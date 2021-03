Het werd bijna gezellig met Ploumen en Kaag bij Pauw

Jeroen Pauw presenteert de één-op-één-debatten. Beeld -

Voor de persconferentie gold wat Lips las op Twitter: seizoen 2 is een slap aftreksel van seizoen 1. De verkiezingscampagne daarentegen kreeg gisteravond een impulsje met één-op-één-­debatten onder leiding van Jeroen Pauw. Lilianne Ploumen en Sigrid Kaag trapten af.

Ploumen zal nog wel eens zwetend wakker worden van de hoeken die ze vorige week te zien kreeg bij Nieuwsuur, waar Mariëlle Tweebeeke genadeloos alle draaien van de PvdA in de voorbije jaren bleef uitserveren. Haar collega Jeroen Wollaars nam gisteren Jesse Klaver op de korrel en ook hij beleefde een lastige avond, waarin hij zich in bochten wrong over het verleden van Kauthar Bouchallikht en de steun van GroenLinks aan inmiddels omstreden biomassacentrales.

Vergeleken daarmee was Ploumen bij Pauws Verkiezingsdebatten in een warm bad beland, waar alle ruimte was voor een gesprek dat soms zelfs gezellig werd. Met name toen Kaag om tips vroeg voor haar dochter, die na de zomer in Maastricht gaat studeren. En Ploumen hing aan Kaags lippen toen die doceerde over de omgang met bagger op sociale media.

Kaag negeerde Ploumens steekjes onder water over technocraten van D66 die in excellsheets een eigen bijdrage voor de wijkverpleging hadden bedacht. Beide lijsttrekkers signaleerden veel overeenkomsten in hun plannen en wezen met de beschuldigende vinger naar VVD en CDA, die als coalitiepartners niet deden wat zij willen.

Al met al was het een tamelijk informatief debat, zonder dat het al te saai werd. Uit opinieonderzoek onder kijkers kwam Kaag afgetekend als winnaar tevoorschijn. 57 procent vond haar het meest overtuigend, tegen 12 procent voor Ploumen. Dat wordt toch weer zwetend wakker schrikken vannacht, bedacht Lips. Héél voorzichtig komt er beweging in de campagne. Sigrid Kaag voelt een briesje in de rug.

