die oranje-groene letters. Beiden overigens ook geroemd om hun inhoud, zeg ik maar even bij.

Een boekomslag dat iedereen wel kent, is dat met die man voorop die je, gezeten op een grote, stoere motor, onbevreesd recht in de ogen kijkt. De foto die Wim van der Linden op 10 juni 1963 maakte.

Ik Jan Cremer.

Het boek over zijn eigen, aangedikte en opgesmukte, rebelse en heldhaftige non-conformistische leven vol seks en sensatie en avontuur verscheen op 28 februari 1964. Bijna een miljoen exemplaren zijn ervan verkocht. Het boek beleefde 57 drukken.

In mijn kast staan twee exemplaren. De vijftiende druk (december 1964), uit een boekenkastje langs de weg ergens bij Den Ilp meegenomen. (Overal in die kastjes staat De vliegeraar, bijna nooit een Ik Jan Cremer, maar dit terzijde.) ‘Meer dan 100.000 ex. binnen een half jaar’ staat op het omslag afgedrukt. Schuin onder een andere wel zeer brutale aanprijzing.

Jan Cremer had bij uitgeverij De Bezige Bij bedongen dat al op de eerste druk, schuin linksboven, de kreet ‘‘n onverbiddelijke bestseller’ zou worden afgedrukt. Nog voor iemand het boek ook maar had gelezen.

Weloverwogen gedachte

De ziener Jan Cremer kreeg gelijk. Op de vijfde druk, in juli 1964, stond op het omslag al ‘de onverbiddelijke bestseller’.

Op de vijftigste druk, uit april 2000, staat die kreet niet. Wel het getal 550.000, het tot dan toe verkochte aantal exemplaren. En de afbeelding van Cremer op zijn motor natuurlijk, zij het vlak onder het voorspatbord afgesneden. Een deel van de iconische foto was al genoeg om het hele plaatje te snappen.

Nu, bijna zes decennia na verschijning, is een iconisch boek over die oerfoto gemaakt: Icoon. De geschiedenis van ’n onverbiddelijke bestseller. 528 pagina’s dik. Samengesteld door Jan Cremer en Michaël Snitker, en met teksten van Onno Blom en Jan Cremer.

De eerste regels tekst in Icoon zijn van schrijver Bas Heijne: ‘Deze jongen op zijn motor staat voor vrijheid tegenover gezapigheid, eerlijkheid tegenover hypocrisie, bravoure tegenover braafheid. Hij staat, kortom, voor Holland tegen Nederland.’ Of, zoals het Rijksmuseum de foto omschreef: ‘één van de meest karakteristieke beelden van de twintigste eeuw’. (Het museum kocht in 2010 het originele ontwerp.)

Tja, 528 pagina’s over een foto? Nou ja, die foto was wel de katalysator van het uiteindelijke succes van Ik Jan Cremer. ‘Ook achter het beeld op de cover ging een weloverwogen gedachte schuil en Jan Cremer was niet bereid om ook maar een centimeter af te wijken van zijn plan. Een omslag met een portret van de auteur was not done en werd bestempeld als verschrikkelijk arrogant, maar hij was er vanaf het begin van overtuigd dat hij zelf op de omslag te zien moest zijn en wel in een onoverwinnelijke pose. In een spijkerpak op een Harley Davidson, met een kapiteinspet en goggles op zijn hoofd,’ lezen we in Icoon.

Jan Cremer, neonwerk (75×57 cm), 1980. Beeld Uitgeverij Komma

‘Opsodemieteren’

Onno Blom schetst in het voorwoord het leven van Jan Cremer tot de publicatie van Ik Jan Cremer, en schrijft hij over de ontstaansgeschiedenis van het boek en de foto voor het omslag. De vormgever van De Bezige Bij, Karel Beunis werd daarbij gepasseerd en dreigde met ontslag. Waarop Cremer zei: “Als mijn omslag niet doorgaat, gaat mijn boek ook niet door.”

Cremer kreeg zijn zin, Bezige Bij-directeur Geert Lubberhuizen steunde hem. ‘Toen het definitieve omslagontwerp was goedgekeurd, stapte Cremer het kantoor van Karel Beunis binnen en zei: ‘Waar blijf je nou? Nou moet je opsodemieteren ook.”

Zo kennen we Jan!

Na dat voorwoord volgen honderden pagina’s met van alles en nog wat. Ontwerpen voor boekomslagen, contracten, reclamecampagnes, afbeeldingen van de verschillende omslagen en ook die van de onvermijdelijke opvolgers Ik Jan Cremer Tweede Boek en Ik Jan Cremer Derde Boek. Recensies, foto’s van covers van buitenlandse uitgaven, zijn tijd in New York, stukken over een Jan Cremer Museum in Enschede (dat er net kwam), foto’s van zijn vele vriendinnen (onder wie beroemdheden als zangeres Nico en actrice Jayne Mansfield), stukken over Ik Jan Cremer De Rock Opera. Constante op die pagina’s is het iconische shot van Jan op zijn motor.

Caesar, Christus, Cremer

In een agenda uit 1984 schreef hij zichzelf een wereldberoemde top 3 in: ‘Julius Caesar, Jezus Christus, Jan Cremer.’ Johan Cruijff, de misschien wel bekendere JC van de twee, was nog niet befaamd, maar ook hij debuteerde in 1964. Negen maanden nadat Ik Jan Cremer was verschenen, verscheen Cruijff in Ajax 1.

Ook leuk: een telegram van een verontruste ouder aan De Bezige Bij (27 november 1964). ‘Weegt het geldelijk voordeel van honderd duizend verkochte ‘Jan-Cremers op tegen de gegronde bezorgdheid van talloze ouders voor de eer, de beschaving en de geestelijke gezondheid van hun kinderen?’

Het is veel, opschepperig veel (er lijkt geen snippertje onbenut te zijn gebleven). Maar ook lijkt het alsof het Jan Cremer allemaal is overkomen, zo onbewogen kijkt hij op bijna alle foto’s in de camera. Maar ook die pose zal in het door hemzelf ontworpen goddelijke plan passen om van Jan Cremer een moderne held te maken.

De laatste woorden op de laatste pagina van Icoon zijn: ‘(wordt vervolgd)’. Dat waren ook de laatste woorden van Ik Jan Cremer. Komt er misschien een Ik Jan Cremer 4? Of nog een boek met iconisch materiaal?

Met Jan Cremer weet je het nooit.