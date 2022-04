Wie ís Zelenski, vroegen de Duitse programmamakers zich af. Beeld BNNVARA

Het is echt een klein kereltje, dacht Lips toen hij de eerste beelden van de Oekraïense president zag in Zelensky: president in oorlogstijd. En: hij is er de afgelopen anderhalve maand niet bepaald jonger op geworden. Eind vorig jaar had hij nog iets van een babyface, terwijl hij tegenwoordig een vermoeid hoofd met felle ogen heeft, boven een strak legergroen t-shirt.

Zelenski is sinds de Russen Oekraïne binnenvielen iedere dag te zien op televisieschermen over de hele wereld. Hij spreekt de Verenigde Naties toe, het Amerikaanse Congres en de Nederlandse Tweede Kamer. Standvastig en onverschrokken. En met succes: Poetin walste het land niet in een paar dagen plat, de tegenstand van de Oekraïners is zo fel dat de Russen de strategie hebben moeten bijstellen.

Wie ís deze man, vroegen de Duitse programmamakers zich af, vertelt voice-over Jeroen Pauw in BNNVARA-zendtijd. Want zo voor de hand liggend was zijn heldenrol nu ook weer niet: Zelenski stond eerder onder druk in de peilingen, onder meer doordat afgelopen jaar bleek dat hij een deel van zijn vermogen in het buitenland had geparkeerd.

Het verhaal van iets verder terug mag inmiddels als bekend worden verondersteld: Zelenski, beroemd geworden met slapstick, verwierf politieke geloofwaardigheid met zijn rol als president in de serie Dienaar van het Volk, waarna hij ook werkelijk werd gekozen tot president.

Deskundigen in de documentaire noemden hem aanvankelijk een lege huls en anti-establishment. Hij was een blanco blad waarop iedereen iets naar eigen smaak kon schrijven. Maar de oorlog veranderde alles en Zelenski groeide uit tot de vleesgeworden Oekraïense onverzettelijkheid. Ook door een uitgekiende mediastrategie: “Hij is de beste mediapoliticus van deze tijd,” klonk het, terwijl de violen aanzwollen.

Een tikje schools en bijeengeraapt, was het. Lips vond het allemaal niet per se oninteressant, maar werd er uiteindelijk niet veel wijzer van.

