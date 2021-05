Historici: ‘Schrappen Andere Tijden is dramatische beslissing’

Beeld vpro

De brief is ondertekend door onder meer Beatrice de Graaf, Geert Mak en René Cuperus en is gericht aan NPO-bestuurders Shula Rijxman en Gijs van Beuzekom.

Het protest komt niet uit de lucht vallen. Sinds donderdag bekend werd dat het bekroonde geschiedenisprogramma na 21 jaar verdwijnt, spreken veel mensen op social media hun afschuw uit over het besluit.

NOS-verslaggever Gerri Eickhof noemt het op Twitter ‘een allemachtig idioot, hersenloos en harteloos besluit’. Hans Goedkoop, voormalig presentator van het programma, omschrijft de wijze waarop de publieke omroep informatieve programma’s afschrijft als ‘ondoorgrondelijk’ en ‘één grote verschrikking’. Een petitie om het programma toch te behouden werd binnen een dag al ruim 24.000 keer ondertekend.

Inmiddels hebben verschillende wetenschappers en journalisten zich achter de brief geschaard. Historicus Paul Knevel, werkzaam als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam, is een van hen. Hij noemt Andere Tijden een ‘waardevol programma, waar het vakmanschap vanaf straalt’ en dat de kracht heeft ‘gebeurtenissen uit het verleden een tweede leven te geven’.

Hij vreest dat door het schrappen niet alleen een belangrijk journalistiek programma verdwijnt, maar ook veel historische kennis verloren gaat. “Andere Tijden heeft door de jaren heen een geweldig archief opgebouwd en historische tv-makers en onderzoekers aan zich gebonden. Door met de uitzendingen te stoppen, of de vorm ervan te veranderen, loop je een groot risico dat je die mensen, en dus ook hun expertise uiteindelijk kwijtraakt.”

Maatschappelijke plicht

De NPO schreef in de verklaring dat het programma’s zoals Andere Tijden, maar ook Radar en Opgelicht inkort of schrapt omdat het ruimte wil maken voor programma’s die een jonger publiek trekken.

Knevel: “Ik begrijp best dat de NPO daarin moet experimenteren, maar je zou willen dat het vanuit een soort continuïteitsgedachte gebeurt. We benadrukken continu hoe wezenlijk onderzoeksjournalistiek is voor onze democratie, maar tegelijkertijd gooien we dat soort programma’s als eerste weg, omdat ze geld kosten en er weinig mensen naar kijken. Bij een commerciële omroep kun je dat verwachten, maar de publieke omroep heeft ook een maatschappelijke plicht.”

Knevel hoopt dat de NPO door het felle protest na gaat denken over de positie die zij vervullen in het snel veranderende medialandschap. “Je kunt overal een talkshow van maken, maar die zijn maar één dag relevant. Programma’s als Andere Tijden hebben een langer leven dan de uitzenddatum. Ze kunnen jaren later nog helpen om mechanismen achter actuele ontwikkelingen te begrijpen. Op die manier vervullen ze een belangrijke journalistieke én archiverende functie. Het maken van programma’s voor de archieven voelt misschien als een luxe, maar dat is het zeker niet. Het helpt om het heden betekenis te geven.”

Reactie NPO: ‘We stoppen niet met geschiedenisprogramma’s’ De NPO laat vrijdag naar aanleiding van de ophef over Andere Tijden weten dat het ‘zeker niet’ stopt met geschiedenisprogramma’s uitzenden. “Als een titel zoals Andere Tijden eventueel zou verdwijnen, betekent dat niet dat het hele geschiedenisgenre verdwijnt,” aldus een woordvoerder. Het programma zou volgens de woordvoerder ‘in een andere vorm, en wellicht met een andere titel gewoon door kunnen gaan’.