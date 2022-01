Het was vooral The Voice van Catherine Keyl die het familie De Mol moeilijk maakte

Johnny de Mol trotseerde manhaftig het vuurpeloton onder leiding van Catherine Keyl. Beeld -

De The Voice-vulkaan was ook op maandag nog niet tot rust gekomen en smeulde na van 1Vandaag tot Beau, waar twee onheus bejegende vrouwelijke kandidaten van The Voice of Holland hun verhaal mochten doen.

Eerder op de avond zat bij M onder meer een Paroolcollega van Lips, maar die kwam nauwelijks aan het woord omdat Saskia Noort de affaire zo breed mogelijk trok (“Er gaan over heel veel programma’s dit soort roddels”). Dat was een poging haar goede vriendin Linda de Mol uit de vuurlinie te halen. Linda heeft haar relatie verbroken met Jeroen Rietbergen, de in opspraak geraakte bandleider van The Voice.

Linda’s neef Johnny de Mol trotseerde echter manhaftig het vuurpeloton in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van zijn talkshow HLF8. Hij begon met een persoonlijk statement waarin hij eerlijk stelde dat hij ‘met tegenstrijdige gevoelens’ de berichtgeving had gevolgd en het vreselijk vond voor de slachtoffers – en daar bedoelde hij in de eerste plaats niet zijn familieleden mee.

Wie dacht dat met dit statement het onderwerp was afgesloten had buiten tafelgast Catherine Keyl gerekend, die Johnny stevig ondervraagde. Wat vond Johnny eigenlijk van die overspelige ex van zijn tante? Johnny noemde hem een ‘aangewaaide oom’ en dat was nog de meest beleefde kwalificatie, naast ‘ongelofelijke klootzak’, ‘lul-de-behanger’ en ‘eikel’. Keyl benadrukte nog even fijntjes dat Johnny met zo’n familie diep in de shit zat en vroeg vervolgens: “Hoe zit het eigenlijk met de familieloyaliteit bij jullie?”

Die loyaliteit was in elk geval duidelijk bij VI Vandaag van John de Mols Talpa, waar Johan Derksen lafjes stelde dat De Mol hém nooit iets had geflikt.

Dan was Johnny de Mols roast door Catherine Keyl spannender. Misschien een leuk format voor John de Mol senior voor de leeggeruimde vrijdagavond op RTL4?

