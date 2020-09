Het was vintage Zondag met Lubach: ‘Alleen samen krijgen we corona’

Zondag Met Lubach Beeld VPRO

Na maandenlange afwezigheid was Zondag met Lubach zondagavond weer terug in de vertrouwde setting: niet in een ‘situation room’, maar in een theater met publiek. Arjen Lubach had duidelijk veel zin in zijn laatste seizoen ZML, en Lips ook. De vaart zat er weer ouderwets in, en dat terwijl aan de actualiteit de afgelopen maanden bitter weinig is veranderd. Zaten we bij de laatste aflevering van het vorige seizoen midden in de eerste coronagolf, nu staan we hoogstwaarschijnlijk aan het begin van de tweede golf. Intussen zijn alle coronagrappen al gemaakt, en vaak waren ze de eerste keer al niet leuk.

De redactie van ZML ging de coronagrappenuitdaging aan en kwam onder meer met een sterk en geestig item over het falende Nederlandse testbeleid. Vooral minister Hugo de Jonge moest het ontgelden vanwege diens zwabberend testbeleid en zijn vrijblijvende oproep ‘Let us know’. De bloedserieuze aanklacht werd geniaal afgerond met het vrolijke muzikale intermezzo Let us know op de wijze van de kerstklassieker Let it snow. Het was vintage Lubach: scherp en toch om te lachen.

Ook sterk was de fake coronapersconferentie waarvan het decor al meesterlijk was: de gebruikelijke aansporing ‘Alleen samen krijgen we corona onder controle’ was verbasterd tot ‘Alleen samen krijgen we corona’. Lips moest er hartelijk om lachen, net als om Lubachs mededeling “In de regio Den Haag zien we de verkeerde beslissingen snel oplopen, vooral onder De Jonge.”

Knap hoe Zondag met Lubach na ruim een half jaar coronanarigheid met een paar originele en geestige items wist te komen. Na deze welkome comeback hoopt Lips van harte dat dit toch niet het laatste seizoen van ZML is.

Reageren? hanlips@parool.nl