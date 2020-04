Historisch benefiet Lady Gaga en 100 collega’s levert bijna 130 miljoen dollar aan donaties op

Lady Gaga Beeld Getty Images for Global Citizen

Zo’n honderd internationale artiesten werkten zaterdagnacht van huis uit mee aan het wereldwijde benefietconcert ten bate van de bestrijding van het nieuwe coronavirus. De show, een van de grootste livestream-events ooit, ging zaterdag om 20.00 uur lokale tijd van start en duurde tot 04.00 uur. Het aantal weergaven op Youtube staat inmiddels op ruim 17 miljoen. Onderaan dit artikel kun je de optredens nog eens terugkijken.

De special, samengesteld in samenwerking met Lady Gaga, werd gepresenteerd door de Amerikaanse talkshowhosts Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel en Stephen Colbert. Met persoonlijke verhalen van onder meer medisch personeel werd stilgestaan bij de impact van het coronavirus wereldwijd. Lady Gaga noemde het ‘een liefdesbrief’ aan de mensen in de frontlinie. “Ik ben zo gelukkig dat we vandaag wereldwijd thuis zijn,” zei ze.



Een honderdtal artiesten deed mee, onder wie Billie Eilish, Eddie Vedder, Taylor Swift, Céline Dion, Chris Martin, Elton John, Stevie Wonder, Paul McCartney en de Rolling Stones. Ook andere bekende gezichten als Oprah Winfrey, Michelle Obama, David en Victoria Beckham, Idris Elba en Laura Bush passeerden de revue.

Het concert eindigde met een optreden van Lady Gaga, John Legend, Andrea Bocelli en Céline Dion die het populaire nummer The Prayer van de twee laatstgenoemden zongen. Het viertal werd bijgestaan door de Chinese pianist Lang Lang.

Het concert, dat zes uur lang duurde, was te volgen via onder andere Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. De laatste twee uur werden op verschillende Amerikaanse televisiestations uitgezonden. In de loop van de volgende dagen zullen tientallen televisiezenders van over de hele wereld het online concert geheel of gedeeltelijk uitzenden.