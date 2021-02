Het was niet wat Margriet van der Linden wilde horen

M, NPO 1. Beeld -=

De opening van M maandagavond: de mogelijke inmenging van het Koninklijk Huis in het justitieel onderzoek naar de Argentijns-Nederlandse ex-piloot Julio Poch, vermeld in een net verschenen onderzoeksrapport. Klinkt natuurlijk spectaculair, maar de aanwijzingen zijn boterzacht. Neem het gegeven dat de justitiële functionaris die zou zijn benaderd door iemand die zich uitgaf als medewerker van het kabinet van de koningin nagenoeg niets te maken had met het onderzoek naar Poch.



NRC-journalist Marcel Haenen concludeerde dat het waarschijnlijk het werk was geweest van een overenthousiaste dame uit de hofhouding, die na een paar glazen sherry de telefoon had gepakt. “Daar horen we nooit meer wat van,” voorspelde Haenen.

Dat was niet wat Margriet van der Linden wilde horen. Ze vond houvast bij Sandra Schuurhof, die tenminste beaamde dat ze de berichten over het telefoontje heel bijzonder vond. Voor Haenens poging de discussie te verleggen naar de kern van de zaak – hoe kan het dat het rapport concludeert dat het Openbaar Ministerie correct handelde, terwijl Poch in feite werd uitgeleverd aan zijn vaderland, waar hij acht jaar gevangen zat zonder enig concreet bewijs over zijn deelname aan de Vuile Oorlog van de junta – toonde Van der Linden weinig belangstelling. Met nauwverholen teleurstelling kapte ze het item af.

Dan werden we wat betreft de zaak-Poch later op de avond beter bediend. Nieuwsuur belichtte de summiere informatievoorziening van het kabinet aan de Kamer en de politieke bemoeienis. Jinek had Poch zelf en advocaat Geert-Jan Knoops. Het vermeende telefoontje vond Knoops een saillant detail, maar niet de hoofdzaak. Bij Jinek was wel de tijd daarover te praten.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) kan zich niet voorstellen dat ander onderzoek meer boven tafel krijgt dan nu is gebeurd. Dat zullen we nog wel eens zien, dacht Lips.

