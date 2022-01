Hilversum houdt adem in nu The Voice-beerput is geopend

Tegen Ali B, jurylid van The Voice of Holland, is aangifte gedaan. Beeld ANP Kippa

Een veenbrand die al maanden sluimerde veranderde zaterdag in een uitslaande fik. RTL meldt ’s ochtends dat uitzendingen van The Voice of Holland per direct worden opgeschort, omdat er berichten van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik waren binnengekomen. Het cryptische en afgemeten statement blijkt de opmaat van een dag waarin de ene onthulling de andere in razend tempo opvolgt, en ieder nieuw feit talloze nieuwe vragen oproept.

De reden van het plotselinge besluit van RTL is informatie die het BNNVara-programma BOOS van Tim Hofman heeft verzameld. Hofman kondigde maanden geleden op sociale media aan bezig te zijn met een onderzoek naar een ‘populaire talentenshow op televisie’. Op de zogeheten ‘juicechannels’ (online roddelkanalen) werd al geruime tijd gefluisterd over seksueel wangedrag bij The Voice.

Aangifte

En zo was het vizier gericht op wat geldt als het vlaggenschip van RTL. Al 12 jaar is het door John de Mol bedachte The Voice of Holland, en de talloze spin-offs, een kijkcijferkanon. Het programma werd aan praktisch de halve wereld verkocht, en geldt in Nederland nog steeds als de populairste talentenjacht op televisie. Kijkcijfers van boven de twee en soms zelfs drie miljoen zijn geen uitzondering. Dat RTL zo abrupt besluit om te stoppen met het programma betekent dat er iets serieus aan de hand is.

Zaterdagmiddag wordt bekend dat er aangifte is gedaan tegen jurylid Ali B wegens ‘grensoverschrijdend gedrag’. Die laat weten ‘100% overtuigd te zijn van zijn onschuld’, en dat hij ‘het onderzoek met vertrouwen tegemoet ziet’. Ook de naam van Marco Borsato, tegen wie eind vorig jaar door een jonge vrouw (die niets met The Voice te maken heeft) aangifte werd gedaan wegens ‘onzedelijke betastingen, wordt genoemd, maar zijn advocaat wil zaterdag niet reageren op de berichtgeving van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij het programma.

Dat geldt niet voor Jeroen Rietbergen, bandlid van The Voice en partner van Linda de Mol. Hij geeft toe dat hij ‘relaties van seksuele aard’ met vrouwen had die bij het programma betrokken waren. ‘Tijdens mijn jarenlange betrokkenheid bij The Voice of Holland heb ik contact van seksuele aard gehad met enige bij het programma betrokken vrouwen en seksueel getinte WhatsAppberichten uitgewisseld. Mijn betrokkenheid bij The Voice of Holland was als pianist en bandleider.’

Dit zou enkele jaren geleden zijn gebeurd en hij zegt hier zowel Linda de Mol als ITV, de producent van The Voice, van op de hoogte te hebben gesteld en zijn spijt te hebben betuigd. Hij is nog steeds samen met De Mol, en was tot zaterdag ook nog werkzaam voor The Voice.

Gooise matras

Daarmee ligt de vraag op tafel: wie wist wat op welk moment, en wat is daarmee gedaan? RTL laat zaterdag weten niets te hebben geweten van de ongepaste seksuele relaties van Rietbergen. ‘De aantijgingen zijn zeer ernstig en schokkend en waren niet bekend bij RTL’, staat in een verklaring, waarin ook wordt aangekondigd dat er, in overleg met ITV, een onderzoek wordt gestart. Daarin zal ongetwijfeld ook de vraag beantwoord moeten worden waarom ITV, dat voorheen deel uitmaakte van Talpa, wel op de hoogte was, maar RTL kennelijk niet geïnformeerd heeft.

Ook Talpa, het mediabedrijf van John de Mol, die het format van The Voice bedacht, liet weten ‘enorm geschrokken’ te zijn van de berichten. Dat John de Mol tevens de zwager is van Rietbergen, maakt de zaak er nog ingewikkelder op. Rietbergen is niet alleen partner van Linda de Mol, maar ook toetsenist in de band van Marco Borsato, en vormde ooit samen met Ronald Molendijk de dance-act Soulvation, die inmiddels bestaat uit Molendijk en Erland Galjaard, voormalig RTL-baas en inmiddels werkzaam bij Talpa en man van Wendy van Dijk, oud-presentatrice van The Voice. De regie van The Voice was onder meer in handen van Sander Vahle, die dan weer de ex van Linda de Mol is. De Gooise matras in full swing.

The Voice-presentator Martijn Krabbé laat zaterdag weten ‘compleet overvallen en in shock’ te zijn door het nieuws, The Voice-presentatrice Chantal Janzen schreef ‘geschokt’ te zijn en wil dat de ‘onderste steen boven’ komt. Beiden zeggen niets geweten te hebben van de wanpraktijken die achter de schermen zouden hebben plaatsgevonden. Ook de huidige coach van The Voice Glennis Grace is ‘in shock’ door de berichtgeving rondom het RTL-programma.

Slachtoffers

De impact van het nieuws in omroepland, waarbij details nog ontbreken, is ongekend. Er heeft zich een beerput geopend, waarbij onduidelijk is welke drek er nog uit naar boven zal komen. Donderdag is de uitzending van BOOS, maar het valt nauwelijks voor te stellen dat er tot die tijd geen nieuwe onthullingen zullen komen.

Bovendien zijn tot nu toe de verhalen van de vermeende slachtoffers buiten beeld gebleven. Want waar Rietbergen kond deed van de therapie die hij gevolgd zou hebben, waardoor zijn ‘gedrag drastisch en permanent is veranderd’, heeft het leed van de vrouwen nog geen enkele aandacht gekregen. Tot die tijd houden vele Hilversumse kopstukken ongetwijfeld de adem in, angstig afwachtend op wat er de komende periode nog naar buiten zal komen.