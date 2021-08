Hitsong Mississippi was groter dan leden van Pussycat konden dragen

Zangeres Toni (midden) en gitarist Lou Willé (rechts) met de overige leden van Pussycat. Beeld ANP Kippa

Het is augustus 1976. Lou en Toni Willé zitten in hun kamer in het eenvoudige Mount Pleasant Hotel in Londen. Dat jaar is hun band Pussycat in een soort gekkenhuis terechtgekomen. Nadat hun single Mississippi eind 1975 op 1 in de Top 40 is gekomen, vliegen ze van interview naar televisieoptreden – in binnen- en buitenland. Verder geeft de band ook nog eens drie of vier avondvullende liveoptredens per week, overal in Nederland. “Het succes overviel ons totaal,” herinnert Lou zich. “Opeens werden we geleefd, compleet ondergedompeld in alle aandacht en glamour. Koffers werden gedragen, we zaten in vijfsterrenhotels en er kwamen kruiwagens met geld binnen. Alles was geweldig.”

In Londen genieten Lou en Toni van een paar dagen vrij. In Engeland heeft Pussycat op dat moment nog geen succes. Als ze na een dagje winkelen en slenteren door Londen ’s middags uitgeput op hun bed vallen, doen ze hun hotelradio aan. ‘Where you can hear a country song from far,’ klinkt het. Ze kijken elkaar aan. “Wauw, Mississippi op de Engelse radio!”

Zeven jaar eerder, in de zomer van 1969, maakt Toni Kowalczyk met haar zussen Betty en Marianne furore in Limburg met de Beat Girls from Holland. Gitarist Lou speelt in die tijd met wisselend succes in tal van bands. In die veelbezongen Summer of ‘69 komen Lou en Toni elkaar tegen. Lou: “Tijdens een avondje stappen in het Kegelpaleis in Heerlen raakten we aan de praat. Ik was 19 en zij 16. Ik was zo verliefd dat ik het liefst direct met haar was getrouwd.”

De twee besluiten eerst maar eens muziek te maken. Lou formeert een band met Toni en haar twee zussen. Met Sweet Reaction treden ze ieder weekend op in Limburg, Wallonië of Duitsland. Hun mix van soul, blues en pop slaat aan. Er volgen vrolijke jaren van werken, uitgaan en optreden.

Geflopte single

In 1972 trouwen Toni en Lou. Als de band een contract krijgt bij de legendarische producer en platenbaas Johnny Hoes, dromen ze van succes. Maar na een paar radio- en televisieoptredens en een geflopte single lijkt de weg naar eeuwige roem hobbeliger dan verwacht.

In 1975 krijgt de band een contract bij platenmaatschappij EMI en die verandert de bandnaam in Pussycat. Er wordt een single opgenomen, Mississippi, die maanden op de plank blijft liggen. Als het plaatje eenmaal in de winkels ligt, wordt het nauwelijks op de radio gedraaid. Weer lijkt de kans op succes vervlogen, tot een paar diskjockeys in Hilversum het alsnog oppikken. Als de groep te gast is in televisiequiz Herkent u deze tijd? lijkt er iets te veranderen. “Van die televisieopnamen weet ik nog dat een plugger van EMI ons meenam naar de Toppop­studio,” zegt Toni. “Normaal keek je daarnaar op tv, maar nu stond ik er opeens en zag ik dat ze opnames aan het maken waren met soulzanger Percy Sledge. Potverdorie! De week erna stonden wij zelf in Toppop. Daarna ging alles zo snel, dat was onvoorstelbaar.”

Terug naar Londen, 1976, waar Lou en Toni tijdens hun korte vakantie Mississippi op de radio horen. In de Britse hitparade stijgt het nummer die week twintig plaatsen en daarmee stromen de interviewaanvragen binnen. De vakantie is voorbij en de geliefden moeten aan het werk. Lou en Toni worden omgeboekt naar een chique kamer in het Sheraton Grand London Park Lane. Ook mogen ze die week optreden in het toonaangevende BBC-televisieprogramma Top of the Pops.

Voorpaginanieuws

Toni en Lou zijn het er op dat moment over eens dat dit zo ongeveer wel het hoogst haalbare is. “Ik denk niet dat we nummer één worden in Engeland,” zegt Toni als ze weer terug zijn in Nederland. “ABBA staat bovenaan, dus dat redden we niet.”

Maar ze redden het wel. Half oktober 1976 bereikt Pussycat als eerste Nederlandse band de eerste plaats in het Verenigd Koninkrijk. Het is voorpaginanieuws in diverse Nederlandse kranten. Mississippi blijft vier weken op 1. Er volgen tournees in Duitsland, Zuid-Afrika en Polen, tal van televisiespecials en de groep wint prijzen, waaronder de Conamus Exportprijs, een Edison, de Gouden RTL-Leeuw en heel veel gouden platen.

Al zijn ze de nuchterheid zelve, de bandleden genieten geweldig van dit succes. Toni en Lou kopen een leuk huis dat ze zo ongeveer contant kunnen afrekenen en autogek Lou scheurt naar hartenlust over de Autobahn in zijn nieuwe Porsche. Toch merken de twee dat al die voorspoed ook een schaduwkant heeft. Elke dag zitten ze op elkaars lip en steeds meer worstelen ze met de gevolgen van de roem en de druk die dat met zich meebrengt.

