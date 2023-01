Hiphoppende nomaden en spookachtige gewaden bij Guy & Roni Invites

Choreografenduo Lunatics and Poets plaatst dansers in een verontrustend decor met spookachtige gewaden. Beeld Oostblok Media

Club Guy & Roni is voortdurend op zoek naar vernieuwende impulsen. Dat blijkt in voorstellingen als Freedom en Fortune, waarin theater, dans en muziek op onnavolgbare wijze versmelten. Het blijkt ook in het programma Invites, waarin aanstormende choreografietalenten de dansers en organisatie van het Groningse gezelschap mogen gebruiken om hun ontwikkeling een flinke zet te geven.

Het Amsterdamse choreografenduo Anna Jacobs en Hanna van der Meer bijvoorbeeld, dat onder de naam ­Lunatics and Poets al een aantal jaren aan de weg timmert. In hun bijdrage Postcards from a better place plaatsen ze vijf dansers in een verontrustend decor. Het gevoel dat je met enkele ronddolende zielen op de zolder van een horrorhuis bent beland wordt visueel onderstreept door de spookachtige gewaden die her en der zijn opgehangen. De personages draaien met een gekwelde motoriek om elkaar heen. Ze voeren intrigerende rituelen uit met rondslingerend meubilair, waarbij het er fysiek af en toe stevig aan toegaat. Met een speelduur van drie kwartier is het stuk wel wat aan de lange kant.

Rondtrekkende nomaden

Terwijl Postcards from a better place doet denken aan een obscuur horrordrama uit de jaren zeventig, roept Laba van Mohamed Yusuf Boss associaties op met een sciencefictionfilm. Dezelfde vijf dansers zijn nu gehuld in witte tenues. Een boven het toneel hangend doek fungeert als de tent waarin deze rondtrekkende nomaden een thuis vinden. De inspiratie voor deze opmerkelijk optimistische reis door niemandsland vond choreograaf Boss in zijn niet als staat erkende geboortegrond Somaliland. In strak uitgevoerde groepsdansen is hiphop vermengd met Oost-Afrikaanse elementen. Met name de explosief lockende en poppende Tatiana Matveeva blijkt hiermee uitstekend uit de voeten te kunnen.