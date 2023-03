HLF8 verdwijnt roemloos naar het Hilversumse tv-kerkhof vol met gesneefde talkshows

Johnny ging en Johnny kwam terug als presentator van HLF8. Beeld ANP / Remko de Waal

Tamelijk roem- en geruisloos verdwijnt komende week een talkshow van de buis. Het doek valt voor HLF8, dat niet alleen vanwege de naam de geschiedenis in zal gaan als een wonderlijk televisie-experiment. Een show koppelen aan een tijdstip is op zich geen raar idee, wel om het programma vervolgens om tien over half acht te laten beginnen.

Nog curieuzer was de tombola van presentatoren (Johnny ging, Johnny kwam terug, tussendoor haakte nog een hele trits aan en af) en de voortdurend veranderende vorm van de show. Waar aanvankelijk nog mensen uitgenodigd werden met enig verstand van zaken over hetgeen besproken werd, bleven na verloop van tijd enkel BN’ers over als gast. En zo kon je avond aan avond zien hoe Bobbi Eden, Catherine Keyl of Fred Teeven over volstrekt willekeurige onderwerpen aan het kwebbelen waren. Energieprijzen, het Nederlands Elftal, de oorlog in Oekraïne, Sigrid Kaag: de een vond dit, de ander vond dat, een soort Twitter op tv.

SBS maakte hiermee dezelfde denkfout als met de meningenshow Dit vindt Nederland, in 2020 gepresenteerd door Natacha Harlequin en na een paar weken van de buis gehaald, omdat Nederland vooral vond dat er al meer dan genoeg meningen zijn.

Babbeltelevisie

Loopt het format van de babbelende-BN’er-televisie op z’n laatste benen? Het verdwijnen van HLF8 staat niet op zichzelf. De stekker gaat ook uit de zaterdagavondshows van Renze Klamer en Humberto Tan, omdat ‘kijkers op zaterdag behoefte hebben aan een andere vorm van entertainment dan een talkshow,’ aldus RTL. En Nadia Moussaid belooft dat in haar praatprogramma, vanaf mei op tv, Bekende Nederlanders niet welkom zijn. RTL komt deze zomer met als vervanger van Late Night met een ‘komisch studioprogramma,’ al is nog onduidelijk wat daarmee bedoeld wordt (en wie van de Lama’s hiervoor gestrikt is).

Geen land kent een grotere dichtheid van talkshows dan Nederland. Tegelijkertijd fungeren ze als een nationale boksbal: er gaat nauwelijks een dag voorbij dat er niet geklaagd wordt over de gasten van Op1 (‘waarom krijgt die politicus een podium?’) of over de stompzinnigheid van de gesprekken bij Jinek of Beau (‘waarom mag Gerard Joling meepraten over het stikstofprobleem?’).

Ondertussen ligt het Hilversumse tv-kerkhof vol met gesneefde talkshows. De zerk van DWDD is besmeurd geraakt, niemand die ooit nog een bloemetje neerzet bij het graf van M en het commerciële uitstapje van Twan Huys lijkt al helemaal een eeuwigheid geleden. Alhoewel: in zijn allereerste week bij RTL Late Night ontving Huys, met rode wangen, een porno-actrice, die beweerde dat zij informatie bezat die Donald Trump ‘de kop kon kosten’. De uitzending kwam Huys op hoon te staan: hoe kon een serieuze journalist tot dit niveau zijn afgegleden? Zo was deze week niet alleen de rehabilitatie van Stormy Daniels, maar ook een klein beetje van Twan Huys.