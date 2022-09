Hilary Mantel (1952-2022) overleden: schrijfster was ‘geniaal’ en ‘een vlijmscherp observator’

Donderdag overleed Britse schrijfster Hilary Mantel op 70-jarige leeftijd. Ze won tweemaal de Booker Prize en was het bekendst door haar monumentale Wolf Hall-trilogie over de Britse staatsman Thomas Cromwell waarvan wereldwijd meer dan vijf miljoen boeken zijn verkocht. ‘Een totaal gemis voor de literatuur.’

Sinds De spiegel & het licht uitkwam, het derde deel van haar gelauwerde historische romanreeks over de opkomst en ondergang van de Britse staatsman Thomas Cromwell, kende ze geen moment van rust. Ze had, zo vertelde ze december vorig jaar tegen theologe Jacobine Geel die haar interviewde voor dagblad Trouw, niet eens de tijd gehad om te rouwen om haar broer die een paar maanden eerder was overleden.

Donderdag overleed ze zelf, nog geen jaar later. Volgens de verklaring die haar agent en Britse uitgever vrijdag uitgaven gebeurde dat ‘onverwacht maar vredig en omgeven door nauwe familie en vrienden.’ Schrijver Hilary Mantel (Glossop, 1952) won twee keer de Booker Prize. Voor het eerste deel van de trilogie Wolf Hall (2009) en het vervolg Het boek Henry (Bring up the Bodies, 2012). Beide boeken zijn bewerkt: tot toneelstukken door de Royal Shakespeare Company en tot een BBC-televisieserie.

Literaire hype

Het laatste deel, waarin Cromwell (1485-1540), vertrouweling van de Britse koning Henry VIII aan zijn ontijdig einde komt, liet vervolgens acht jaar op zich wachten. Toen deel drie eindelijk op het punt stond om uitgegeven te worden, ontstond er een literaire hype. Boekhandels in Groot-Brittannië gingen er op 6 maart 2021 om middernacht voor open. In een paar maanden tijd werden in het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten 650.000 exemplaren van The mirror and the light verkocht. De Nederlandse vertaling verscheen in mei van dat jaar.

“Ze was een vlijmscherp observator en een ongehoord goede auteur,” zegt Nelleke Geel van Mantels uitgeverij Meridiaan, zeer aangeslagen door het nieuws. De Wolf Hall–trilogie - respectievelijk 816, 528 en 1241 bladzijden – had veel van Mantel gevergd. Maar de toneelbewerking van deel drie was klaar, en ze had het project afgerond met een fotoboek van de historische locaties, in samenwerking met acteur Ben Miles, die Cromwell op het toneel gestalte gaf en diens broer, fotograaf George Miles. The Wolf Hall Picture Book verschijnt in januari 2023.

Schoon schip

“Ze had schoon schip gemaakt. Zij en haar man Gerald McEwen stonden op het punt om naar Ierland te verhuizen, dat hadden ze na de brexit besloten. Ze was nu vooral dozen aan het pakken maar ze zat ook alweer vol plannen voor nieuwe romans,” aldus Geel die sinds 2009 met Mantel heeft samengewerkt voor haar Nederlandse edities. “Ik had me zo verheugd om haar daarover te horen praten. De Wolf Hall-trilogie is een ongelooflijk project geweest. Vijftien jaar heeft ze eraan gewerkt. Maar ze heeft ook heel veel, en heel goed contemporain werk geschreven. Het is een totaal gemis voor de literatuur.”

Dat ze zich zo had laten opslokken door de wereld van het hof van Hendrik VIII betekende overigens niet dat Mantel een monarchistische inslag had. Ze noemde zichzelf juist een revolutionair. Als beginnend auteur had ze al een trilogie geschreven over de Franse Revolutie, A Place of Greater Safety, maar uitgevers hadden toen geen interesse en publicatie volgde pas in 1992. De vertaling verscheen als Een veiliger oord. Geel: “Ook geniaal, ook weer dik: 958 bladzijden. Maar hier totaal over het hoofd gezien.”

Revolutie in slow motion

Juist omdat ze zo geïnteresseerd was in revolutie onderzocht ze het koningschap, zei ze tegen Geel, “Ken uw vijand!” De monarchie, vond ze, was al ten tijde van Henry VIII archaïsch en een volstrekt irrationeel instituut. En Cromwell was een man die een hele reeks omwentelingen veroorzaakte. “Zijn revolutie is er een in slow motion, maar wat hij in gang zette rond de reformatie, de ontbinding van kloosters, de herverdeling van het land en zijn opbrengst, betekende een ingrijpende en blijvende verandering.”