Het werd een intiem gesprek tussen Jaap Jongbloed en de stervende Juliette

Het mooiste meisje van de klas, NPO 1.

Je hebt van die tv-programma’s die er altijd lijken te zijn geweest. Als een oude bank die je nu eenmaal hebt en die nog niet slecht genoeg is om weg te doen. Het kan nog wel even. Je zit erop, lang niet vervelend, maar ook niet uitmuntend. Gewoon goed, comfortabel.

Het mooiste meisje van de klas behoort tot het televisiemeubilair. Het is er, en zo nu en dan blijft Lips er weleens hangen tijdens een rondje zappen. Al bijna honderd afleveringen maakten Jaap Jongbloed en zijn team, over meisjes die ondanks hun nuchterheid en gewoonheid voor de meeste stervelingen immer onbereikbaar bleven.

Als altijd, het programma is formulevast tot in de haarvaten, ging ook de tweede aflevering van het huidige seizoen over ‘geluk dat grenzeloos leek’ en een jeugd ‘waarin de zon altijd maar leek te schijnen’. Totdat ook maandag weer de ‘droom wreed werd verstoord’.

Juliette was het mooiste meisje van haar klas in Groningen. Ze trok naar Amsterdam, werd verliefd op een wereldse reclameman en trouwde in Saint-Tropez. Totdat het noodlot toesloeg en zowel zij als haar echtgenoot enkele jaren geleden op dezelfde dag te horen kregen dat de kanker waaraan zij leden niet langer behandelbaar was.

Hij overleed vorig jaar, zij pas enkele weken geleden. Wat Jaap Jongbloed en zijn redactie voor problemen plaatste: door corona kon een ontmoeting in het hospice waar Juliette haar laatste periode doorbracht, niet plaatsvinden. Skype bood uitkomst, een alternatief dat zo maar zou kunnen uitlopen op een mislukking.

Wat niet gebeurde. Hoewel Jongbloed de neiging heeft zich in het programma vaak soepeltjes maar ook nogal schools door de interviews heen te babbelen, werd het gesprek tussen hem en de stervende Juliette intiem. Over sterven en leven, en dat op het moment dat het er echt op aankomt. Ondanks de afstand wist Jongbloed de emoties over te brengen en gaf hij ruimte aan zijn gesprekspartner. Een prestatie, zal iedereen bevestigen die de afgelopen maanden heeft zitten worstelen met beeldbellen.

Reageren? hanlips@parool.nl.