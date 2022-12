Hoe de firma E&A Scheer (anno 1712) uitgroeide tot de grootste rumhandelaar van Europa

Op Herengracht 316 huizen de firma E&A Scheer, handelaar in rum en aanverwante alcoholische dranken, én het consulaat van Jamaica. Hoe het bedrijf in drie eeuwen de grootste rumhandelaar van Europa werd.

Ze kwamen uit het Duitse Haselünne, een dorp in Nedersaksen waar niet minder dan 26 jeneverstokerijen zouden hebben gestaan. Eenmaal in Amsterdam begonnen de broers Evert en Anthonie Scheer een onderneming in sterke drank. Ze kwamen rond 1760 naar de stad in het kielzog van de familie Kappelhof, streekgenoten die al aan het begin van de eeuw de sprong gewaagd hadden. De firma E&A Scheer hanteert daarom 1712 als beginjaar van het bedrijf.

Herman Kappelhof begon in 1756 met Dirk van Beusekom een handelsfirma, die voer op Curaçao en Sint Eustatius. Ze deden in wijn en gedistilleerd maar ook in katoen, cacao, koffie, en wat er nog meer voorhanden was. Dirk van Beusekom overleed in 1758. Twee jaar later duikt Evert Scheer voor het eerst op in de archieven bij een doop waarbij ook Catharina Kappelhof, zuster van Herman, getuige is. Op 19 oktober 1761 wordt hij in een testament vermeld als ‘wijnkooper op de Jodebreestraat’ en twee dagen later trouwt hij, 27 jaar oud, met deze Catharina. De Scheers en de Kappelhofs zijn katholiek; alle kinderen van Evert en Catharina worden gedoopt in de Mozes en Aäronkerk en het gezin woont daar om de hoek, in de Breestraat.

Zijn jongere broer Anthonie is wijnkopersgezel en woont vanaf 1765 op de Zeedijk. Hij verlooft zich eind van dat jaar met Gesina Kappelhof, de zus van Catharina. Zo treden de twee jonge mannen toe tot een familienetwerk met belangrijke internationale handelscontacten.

Driehoekshandel

Ergens begin jaren 60 beginnen de broers voor zichzelf. Anthonie vertrekt in 1762 naar de West, door Herman Kappelhof gemachtigd als zijn vertegenwoordiger op Curaçao en Sint Eustatius. De onderneming van de broers strekt zich daarna uit over het hele Atlantische gebied en is onderdeel van de zogenaamde ‘driehoekshandel’ tussen Europa, West-Afrika en Amerika. De Scheers voeren wijn, jenever en brandewijn uit naar West-Afrika en West-Indië; de retourladingen bestaan vooral uit koffie en suiker. De firma Scheer legt zich niet toe op slavenhandel, maar jenever en rum worden door de scheepskapiteins wel geregeld gebruikt om aan de Afrikaanse kust mensen te kopen en naar het westen te vervoeren.

In 1795 stuurt kapitein Schoemann van het schip Phoenix nog een brief aan de firma Scheer, na een reis van Ghana naar Suriname met ‘een Laading Fragt slaaven’, die 2350 gulden winst oplevert. Maar het einde van de slavenhandel komt in zicht. Het Verenigd Koninkrijk zal transporten in 1807 verbieden en slavenschepen op zee gaan aanhouden; Nederland volgt – formeel – in 1814.

Franse overheersing

De broers zijn dan al overleden, Anthonie in 1783, Evert vijf jaar later. Everts weduwe Catharina heeft dan de leiding met haar schoonzoon Jan van Lank. Door de revolutionaire veranderingen in de Republiek en de Franse inval wordt Van Lank als patriot lid van de ‘Provisioneele Regeering’ van de stad, wat tot dan toe voor katholieke Amsterdammers onmogelijk was.

De Franse overheersing heeft echter flinke gevolgen voor zaken van E&A Scheer in de West. Nogal wat schepen met goederen van de firma worden door Britse schepen geconfisqueerd. Van Lanks enige zoon Evert, gedoopt als Evert Scheer van Lank, wordt bovendien in 1813 ingelijfd in de Gardes d’Honneur van het Franse leger. De firma concentreert zich op het oude metier, de import van wijn uit Frankrijk en Duitsland, en blijft floreren.

Evert Scheer van Lank gaat werken voor het familiebedrijf na zijn dienst in het leger van Napoleon. Dit schilderij van J.A. Kruseman hangt nog steeds op de Herengracht 316. Beeld Collectie F.A. Scheer

Nederlands-Indië

Vanaf 1815 leeft de handel overzee weer op. Partijen katoen, suiker en koffie komen uit Suriname naar Amsterdam en in 1816 wordt er door Scheer weer wijn en jenever richting Nederlands-Indië verscheept. De lading op de eerste terugreis uit Batavia omvat behalve 2730 balen koffie, ‘35 halve aamen Kaabsche wijn’ en 485 blokken tin ook ‘arak’, een distillaat uit palm en rijst. In 1822 voeren ze ook voor het eerst rum in, waarvan het meeste wordt doorverkocht in Europa. Vanaf 1827 beschikt de firma daarvoor over een hele rij pakhuizen in het nieuwe Entrepotdok.

Evert Scheer van Lank gaat na zijn behouden terugkeer uit Franse dienst het familiebedrijf in. Hij trouwt met Maria Slaghek, dochter van een herbergier en zuster van een bekende wijnkoper. Er komt nog een familielid in de directie: Everts neef Joannes van der Beek, de zoon van zijn zuster Catherina van Lank en koopman Gerhardus van der Beek. Als Evert Scheer van Lank in 1852 met pensioen gaat, leidt Jan van der Beek het bedrijf. In 1859 treedt Gerard Huijsser toe als compagnon. Na het overlijden in 1862 van Van der Beek, de laatste telg van het geslacht Scheer, wordt Huijsser directeur.

Monopolie doorbroken

Vier generaties Huijsser zullen daarna E&A Scheer besturen. De laatste telg, Jacques Huijsser, komt in 1964 in het bedrijf. Het lukt hem om een decennia oud monopolie van Britse firma’s op de rum uit Jamaica te doorbreken, zodat E&A Scheer ook daar rum kan inkopen. Het bedrijf groeit uit tot de grootste rumhandelaar van Europa.

Jacques Huijsser koopt in 1979 het huis Herengracht 316, ’t Wapen van Engeland. De portretten van Evert Scheer van Lank en zijn familie hangen er nog aan de wand. In de achterzaal bevindt zich een schilderachtig laboratorium waar verschillende soorten rum worden geblend. In 2016 steeg de omzet naar meer dan 35 miljoen flessen; in het Westelijk Havengebied ligt een voorraad van 10 tot 15 miljoen liter rum.

Koen Kleijn is hoofdredacteur van Ons Amsterdam. Dit is een ingekorte versie van een artikel uit het decembernummer van het blad, dat in het teken staat van de culinaire stad. onsamsterdam.nl