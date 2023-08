Hoe Amsterdams hiphopfestival Summer Dance Forever uitgroeide tot een internationaal fenomeen

Hiphopfestival Summer Dance Forever werd in een paar jaar tijd razend populair. Beeld Kate Lang

In een kantoor naast Paradiso, de concertzaal die al sinds jaar en dag functioneert als het hart van hiphopevenement Summer Dance Forever, vertellen John Agesilas en Kees Heus over hun festival. Samen met mede-artistiek leider Luc Deleau richtten zij het festival op in 2009.

Directe aanleiding was het 25-jarige dj-jubileum van Heus, die als KC the Funkaholic onder meer draaide in de legendarische club RoXY. “Wat wij alle drie op dat moment heel erg misten in de clubs waren dansers. Als ik in de jaren tachtig in de RoXY draaide kwamen daar ook gewoon dansers met trainingspakken, die dan als een crew gingen battlen.”

Een van die crewleden was John Agesilas. Heus: “In 2009 was die clubcultuur ingehaald door de ravecultuur. Als je bijvoorbeeld de housemuziek hoort uit eind jaren tachtig, uit Detroit en Chicago waar het allemaal begon, dat zijn baslijnen die swingen, het is funky. Wat je nu in clubs hoort is veel meer een soort functionele muziek geworden waar je lekker op gaat als je een pil hebt geslikt.”

“Op Summer Dance denk ik, of ben ik wel 100 procent zeker, wordt niks gebruikt. Misschien een beetje wiet roken. Ons publiek bestaat in zekere zin uit topsporters en die bezig zijn met hun lichaam. Het gaat om het voelen van de muziek en dat uiten met dans. Dat is heel anders dan ravecultuur.”

Agesilas: “Wij wilden al die dansers die zich in die ravecultuur niet thuisvoelden een plek geven. Het is een viering van allemaal straat- en clubdansstijlen die zo’n veertig a vijftig jaar geleden ontstonden in Amerika: house dance, hiphop, waacking, locking en popping.”

Als dansen tegen Messi

De dansvormen die Agesilas noemt zijn allemaal staande stijlen, in tegenstelling tot het bekende breaking, waarbij juist op de grond uitgevoerde bewegingen de hoofdmoot vormen. “Breaking kreeg veel aandacht, terwijl die staande stijlen veel minder een podium kregen. Geïnspireerd door het Franse festival Juste Debout, wat je kunt vertalen als ‘gewoon staan’, wilden we een plek maken waar dit soort stijlen elkaar kunnen ontmoeten in een wedstrijd.”

“Wat ons in 2009 onderscheidde van andere battles is dat de deelnemers het in de eindrondes moeten opnemen tegen de juryleden. Die juryleden zijn echt grootheden in the game. Maar of je nou een onbekende amateur bent of een ervaren danser: je moet allemaal door dezelfde voorrondes.”

“Daarna volgt een afvalrace die begint met vierentwintig dansers. De laatste drie moeten het dan opnemen tegen de jury, topdansers die een reputatie te verliezen hebben. Het is een soort Champions League. Je kunt het vergelijken met een straatvoetballer die met Lionel Messi mag ballen; waarbij Messi het in principe ook zou kunnen verliezen.”

Overigens gaat het op Summer Dance niet alleen om reputaties: wie hier als winnaar uit een competitie rolt, kan daarna een stevige boterham verdienen.

Dat de formule is aangeslagen bewijzen de cijfers. In het eerste jaar werden er 2.500 kaartjes verkocht; dat was in het laatste jaar voor corona uitgegroeid naar 19.000. Bij de vorige fysieke editie waren er bezoekers uit 63 landen, veelal mensen die als amateur of professional dansen. Heus: “We zien ons echt als een festival voor dansers en door dansers. In coronatijd besloten we een online editie te organiseren en toen merkten we een paar dingen. Ten eerste dat we echt heel erg populair waren, wereldwijd, ook bij mensen die niet naar Amsterdam kunnen komen. Daarnaast kregen we op deze manier een inkijkje in verschillende levens.”

Hiphopgeschiedenis

Agesilas: “Dan keek je naar een jongen die zijn dans opnam in een huiskamer in Peru, en die nam het dan online op tegen iemand in Jakarta. Toen gingen er wel belletjes rinkelen. Er zijn zoveel mensen die hier niet kunnen komen, maar die wel horen bij onze subcultuur. Daarom zijn die online battles nu ook een vast onderdeel van Summer Dance Forever. Vorig jaar keken er 260.000 mensen online mee.”

Nog imposanter is het aantal views op YouTube: het archief waar alle battles uit de festivalgeschiedenis te zien zijn, haalde tot dusver 68 miljoen (!) views.

Het publiek van Summer Dance Forever is niet alleen internationaal, maar ook erg inclusief. Zeker als je het vergelijkt met andere Amsterdamse zomerfestivals. Volgens Agesilas is dat ingebakken in de cultuur van hiphop. “Wij hoeven geen speciale vlag op te hangen om te laten zien dat we inclusief zijn. We gaan ook geen vrouweneditie organiseren: vrouwen doen in onze battles net zo hard mee als mannen en winnen ook.”

“De cultuur is ontstaan in Amerikaanse gayclubs. De dans vindt zijn oorsprong in New York, in de zwarte cultuur. In Europa hebben migranten in Frankrijk hun stempel erop gedrukt. Dat zijn de fundamenten, dat is de geschiedenis.”

Over die geschiedenis gesproken: deze maand is het vijftig jaar geleden dat in New York de eerste hiphopparty plaatsvond. Heus: “We hebben het erover gehad of we daar iets mee moesten. Voor de grap zeiden we: we kunnen de volgende edities net zo goed 51, 52 en 53 jaar hiphop vieren. Wij zijn deel van die 50 jaar, dus we doen er wel wat mee. Maar in principe was het niet nodig, want Summer Dance Forever is doordrenkt van die geschiedenis.”

Summer Dance Forever, 22 t/m 28/8 in Paradiso, ITA en andere locaties.