“We waren vrijwel non-stop aan het optreden, repeteren en reizen,” zegt Lou. “Voor mij was dat zo verslavend, dat ik niet de tijd nam om na te denken over wat ik wilde en of ik gelukkig was met dit leven. En ik had het er al helemaal niet samen met Toni over. Als ik er nu op terugkijk, leefden we allebei in onze eigen droomwereld. Bij dingen waar ik niet gelukkig mee was, stak ik mijn kop in het zand. Bijvoorbeeld als Toni weer eens alle aandacht kreeg van al die beroemdheden in binnen- en buitenland. Vaak wisten die niet dat wij een stel waren, dus als zo iemand aan het flirten was met Toni, dacht ik: doe je best maar, sukkel, het gaat je niet lukken. We zijn getrouwd, er kan niks gebeuren; zo zag ik het. Maar ik merkte wel dat Toni, als ze eenmaal thuis was, het lastig vond om af te kicken van al die aandacht. Ik zag het, maar praatte er niet over en ging het gras maar maaien tot het weer over was.”

Als Lou vraagt: “Hou je nog van me?” geeft Toni standaard het antwoord: “Ja hoor, een vergiet vol.”

Na een paar jaar ontstaan ook binnen de band de eerste haarscheurtjes. Op weg in de toerbus naar pakweg Vlagtwedde of Heerhugowaard lijkt Pussycat net een familie die een dagje uitgaat. Niet alleen bij Toni en Lou lopen privé en band door elkaar, voor de anderen geldt dat ook. Zo is Leo, de man van Marianne, lichttechnicus en chauffeur. En Betty’s echtgenoot, Henk, is chauffeur en geluidstechnicus. Bassist Theo Wetzels is getrouwd met de zus van de leadgitarist, John Theunissen.

Al die hele en halve familiebanden maken de band sterk, maar zorgen ook voor spanningen. Lou: “Tussen Toni, Betty en Marianne liepen die weleens hoog op. Meestal ging het om niks, dan ontplofte het opeens. Tussen Toni en mij gebeurde dat ook. Ik denk dat daardoor een soort metaalmoeheid in de groep sloop. Er waren geen grote conflicten, maar die aanhoudende druk zorgde voor scheurtjes en barsten.”

De opgebouwde spanning komt er bij Lou uit als hij het podium oploopt tijdens het Oktoberfest in Duitsland. In een tent vol potige Duitsers in lederhosen en dirndls met pullen bier raakt Lou compleet van de kaart. Hij staat te trillen, kan eerst zijn gitaarsnoer niet vinden en is daarna minutenlang alle akkoorden kwijt. Terwijl de drummer al aftikt, lacht hij als een boer met kiespijn en doet hij alsof hij meespeelt.

Zeven miljoen exemplaren

Ook niet bevorderlijk voor de sfeer is dat Pussycat weliswaar nog een prachtige rij top 10-hits scoort, maar het succes van Mississippi niet kan herhalen. “Weet je wat het probleem met ons is geweest,” zegt Toni terugblikkend. “Wij zijn te groot begonnen. Probeer maar eens zo’n enorm succes als Mississippi te overtreffen. Dat lukt nooit. Van dat nummer zijn over de hele wereld zeven miljoen exemplaren verkocht.”

De spanningen in de band, plus het uitblijven van successen van het formaat Mississippi, zorgen ervoor dat Lou zijn toevlucht neemt in junkfood en liters cola drinkt, terwijl Toni door de spanningen kilo’s afvalt. In 1981 valt het doek gedeeltelijk voor de band. De drie zussen en Lou gaan nog verder, maar in 1985 wordt Pussycat opgeheven.

Is er leven na Pussycat? De meeste bandleden gaan ander werk doen en blijven voor de lol muziek maken. Toni begint een solocarrière en heeft tot voor kort nog geregeld opgetreden. Lou volgt de hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en werkt nog jaren met grote voldoening in de jeugdzorg.

Het gebrek aan communicatie en het leven in verschillende (droom)werelden breken Toni en Lou uiteindelijk op. De aandacht van mannelijke artiesten worden flirts, een van die flirts mondt uit in een affaire. Toch komt het voor Lou uit het niets als Toni na achttien jaar huwelijk zegt te willen scheiden. Ze blijkt verliefd op iemand anders en Lou begrijpt dat hij de strijd niet kan winnen en er geen weg terug is. Ze zijn in 1992 gescheiden.

De afgelopen jaren schreef Lou zijn herinneringen op. Het werd de grondstof voor een boek dat onlangs is verschenen. Lou: “Het opschrijven van alles wat er is gebeurd, de geweldige dingen, de minder mooie dingen, hoe ik me daaronder voelde: het heeft me goed gedaan. Mijn hele leven is weer de revue gepasseerd en wat blijkt? De leuke dingen zijn belangrijker geworden en de onprettige raken op de achtergrond. Gelukkig maar. Ik ben trots op wat ik in mijn Pussycatjaren heb meegemaakt. Het was een prachtige periode in mijn leven, de glamour, de muziek en de roem.”

Wat Lou wil zeggen: Pussycat heeft het geflikt: goud delven in de mijnstreek in Limburg. En ook 45 jaar na Mississippi blinkt dat goud nog altijd.

Dit is een bewerkt fragment uit Pussycat – De Mississippi stroomt in Limburg van Lou Willé en Harm Peter Smilde, verschenen bij uitgeverij TIC, € 22,90.