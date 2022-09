Hiphopduo Ocho & Ibs: ‘Het gaat er niet om dat je beter bent dan een ander, het gaat erom dat je de beste versie van jezelf bent’

Ibs en Ocho zijn het ‘braggen’ voorbij: ‘Nu willen we een meer positieve boodschap brengen.’ Beeld Eva Plevier

In Kazerne Reigersbos in Zuidoost, ooit een brandweerkazerne, nu een creatieve broedplaats en buurthuis, hebben Ocho & Ibs een eigen studio. Een deur verderop werken de mannen van het succesvolle hiphopcollectief SMIB. In de piepkleine ruimte van Ocho en Ibs, die ook door collega-rappers wordt gebruikt, hangt een A4'tje met de huisregels. Een van die regels: ‘Gebruik een goede deo. Stu wordt heet.’

Ocho & Ibs (echte namen Nichowel Nicolas en Ibsan Burnet, allebei 28 jaar oud) kennen elkaar al twaalf jaar, bijna de helft van hun leven. “Meteen toen we elkaar ontmoetten, was er een klik,” zegt Ocho. “We hadden heel veel dezelfde interesses. Hij had precies dezelfde pet op als ik. We bleken nog veel meer dezelfde petten te hebben. Dat schept toch een band.”

Zelfde T-shirt

Nu dragen ze allebei een zelfde zwart T-shirt met de opdruk King’s Island. Ocho: “Dat is ons eigen platform. We geven workshops in rappen op scholen hier in de buurt. Maar King’s Island is ook een groep mannen die elkaar minstens een keer in de week zien. Op zondag trainen we samen, we sluiten de voorbije week af, kijken naar de komende.”

Een officieel lidmaatschap kent King’s Island niet. “Soms zijn we met acht man, soms met twintig. Het beste uit jezelf halen, daar gaat het om bij King’s Island. Met de scholieren die we workshops geven, doen we ook veel meer dan alleen rappen. We leren ze hoe je een tekst schrijft en hoe je die voordraagt, maar we gaan ook echt zitten met die jongens. Praten over waar ze mee zitten en waar ze tegenaan lopen. Het contact houdt niet op na zo’n les; ze mogen ons altijd bellen.”

Hadden jullie wel eens van de Amsterdamprijs gehoord?

Ibs: “Nog nooit, eerlijk gezegd. Maar we voelen ons vereerd. Toen we werden gebeld, dachten we: Hee, we worden gezien.”

Wat kenmerkt jullie werk?

Ibs: “We horen van bijna iedereen dat we als rappers een Amerikaanse stijl hebben. We houden allebei van Lil Wayne. Zelf ben ik pas later naar Nederlandse hiphop gaan luisteren. Als jongen was ik alleen met Amerikaanse muziek bezig. Ik was gek op rap uit Houston, Texas.”

“Wij hebben ook een beetje die nonchalante manier van rappen. In combinatie met onze zware stemmen en de beats leidt dat tot een geluid dat je niet veel hoort in Nederland. Braggen, zeg maar opscheppen en een beetje stoer doen, hoort bij hiphop. We deden het vroeger veel meer dan nu. We willen vooral een positieve boodschap brengen.”

Wat betekent Amsterdam voor jullie?

Ibs: “Ik ben dankbaar dat ik hier ben geboren en opgegroeid. Amsterdam is een van de mooiste steden van de wereld. En iedereen kent Amsterdam. Buitenlandse artiesten noemen Nederland vaak Amsterdam.”

Ocho: “En de vrijheid is hier groot. In Amsterdam mag een soort van alles. Zuidoost, de Bijlmer, is ook echt een multiculturele buurt. Ik kom uit Gein, Ibs uit Holendrecht. Mijn roots zijn Antilliaans, die van hem Surinaams. We kennen hier mensen uit de hele wereld.”

Wat doen jullie over vijf jaar?

Ocho: “Dan hopen we bekend te zijn hier in Nederland, maar ook daarbuiten. Omdat we zo Amerikaans klinken, zijn daar mogelijkheden voor. We zouden internationale samenwerkingen willen aangaan. Niet per se met Amerikanen, maar juist met rappers uit andere Europese landen. Daar hoeven we niet voor in het Engels te gaan rappen, in het Nederlands kan dat ook.

Ibs: “Ik luister veel naar Franse rappers. Ik spreek geen woord Frans, maar ik snap het gevoel.”

Ocho: “We hopen vooral dat over vijf jaar King’s Island is uitgegroeid tot een grote en hechte community.”

Ibs: “Met veel positieve rolmodellen, die jongens en mannen inspireren het beste uit zichzelf te halen. Het gaat er niet om dat je beter bent dan een ander, het gaat er om dat je de beste versie van jezelf bent.”

Waarom is King’s Island er alleen voor jongens en mannen?

Ocho: “Wij kennen hun problemen. Wij zijn zelf allebei ook opgegroeid zonder mannelijke begeleiding. Ik heb pas sinds twee jaar goed contact met mijn vader. Daar ben ik heel blij om, maar ik heb het 26 jaar zonder hem moeten doen.”

Het prijzengeld van de Amsterdamprijs bedraagt 35.000 euro. Wat gaan jullie ermee doen als jullie winnen?

Ocho: “King’s Island uitbouwen. Muziek uitbrengen. King’s Island en onze muziek hebben alles met elkaar te maken, die twee lopen echt in elkaar over. Het zijn onze twee passies.”