High five, kwal, sambaballen, ezeltje en nog 27 andere nieuwe emoji’s komen eraan

Beeld Unicode Consortium

Binnenkort kun je in WhatsApp een ezeltje of een kwal versturen. De icoontjes staan op de voorlopige lijst van 31 nieuwe emoji’s. Er komt ook een schuddend gezichtje aan om een geschokte reactie uit te drukken. Op de lijst staan verder een hand die naar rechts drukt en een hand die naar links drukt – samen maken ze een high five.

Wie bepaalt dat eigenlijk? Dat is het Unicode Consortium, gevestigd in Silicon Valley, het centrum van de techindustrie in het Amerikaanse Californië. Unicode is een overlegorgaan voor de grote techbedrijven. Zij maken daarin afspraken over het weergeven van tekens, symbolen en letters, zodat apparaten van verschillende merken feilloos met elkaar kunnen communiceren. Een speciale emojicommissie bepaalt ook welke emoji’s wereldwijd worden toegevoegd aan toetsenborden. Deze week moet een nieuwe lichting worden goedgekeurd.

‘Een soort Conventie van Genève’

Unicode is ‘een soort Conventie van Genève’ voor bedrijven die elkaar normaal gesproken fel beconcurreren, zegt taalkundige Thomas Milo, de enige Nederlander die mag meevergaderen in het consortium. Iedereen kan lid worden tegen betaling van omgerekend 75 euro en meepraten over digitale tekst, maar stemmen mogen alleen bedrijven die 50.000 dollar inleggen.

Dat zijn bijvoorbeeld Apple, Google, Amazon en Meta, het moederbedrijf van Facebook. Een enkele overheid vaardigt iemand af om mee te praten en te stemmen (met een halve stem): behalve Bangladesh en de Indiase deelstaat Tamil Nadu, ook het ministerie van Religieuze Zaken van Oman. Milo kent het Arabisch en de digitale weergaven daarvan zo goed, dat de golfstaat hem vroeg Oman te vertegenwoordigen in het consortium.

Milo vindt dat het standaardiseren van digitale tekst en emoji’s veel democratischer moet. Nu bepalen Amerikaanse bedrijven wat onze computerschermen kunnen weergeven. In het Engels werkt alles prima, maar veel minder gebruikte talen zijn nooit goed gedigitaliseerd. De koran, bijvoorbeeld, is geschreven in klassiek Arabisch dat op een computer versimpeld moet worden omdat het nooit in zijn geheel is opgenomen in de codestandaard van Unicode. Het geldt ook voor onze -ij, in het Nederlands één letter, maar digitaal alleen weer te geven in een combinatie twee losse tekens, een i en een j. Het leidt tot vertaalproblemen en verschraling van cultuur, ziet taalkundige Milo.

Met een Amerikaanse bril

Ook worden emoji’s gemaakt met een Amerikaanse blik, ziet hij. De vertegenwoordigers van Amerikaanse techbedrijven die er uiteindelijk over stemmen hebben vooral oog voor Amerikaanse ideeën en concepten. Milo noemt de toevoeging van een reeks huidskleuren voor menselijke emoji’s, om ‘inclusiever’ te zijn. “Wat pas écht inclusief zou zijn: het Arabisch goed weergeven voor die 1,8 miljard mensen in de wereld die het dagelijks gebruiken.”

Een cannabisemoji is meermaals afgewezen, net als een een menstruatie-emoji van een onderbroek met een bloeddruppel. Te specifiek, vond de commissie – een losse bloeddruppel was beter, omdat die van toepassing is in meer situaties. Milo vindt het bovenal betutteling door ‘puriteinse’ Amerikanen die liever niet openlijk over bepaalde lichaamsfuncties spreken.

Er is langzaam meer aandacht voor begrippen van buiten Amerika en de Westerse wereld – zo wordt nu hoogstwaarschijnlijk een symbool voor het sikhgeloof toegevoegd. “Maar het emojitoetsenbord zal altijd beperkt zijn, het kan nooit de hele menselijke ervaring omvatten,” zegt Keith Broni, hoofdredacteur van Emojipedia, een online platform dat ook meepraat in Unicode. “De commissieleden worden vaak onterecht neergezet als schimmige emojiopperheren, maar de richtlijnen zijn openbaar voor iedereen, en iedereen kan een voorstel indienen.”

Rommella

De voorzitter van de emojicommissie is Jennifer Daniel, in het dagelijks leven designer bij Google. Ze werd bekend door haar pogingen emoji’s diverser te maken, met bijvoorbeeld meer poppetjes zonder duidelijke mannelijke of vrouwelijke kenmerken. Maar het emojitoetsenbord kent inmiddels meer dan 3600 symbooltjes om uit te kiezen – een ‘rommella’, noemde Daniel het. Sommigen worden zelden gebruikt. De vlaggen van verschillende landen bijvoorbeeld, vormen de minst gebruikte categorie. Een oog in een tekstballon? Het is de minst gebruikte emotie-emoji. En de stoel – of die nodig is, is ook nogal bedenkelijk, vindt Keith Broni. “In welke situatie zou je een stoel naar iemand willen sturen?”

Juist daarom, zegt Broni, ligt elk nieuw voorstel nu ‘meer dan ooit’ onder een vergrootglas. Daniel pleit voor minder zeer specifieke objecten op het toetsenbord. “De meest gebruikte emoji’s vertegenwoordigen meerdere concepten, zodat ze in een grotere verscheidenheid aan situaties worden gebruikt,” analyseerde de voorzitter in een publicatie van Unicode. De raket staat bijvoorbeeld niet alleen voor ruimtereizen, maar beeldt ook vooruitgang en grote veranderingen uit.

Politieke overwegingen

De minst gebruikte emoji’s dan maar gewoon verwijderen uit het Unicoderepertoire? Dat is nog nooit gebeurd – als een stukje code eenmaal staat voor een bepaald teken, blijft dat zo. Techbedrijven zouden in de toekomst overigens wel kunnen besluiten niet langer alle emoji’s op de lijst van Unicode te laten zien op hun toetsenborden. Dat gebeurt nu al om politieke redenen: Apple censureert in China bijvoorbeeld de Taiwanese vlag.

De commissie keurt inmiddels elk jaar minder emoji’s goed. Pim Rietbroek, die als redacteur van de Leidse wetenschappelijke uitgeverij Brill veel met verschillende talen en schriften werkt en daarom lid is van Unicode, hoopt dat de commissie terughoudend blijft om het toetsenbord werkbaar te houden. Bovendien vraagt hij zich af: Hoe zinvol is het om voorwerpen te blijven toevoegen om alle mogelijke begrippen weer te geven? “Hadden we daarvoor niet al iets? Geschreven taal?”

Maar voorlopig blijft de populariteit van emoji’s in digitale communicatie toenemen. Elk jaar worden ze meer gebruikt door meer mensen. Op Twitter, bijvoorbeeld, staat in ongeveer een op de vijf berichten een emoji, meer dan ooit. “Het klinkt bombastisch misschien,” zegt Broni, “maar emoji’s horen bij de meest herkenbare symbolen in de geschiedenis van de mensheid.”