‘Het wezen voorheen bekend als Kanye West’ vraagt officiële naamsverandering aan

‘Het wezen voorheen bekend als Kanye West. Ik ben Ye’, schreef de artiest eerder op Twitter. Beeld Evan Agostini/Invision/AP

In 2018 onthulde West op Twitter al dat hij een naamsverandering wilde: “Het wezen voorheen bekend als Kanye West. Ik ben Ye,” schreef de 44-jarige muzikant en modeontwerper. Nu maakt hij er officieel werk van: West diende een aanvraag in bij de autoriteiten in Los Angeles om zijn naam definitief te veranderen. In de documenten geeft de rapper ‘persoonlijke redenen’ aan als argument voor de naamswijziging, zonder verdere toelichting.

Ye dus. Slechts twee letters, geen achternaam of tweede naam. Het is een afkorting van Kanye en de titel van zijn achtste album, dat in 2018 uitkwam.

De bijnaam heeft ook een religieuze betekenis voor West, zei hij ietwat cryptisch, op de Amerikaanse radio na het uitbrengen van zijn album. “Ik denk dat ‘ye’ het meest voorkomende woord in de Bijbel is, en daar betekent het ‘jij’. Dus ik ben jij, ik ben wij, wij zijn het. Het ging van Kanye, wat ‘de enige’ betekent, naar Ye - gewoon een weerspiegeling van ons goede, ons kwade, onze verwarring, van alles. Het album is meer een weerspiegeling van wie we zijn.”

Nieuw album

De timing van zijn aanvraag zal marketingtechnisch niet geheel toevallig zijn: waarschijnlijk deze of volgende week komt Ye’s tiende studioalbum, Donda, uit in Amerika, na verschillende keren te zijn uitgesteld. Met het voorstel voor de naamsverandering, die goed past binnen een rij opmerkelijke acties, zal de excentrieke rapper ongetwijfeld meer aandacht genereren voor het album. Vorig jaar wierp hij zich op als presidentskandidaat in de Amerikaanse verkiezingen, wat door sommigen ook werd gezien als een pure pr-stunt.

De gepoogde naamswijziging komt overigens middenin de scheiding van de artiest en zijn vouw Kim Kardashian West, die in haar aanvraag voor een echtscheiding niet heeft gevraagd haar achternaam te laten veranderen. Hun vier kinderen, dochters North en Chicago en zoons Saint en Psalm, dragen ook de achternaam West.

Naar alle waarschijnlijkheid zal een rechter instemmen met de naamsverandering. Dergelijke verzoeken worden alleen geweigerd als er aanwijzingen zijn dat fraude plegen het doel ervan is.