Het was niet verrassend dat Rutger Bregman zich tegen de journalisten keerde

Nieuwsberichten, daar haalt De Correspondent een beetje de neus voor op. In die zin was het niet verrassend dat Rutger Bregman zich gisteravond tegen de NPO-journalisten keerde waarmee hij aan tafel zat bij M. Onderwerp was het rapport over de toeslagenaffaire.

Het punt van Bregman was dat de journalisten die nu uit zijn op het vertrek van bewindslieden omdat ze vele ouders ten onrechte in financiële moeilijkheden hebben gebracht, dezelfde zijn die een paar jaar eerder het kabinet verweten te strooien met belastingtoeslagen, waardoor corrupte Bulgaren zich konden verrijken op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. Hij verwijt het journaille het kabinet onder druk te hebben gezet om de ouders de duimschroeven aan te draaien.

“Kijk ook eens in de spiegel.”

Een van de problemen in de toeslagenaffaire is dat journalisten niet erkennen dat ze zelf onderdeel van de macht zijn en politici bespelen, zei Bregman.

De ook aanwezige Hugo Borst had er vooral moeite mee dat Sven Kockelmann niet wilde zeggen wie er weg zou moeten op het Binnenhof. Dat doet Johan Derksen heel anders, zei Borst. Als die iets volgt in de voetballerij kan hij meteen zeggen of een trainer weg moet of niet.

Lips’ sympathie lag bij de gravende reporters, zonder wie de toeslagenaffaire er nooit was geweest, zoals Wilma Borgman opmerkte. Het is een schandaal van ongekende proportie.

Bregman bleef er het zijne van denken. Dezelfde Bregman die vorig jaar Fox-commentaar Tucker Carlson in de val lokte. Bregman benutte een interview afgenomen door Carlson om hem de mantel uit te vegen. Carlson reageerde met vloeken en tieren en zond het videogesprek niet uit. Toevallig had een technicus in de Amsterdamse studio het gefilmd. Bregman zette het online. Anders was het oneerlijk, vond hij.

Lips moest opeens denken aan de titel van een internationale bestseller van Nederlandse bodem.

