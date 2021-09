Het zoontje van de baas heeft ook een talkshow gekregen

HLF 8 met Johnny de Mol

Het zoontje van de baas krijgt ook nog een talkshow. Dat was de teneur toen SBS6 een woordje ging meespreken in de talkshowoorlog en Johnny de Mol naar voren schoof als presentator van het dagelijkse HLF8. Inderdaad, om half acht.

Zijn voorbereiding was in de war geschopt door de bruiloft vorige week van vader John. Johnny: “Heeft die dan nooit tv gemaakt?” De exclusieve huwelijksfoto’s die hij eigenlijk niet mocht laten zien flitsten toen al over het scherm. “Sorry pap.”

Daarmee legde Johnny meteen zijn troefkaarten op tafel. Hij is gevat en er gaan nogal wat deuren voor hem open. Door zijn levensloop van twaalf ambachten en een handjevol ongelukken is hij van veel markten thuis. Gecoacht door Jeroen Pauw bovendien.

De gespreksonderwerpen prikkelden Lips meer dan in de eerste aflevering van Khalid & Sophie vorige week. Davina Michelle vertelde over haar optreden voor 400 miljoen tv-kijkers bij de Formule 1-race op Zandvoort, Remy Bonjasky over de vijfde knock-out van Badr Hari. Na een half uur was de koek wel op en zongen drie zangers een zomers liedje om zomerse herinneringen op te halen omdat de zomer dit jaar allesbehalve zomers was. Of zoiets.

Verder was het meer van hetzelfde. Waar DWDD aftrapte met ‘aan tafel!’ begint Johnny met: “Naar de banken!” Zoals elke talkshow maakt HLF8 de tongen los met een vaste openingsvraag tijdens het voorstelrondje. Zoals Barend & Van Dorp hun gasten vroegen naar hun nieuws van de dag, zo vraagt Op1 wat hen vandaag is opgevallen. Johnny vraagt naar hun gevoel van de dag. “Waar werd je blij van?”

Talkshowoorlog? Talkshowoverkill dekt de lading beter. Ook HLF8 is meteen een uur lang. De praatjes vullen de gaatjes in het uitzendschema, terwijl een jonge, snelle talkshow van een half uur pas echt onderscheidend zou zijn.

