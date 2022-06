Hoe de jacht op het netwerk van Taghi steeds succesvoller werd

Met de moord op Peter R. de Vries in juli 2021 werd volgens de opsporingsdiensten in één klap duidelijk dat de overblijfselen van de groep-Taghi nog steeds bereid en in staat waren om ernstig geweld te organiseren.

Het beeld dat de groep-Taghi in staat was tot ernstig geweld, kwam ook weer naar voren uit onderschepte communicatie tussen Ridouan Taghi en diens neef én advocaat Youssef Taghi in de EBI in Vught. Daarin werd gesproken over een gewelddadige uitbraak waarbij commando’s moesten worden ingezet.

Een reactie van de staat kon niet uitblijven. Om te voorkomen dat vertrouwelingen van Taghi meer extreem geweld konden organiseren, werd het doel gesteld om de organisatie compleet te ontmantelen. Inmiddels zijn een handvol verdachten opgepakt: Gerel Palm, Raffaele Imperiale, Gregory F., Jaoual F., Najim Z. en Boris P. opgepakt. Wat was hun rol in de organisatie van Taghi? En hoe wist justitie ze te vinden?