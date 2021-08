Hier kun je in de openlucht films kijken in Amsterdam

Een openluchtbioscoop tijdens een eerdere aflevering van Pluk de Nacht. Beeld -

Movies at the Hermitage

Deze zomer worden voor de vierde keer filmklassiekers vertoond in de binnentuin van de Hermitage. Het tiendaagse programma is door filmkenners samengesteld. Bij elke voorstelling wordt een filmquiz gehouden waarbij prijzen te winnen zijn. De premièreavond van Movies at the Hermitage staat in het teken van de Franse drama komedie Intouchables.

Hermitage, 18 augustus t/m 29 augustus, vanaf €13,50

West Beach Filmfestival

Vanuit een hangmat of een strandstoel kun je rondom het kampvuur films bewonderen bij West Beach Filmfestival. Op het terrein bij het Bastion zwemstrand aan de Sloterplas in Nieuw-West kan daarnaast worden genoten van muziek en zijn er activiteiten voor kinderen. Elke avond is er een ander thema.

Sloterplas, 17 t/m 26 september, gratis

World Cinema Amsterdam

In augustus vindt de elfde editie plaats van World Cinema Amsterdam. Tijdens dit filmfestival worden de beste films uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied vertoond. Rialto VU is dit jaar een nieuwe locatie. In de komende weken zal het volledige programma bekend worden gemaakt. De kaartverkoop start in augustus.

Rialto De Pijp, Rialto VU en De Balie, Van 19 tot en met 28 augustus 2021

Pluk de Nacht

Al 18 jaar is Pluk de Nacht een jaarlijks terugkerend openlucht-filmfestival. Op de eerste dag wordt de film El Planeta vertoond. Deze komedie gaat over hedendaagse armoede, vrouwelijk verlangen en de gecompliceerde relaties van moeders en dochters. Het evenement toont opmerkelijke documentaires, animaties, korte films en speelfilms die niet eerder te zien waren in Nederland of er hooguit een klein publiek bereikten.

Het Stenen Hoofd aan de Westerdoksdijk, 25 augustus t/m 4 september, gratis

Bijlmerbios

Ook dit jaar wordt metrostation Kraaiennest eind augustus omgetoverd tot een openluchtbioscoop. Om 21:00 uur beginnen de avonden met een korte film van ongeveer een kwartier. De hoofdfilms beginnen rond 21:15 uur, of zodra het donker wordt.

Metrostation Kraaiennest, 3, 4 en 5 september, gratis

Sunsets

Filmmuseum Eye viert dit jaar haar 75-jarig bestaan en organiseert daarom openluchtvoorstellingen in het park bij het museumgebouw. Even wachten tot de zon ondergaat, en dan kun je genieten van klassiekers met een moderne twist én splinternieuwe films, inclusief muzikale voorprogramma’s en spoken word. Over het terrein zal ook een Vliegende Vleugel rijden, bespeeld door pianiste Keiko Shichijo: gegarandeerd een sfeervolle avond aan ‘t IJ dus.

Filmmuseum Eye, 20 t/m 25 augustus, gratis