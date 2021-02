Het wordt dringen voor festivals deze herfst

Klinkt dit jaar weer muziek op het festivalterrein van Pinkpop in Landgraaf? Beeld ANP

Kaartjes gaan nu in de verkoop, festivalgangers wrijven zichzelf al in de handen. Komt er na de corona-ellende een hete festivalzomer aan? Wie een ticket bemachtigt voor een festival heeft nog geen garantie. Maar het optimisme in de sector is er. Een gouden regel: hoe later op de kalender, hoe groter de kans dat het doorgaat.

Paaspop en de dancefestivals Awakenings en DGTL zijn de eerste festivals die verhuizen naar later in de zomer. Daar zal het niet bij blijven. Nu de vaccinaties op gang zijn gekomen en er in de zomer door de hogere temperaturen minder coronabesmettingen worden verwacht, willen festivals het liefst rond het najaar zitten. Tegen die tijd zijn nog meer mensen gevaccineerd en is de kans groter dat de overheid meer kan toestaan.

Maar er is nog een andere belangrijke reden voor organisaties om hun evenement naar achteren te schuiven: het garantiefonds van de overheid. De regering stelt zich voor 300 miljoen euro garant voor evenementen vanaf 1 juli. Steken die geld in de voorbereidingen maar kan een festival toch niet doorgaan, dan kunnen ze een beroep doen op dat fonds.

DGTL naar september

“Dat is ook voor ons erg belangrijk,” zegt Jasper Goossen, oprichter van evenementenbedrijf Apenkooi. Zijn bedrijf organiseert een aantal dancefestivals. Straf_Werk is altijd in augustus, maar DGTL was gepland voor april. Dat evenement op de NDSM-werf gaat naar 11 en 12 september. Ook Apenkooifestival Pleinvrees, normaal in mei of juni, valt sowieso na 1 juli.

Voor Goossen en zijn bedrijf is het noodzaak om dit jaar wel iets te kunnen organiseren. “Met Paaspop hoorde DGTL vorig jaar bij de eerste evenementen die werden afgelast vanwege Covid-19. Als je twee festivalseizoenen verliest, heb je als organisator geen bedrijf meer. Voor ons is de verplaatsing naar september een uitkomst. Wel wachten we zo lang mogelijk met het maken van de grootste kosten.”

Festivals die al in het tweede deel van de zomer waren gepland, zitten relatief safe. De druk zit op de hele reeks evenementen voor 1 juli, met bekende festivals als Pinkpop, Concert at Sea, Parkpop en Best Kept Secret. Maar verplaatsen is niet zo eenvoudig, zeker niet voor een festival als Pinkpop, dat draait op grote internationale headliners als Red Hot Chili Peppers en Pearl Jam. “Wij moeten uiterlijk in de tweede week van maart wel een besluit nemen over het doorgaan van Pinkpop,” zegt Niek Murray namens de organisatie. “Wij hebben ook te maken met de agenda’s van onze acts. Die hangen samen met festivals in andere landen.”

Pinkpop kan alleen doorgaan in de gebruikelijke vorm. “Wij hebben 50.000 mensen per dag nodig, anders kunnen we het niet organiseren,” zegt Murray. Zijn hoop is gevestigd op coulance van de overheid, vaccinaties en dalende coronacijfers. “Ik ben optimistisch, maar ook realistisch,” zegt Murray. “De overheid plakt 1 juli op het garantiefonds, misschien betekent dat wel dat voor die datum sowieso niets mag. Die duidelijkheid hebben we nog niet.”

Waar het bij Pinkpop alles of niets is, heeft Bospop in Weert een plan B. Het festival is begin juli, dus net aan de goede kant van de garantiedatum, maar de organisatie werkt aan een kleinschaliger evenement in oktober. Dat zal hoe dan ook plaatsvinden, ook als Bospop in juli wel doorgaat.

Of Concert at Sea verplaatsing overweegt, daar wil directeur Lesley Grieten op dit moment niet op ingaan, de organisator van Best Kept Secret reageert niet op verzoeken om toelichting.

De evenementensector heeft duidelijkheid nodig. Directeur Eric van Eerdenburg van Lowlands (gepland in augustus): “Vier tot zes maanden heb je nodig voor de organisatie, we praten nu tijdens een coronapiek over de zomer. Het gevaar is dat de overheid door de bril van nu kijkt naar de mogelijkheden in de zomer.”

Concertorganisator Mojo is betrokken bij meerdere festivals, waaronder Pinkpop, Parkpop en North Sea Jazz. Het bedrijf heeft volgens woordvoerder Marjanne Manders meerdere scenario’s gemaakt, waar wacht nog even af. “De precieze uitwerking van het garantiefonds komt binnenkort. Wat zijn de voorwaarden? Belangrijk om dat te weten voordat we besluiten nemen. Maar het instellen van het fonds is voor ons een heel hoopgevend signaal van de overheid: dat er straks wel weer iets mogelijk is.”

Schade 2,2 miljard

Willem Westermann van de brancheorganisatie VVEM (Vereniging van Evenementenmakers) ziet de leden worstelen met de scheidslijn van 1 juli. “Wie voor die datum met een evenement op de kalender staat, heeft weliswaar geen verbod om te beginnen met de organisatie, maar het voelt toch minder zeker. Dat verklaart ook waarom festivals veiligheidshalve naar het najaar worden verplaatst. Meerdere leden onderzoeken die optie momenteel.”

Volgens Westermann bedraagt de schade van het afgelasten van de evenementen op jaarbasis 2,2 miljard euro. De eerste festivalbeleving komt hoogstwaarschijnlijk in maart, tijdens de pilot-events van Fieldlab. Om de risico’s te onderzoeken zijn er twee festivals (muziek en dance) bij Walibi in Biddinghuizen. Beide dagen mogen daar 1500 mensen naar binnen. Een mondkapje is verplicht, maar de bezoekers hebben de bewegingsvrijheid die bij een festival hoort.