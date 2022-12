Hiervan smelt zelfs het ijzigste hart: internationale kerstmuziek op Amsterdamse podia

Dankzij het warme winterprogramma van The Lasses waan je je als vanzelf in een Ierse pub. Beeld Timothy Hull

Volksmuziek om bij weg te dromen

Volksmuziek uit Schotland, Ierland en Amerika. Het bestaande en originele repertoire wordt uitgevoerd door het duo The Lasses, wier harmonieën en rijke stemmen zelfs de meest ijzige harten doen smelten. Ze maken onder andere gebruik van het Ierse percussie-instrument de bodhrán, een kleine lijsttrommel die ondanks zijn formaat veel verschillende geluiden kan produceren. Dankzij het warme winterprogramma waan je je als vanzelf in een Ierse pub, de sneeuw dwarrelend achter de ramen.

The Lasses, 17/12 om 20.00 uur, Het Concertgemaal

Een geschiedenisles in Oudnederlandse kerstmuziek

Wat werd er vroeger gezongen tijdens kerst? Ontdek het tijdens deze familievoorstelling waarin Oudnederlandse kerstmuziek wordt vertolkt, gearrangeerd door Ton Koopman. Op het podium staan ruim 300 leerlingen tussen de 4 en 21 jaar van de zangopleiding Nieuw Vocaal Amsterdam. Kerstspel is overigens meer dan alleen een concert – het is een theatrale uitvoering met Dieuwertje Blok als verteller. Theater, muziek en een geschiedenisles in één.

Holland Baroque & Nieuw Vocaal Amsterdam, 17/12 om 15.00 en 19.30 uur, 18/12 om 11.00 uur, Muziekgebouw

Een op en top Engelse kerst

Als onderdeel van hun twintigjarig jubileum zijn de koorleden van Tenebrae op stap met, zoals ze het zelf noemen, A Very English Christmas. De zangers toeren rond met een feestelijke mengeling van traditionele kerstliederen en muziek van minder bekende koorcomponisten. We wish you a merry Christmas, gregoriaanse klanken, maar ook Sweelinck en Orlando di Lasso hebben een plaats in het programma. Het koor uit Londen verzorgt een op en top Engelse kerst.

Tenebrae, 19/12 om 20.15 uur, Muziekgebouw

Scifi-kerst door rebellencollectief

Ze noemen zichzelf een rebellencollectief, gesneden uit flexibel schuimrubber: Pynarello schudde het podiumleven op. Ze begonnen met Beethovens Vijfde Symfonie uit het hoofd. Nu, tijdens hun vijfjarig jubileum, toeren ze rond met een kerstconcert, anders dan anders. Het is 2200, in de voorstelling Scifi-kerst met schrijver en stadsdichter Marjolijn van Heemstra wordt teruggekeken: wat is er gebeurd in de wereld, met de wereld, met de mensheid? Bachs noten klinken naast werk van Boris Bezemer. Oude en nieuwe muziek gaan samen in een theatraal concert over Kerstmis, gevierd in de toekomst.

Pynarello, 20/12 om 20.00 uur, Vondelkerk

Latijns-Amerikaanse succesformule

Música Temprana is gespecialiseerd in oude Latijns-Amerikaanse muziek. Elk concert dat ze geven vertelt een eigen verhaal. “Van melancholie in de Spaanse middeleeuwen tot straatmuziek uit het achttiende-eeuwse Peru. Of de verhalen nu mooi of lelijk zijn; muziek heeft de bijzondere kracht om te ontroeren en te veranderen. We spelen vol overgave en nemen geen genoegen met minder dan uw hart.” Aldus Música Temprana. Het ensemble presenteert met een programma rondom de Misa Criolla een succesformule: Argentijnse ritmes op orgel, dulciaan en viola da gamba.

Música Temprana, 21/12 om 20.15 uur, Muziekgebouw

Kerstklassiekers uit alle windstreken

Het Kobra Ensemble brengt a-capellamuziek uit alle windstreken naar de Waalse Kerk. Een mooie gelegenheid om te horen wat er in andere landen gezongen wordt tijdens de feestdagen. De zeven zangeressen zingen liederen uit onder meer Spanje en Finland, maar hebben ook meerdere kerstklassiekers op het programma staan. Als je ooit Have yourself a merry little Christmas zevenstemmig uitgevoerd hebt willen horen, grijp dan je kans.

Kobra Ensemble, 24/12 om 14.15 uur, Waalse kerk

Egeltje wil niet in winterslaap

In deze kindervoorstelling speelt het ensemble Fuse – bekend van Podium Klassiek – De vier jaargetijden van Astor Piazzolla. In samenwerking met de regisseur en tekstschrijver Willem Wits bedachten de musici voor iedereen vanaf zes jaar het verhaal over Egeltje. Het beestje wil niet in winterslaap, maar gaat veel liever op stap. In een wit besneeuwd landschap komt Egeltje een grote witte uil tegen. Hoe loopt dit avontuur af?

Fuse, 29-30/12 om 13.30 en 15.30 uur, Concertgebouw

Swingend de feestdagen door met Zuid-Afrikaanse gospel

Sluit de kerstdagen af met het Grammywinnende Soweto Gospel Choir. Het koor bestaat uit de grootste zangtalenten van de kerken in en rondom Soweto, een township in Zuid-Afrika. Eerder werkten ze samen met grootheden zoals Queen, Beyoncé en Aretha Franklin. Nu zijn ze tijdens hun Europese tour geland in Amsterdam. Twee uur lang word je verwend met Zuid-Afrikaanse dans en oorstrelende gospelmuziek. Het is vrijwel onmogelijk om stil te zitten – je bent dan ook meteen klaar om het nieuwe jaar swingend te beginnen.

Soweto Gospel Choir, 26/12 om 14.30 en 20.15 uur, De La Mar